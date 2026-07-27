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बजट 2100 करोड़ और कमाई 5500 करोड़... महज 11 दिनों में इस 3 घंटे की फिल्म ने रचा इतिहास; IMDb पर भी मिली 8.5 रेटिंग

The Odyssey Box Office Collection Day 11: क्रिस्टोफर नोलन की नई फिल्म ‘द ओडिसी’ को बॉक्स ऑफिस पर 11 दिन हो चुके हैं और इन 11 दिों में इस फिल्म ने ‘ओपनहाइमर’ तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए. मैट डेमन की दमदार एक्टिंग और हैरत अंगेज विजुअल्स से सजी इस फिल्म ने दुनियाभर में 5500 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर चुकी है.

Written ByVandana Saini
Published: Jul 27, 2026, 08:57 AM IST|Updated: Jul 27, 2026, 09:06 AM IST
बजट 2100 करोड़ और कमाई 5500 करोड़... महज 11 दिनों में इस 3 घंटे की फिल्म ने रचा इतिहास; IMDb पर भी मिली 8.5 रेटिंग
Image Credit: The Odyssey Box Office Collection Day 11

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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