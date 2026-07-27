बजट 2100 करोड़ और कमाई 5500 करोड़... महज 11 दिनों में इस 3 घंटे की फिल्म ने रचा इतिहास; IMDb पर भी मिली 8.5 रेटिंग

क्रिस्टोफर नोलन की नई फिल्म ‘द ओडिसी’ 17 जुलाई 2026 को रिलीज होते ही सिनेमाघरों में छा गई है. फिल्म के शानदार सीन्स, बड़े पैमाने और इसकी यूनिक कहानी की हर तरफ जमकर तारीफ हो रही है. रिलीज के सिर्फ 11 दिनों के अंदर ही इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई के नए रिकॉर्ड बना दिए हैं. दर्शक इसे इस साल की सबसे बेहतरीन हॉलीवुड फिल्मों में से एक बता रहे हैं. सिनेमाघरों के बाहर लोगों का हुजूम और उनका उत्साह साफ देखने को मिल रहा है. सिनेमा लवर्स के बीच इस फिल्म को लेकर जबरदस्त क्रेज बना हुआ है.
डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन एक बार फिर शानदार फिल्म लेकर आए हैं. वे ‘ओपनहाइमर’, ‘इंटरस्टेलर’, ‘इनसेप्शन’ और ‘द डार्क नाइट’ जैसी बेहतरीन फिल्मों के लिए जाने जाते हैं. फिल्म में लीड रोल मैट डेमन ने निभाया है, जो यूनान के पौराणिक राजा ओडीसियस के दमदार रोल में नजर आ रहे हैं. फिल्म में उनके साथ कई और बड़े हॉलीवुड कलाकारों ने भी बेहतरीन काम किया है. लोगों को सभी स्टार कास्ट की एक्टिंग बहुत पसंद आ रही है. नोलन का यूनिक डायरेक्शन और कहानी बताने का खास अंदाज इस फिल्म में भी साफ दिखाई देता है.
ये फिल्म फेमस यूनानी महाकाव्य ‘ओडिसी’ पर आधारित है. इसकी कहानी ट्रोजन युद्ध खत्म होने के बाद राजा ओडीसियस के अपने घर लौटने के मुश्किल सफर के इर्द-गिर्द घूमती है. रास्ते में उन्हें कई खतरनाक समुद्री राक्षसों, जादुई शक्तियों और मुश्किल हालातों का सामना करना पड़ता है. हालांकि, ये कहानी सिर्फ एक्शन और रोमांच तक ही सीमित नहीं है. इसमें परिवार के लिए प्यार, कभी न टूटने वाली उम्मीद और जबरदस्त हिम्मत को बहुत ही खूबसूरती से दिखाया गया है. फिल्म देखते वक्त राजा ओडीसियस का ये सफर सीधे दिल को छू लेती है.
फिल्म को लेकर लोगों में गजब का दीवानपन देखा जा रहा है. खासतौर पर आइमैक्स थिएटर्स के टिकट मिनटों में बिक रहे हैं और सारे शो पूरी तरह पैक चल रहे हैं. सोशल मीडिया पर भी देखिए तो बस इसी के चर्चे हैं. लोग इसके एक्शन सीन्स, जबरदस्त सीन्स और डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन के काम की तारीफ करते नहीं थक रहे. फिल्म के बड़े-बड़े जानकारों का तो यहां तक मानना है कि यह 'नोलन' के पूरे करियर की सबसे शानदार और बेस्ट फिल्मों में से एक है. यही वजह है कि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हर दिन कमाई के नए रिकॉर्ड बना रही है.
अगर कमाई के बारे में बात करें तो, इस मामले में भी इस फिल्म ने 11 दिनों से बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा रखा है. करीब 2100 करोड़ रुपये के बड़े बजट में बनी इस मूवी ने शुरुआती 11 दिनों में ही पूरी दुनिया में 5500 करोड़ रुपये से ज्यादा का कारोबार कर लिया है. ताजा रिपोर्ट्स की मानें तो इसका कुल वर्ल्डवाइड कलेक्शन लगभग 640 मिलियन डॉलर तक पहुंच गया है. इन शानदार आंकड़ों से ये साफ जाहिर होता है कि फिल्म को सिर्फ अमेरिका या यूरोप में ही नहीं, बल्कि भारत और बाकी एशियाई देशों के लोगों से भी खूब प्यार मिला.
भारत में भी क्रिस्टोफर नोलन की ‘द ओडिसी’ का क्रेज लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है. रिलीज के शुरुआती 10 दिनों में ही इसने देश के अंदर ताबड़तोड़ कमाई की. अब तक इसका नेट कलेक्शन लगभग 119.65 करोड़ और ग्रॉस कलेक्शन 142.86 करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है. सिनेमाप्रेमी इसे देखने के लिए आइमैक्स थिएटर्स का रुख ज्यादा कर रहे हैं, जिससे फिल्म को बड़ा फायदा मिला है. ट्रेड एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये फिल्म नोलन की पिछली बड़ी हिट फिल्म ‘ओपनहाइमर’ की कमाई का रिकॉर्ड ध्वस्त कर सकती है.