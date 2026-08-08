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2100 करोड़ी ‘स्पाइडर-मैन’ ने कर दिया कमाल... 8 दिनों में कमा डाले 10 हजार करोड़; चकनाचूर कर दिया बड़ी-बड़ी फिल्मों का रिकॉर्ड

Spider Man Brand New Day Collection: ‘स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे’ ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर आते ही धमाकेदार एंट्री की है. टॉम हॉलैंड और जेंडाया की इस फिल्म ने सिर्फ 8 दिनों में कई बड़ी बॉलीवुड-हॉलीवुड फिल्मों के लाइफटाइम रिकॉर्ड तोड़ दिए. फिल्म भारत में अब तक का सबसे बड़ा कलेक्शन कर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बनने जा रही है.

Written ByVandana Saini
Published: Aug 08, 2026, 09:50 AM IST|Updated: Aug 08, 2026, 09:53 AM IST
2100 करोड़ी ‘स्पाइडर-मैन’ ने कर दिया कमाल... 8 दिनों में कमा डाले 10 हजार करोड़; चकनाचूर कर दिया बड़ी-बड़ी फिल्मों का रिकॉर्ड
Image Credit: Spider Man Brand New Day Collection

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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