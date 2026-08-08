/2100 करोड़ी ‘स्पाइडर-मैन’ ने कर दिया कमाल... 8 दिनों में कमा डाले 10 हजार करोड़; चकनाचूर कर दिया बड़ी-बड़ी फिल्मों का रिकॉर्ड

30 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई ‘स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे’ ने भारत के ऐसा तहलका मचाया, जिसकी किसी को उम्मीद भी नहीं थी. टॉम हॉलैंड और जेंडाया की हिट जोड़ी को देखने के लिए लोगों की भीड़ सिनेमाघरों में टूट पड़ी. लंबे समय के बाद लौटी इस फिल्म को लेकर पूरे देश में एक अलग ही दीवानगी देखने को मिली. थिएटर्स के बाहर लोगों का तांता लगा हुआ है और हर कोई अपने चहेते सुपरहीरो का जादू देखने के लिए बेताब नजर आ रहा है. इस जबरदस्त क्रेज ने भारतीय सिनेमा की कई बड़ी फिल्मों के लिए एक नया और बड़ा मुकाबला खड़ा कर दिया है.
फिल्म की इस धमाकेदार एंट्री ने हिंदी सिनेमा के कई बड़े-बड़े सितारों को हैरान कर के रख दिया. आलम ये है कि जिस स्पीड और संख्या में लोग इस फिल्म को देखने थिएटर्स पहुंच रहे हैं, उसने हालिया रिलीज हुई कई देसी फिल्मों की चमक फीकी कर दी है. लोग सोशल मीडिया पर फिल्म के एक्शन, स्टोरी और टॉम की एक्टिंग की खूब तारीफें कर रहे हैं. बच्चों से लेकर युवाओं तक हर उम्र के लोगों में इस मूवी को लेकर जबरदस्त क्रेज देखा जा रहा है. वीकेंड हो या फिर आम कामकाजी दिन, सिनेमाघरों में हाउसफुल के बोर्ड टंगे हुए दिखाई दे रहे हैं और लोग झूम रहे हैं.
फिल्म की कमाई की बात करें तो सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक इसने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर पहले ही दिन 70 करोड़ की बंपर ओपनिंग करके इतिहास रच दिया. शुरुआती 8 दिनों में ही फिल्म ने भारत में करीब 334.70 करोड़ का नेट और 400 करोड़ से ज्यादा का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया. बुधवार को फिल्म ने लगभग 17 करोड़ और गुरुवार को 14.20 करोड़ रुपये का शानदार बिजनेस किया. इतना ही नहीं, ये मूवी महज 8 दिनों के अंदर इंडियन मार्केट में 550 करोड़ रुपये के रिकॉर्ड तोड़ ग्रॉस कलेक्शन की तरफ काफी तेजी से आगे बढ़ रही है और कमाई जारी है.
कमाई के इस तूफानी दौर में इस फिल्म ने साल की कई बड़ी बॉलीवुड फिल्मों के लाइफटाइम रिकॉर्ड्स को आसानी से धूल चटा दी. इसने ‘धमाल 4’ के 157.25 करोड़, ‘जन नायकन’ के 187 करोड़ और ‘द ओडिसी’ के 152.5 करोड़ के बिजनेस को बहुत पीछे छोड़ दिया. इसके अलावा ‘वेलकम टू द जंगल’ के 129.4 करोड़, ‘कॉकटेल ’2 के 88.1 करोड़, ‘मैं वापस आऊंगा’ के 58.55 करोड़, ‘अल्फा’ के 56.65 करोड़ और ‘भाई तेरा स्टार है’ के 1.1 करोड़ के लाइफटाइम कलेक्शन को भी ध्वस्त कर दिया है. ये फिल्म सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए नया बड़ा इतिहास बना चुकी है.
भारत में अब तक के पूरे इतिहास पर नजर डालें तो इस फिल्म से पहले सिर्फ 7 हॉलीवुड फिल्में ही ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बन पाई थीं, जिनमें 1994 की ‘जुरासिक पार्क’ (22.5 करोड़), 1997 की ‘टाइटैनिक’ (50.35 करोड़) और 2009 की ‘अवतार’ (130 करोड़) शामिल हैं. इनके अलावा 2016 की ‘द जंगल बुक’ (261 करोड़), 2018 की ‘एवेंजर्स: इनफिनिटी वॉर’ (298 करोड़), 2019 की ‘एवेंजर्स: एंडगेम’ (445 करोड़) और 2022 की ‘अवतार: द वे ऑफ वॉटर’ (465 करोड़) शामिल है. अब आठवीं फिल्म के तौर पर ‘स्पाइडर-मैन’ ने भी भारत में ये बड़ा इतिहास रच दिया है.
इस फिल्म को भारत में अब तक 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग थिएटर्स में देख चुके हैं और उम्मीद है कि ये आंकड़ा बहुत जल्द 2 करोड़ के पार निकल जाएगा. अगर ऐसा होता है तो ये भारत में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली कुछ चुनिंदा फिल्मों की लिस्ट में शामिल हो जाएगी. हालांकि, ट्रेड एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस साल के आखिर तक आने वाली ‘एवेंजर्स: डूम्सडे’ (2026) इस रिकॉर्ड को भी चुनौती दे सकती है और ‘स्पाइडर-मैन’ के लाइफटाइम बिजनेस और ‘टाइटैनिक’ के फुटफॉल रिकॉर्ड को पीछे छोड़ सकती है. बता दें, इस फिल्म ने दुनियाभर में 10,048 करोड़ की कमाई कर ली है.