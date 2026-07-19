3 घंटे की The Odyssey ने दो दिन में वसूल लिया 2150 करोड़ का बजट! नोलन ने अपनी ही Oppenheimer का भी तोड़ दिया रिकॉर्ड

मशहूर डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन की नई फिल्म ‘द ओडिसी’ बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त इतिहास रचने में लगी है. इस फिल्म ने अपनी रिलीज के महज दो दिनों के अंदर ही अपना भारी-भरकम बजट पूरी तरह वसूल कर लिया है. विदेशी बाजारों में तो ये फिल्म अंधाधुंध कमाई कर ही रही है, साथ ही इसने इतनी तगड़ी ओपनिंग ली है कि क्रिस्टोफर नोलन की अब तक की सबसे बड़ी फिल्म ‘ओपेनहाइमर’ भी इसके सामने काफी पीछे छूट गई है. लोगों के बीच इस फिल्म को लेकर गजब का क्रेज देखने को मिल रहा है.
रिपोर्ट्स के मुताबिक, क्रिस्टोफर नोलन के पूरे फिल्मी करियर में ‘द ओडिसी’ ओपनिंग वीकेंड पर सबसे ज्यादा नोट छापने वाली फिल्म बन चुकी है. इस फिल्म ने दुनियाभर के सिनेमाघरों से सिर्फ दो दिनों में 257.8 मिलियन डॉलर यानी करीब 2,482 करोड़ रुपये का भारी बिजनेस कर लिया है. अगर अलग-अलग मार्केट की बात करें, तो इस फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 120.5 मिलियन डॉलर (लगभग 1,160 करोड़ रुपये) कमाए हैं, जबकि इंटरनेशनल मार्केट से फिल्म को 137.3 मिलियन डॉलर (लगभग 1,322 करोड़ रुपये) हासिल हुए हैं.
इस नई फिल्म की आंधी ने नोलन की पिछली सुपरहिट फिल्म ‘ओपेनहाइमर’ को बहुत पीछे छोड़ दिया है. साल 2023 में रिलीज हुई ‘ओपेनहाइमर’ ने नॉर्थ अमेरिका में 82.5 मिलियन डॉलर (करीब 794 करोड़ रुपये) और दुनियाभर में लगभग 174 मिलियन डॉलर (करीब 1,675 करोड़ रुपये) की ओपनिंग की थी. लेकिन ‘द ओडिसी’ की रफ्तार को देखकर अब ये उम्मीद जताई जा रही है कि ये आने वाले दिनों में हॉलीवुड की कई और ब्लॉकबस्टर फिल्मों को धूल चटा देगी और नए मुकाम हासिल करेगी. हालांकि, फिल्म में मिला-जुला रिस्पॉन्स मिला था.
ये फिल्म सिर्फ विदेशों में ही नहीं, बल्कि भारतीय बॉक्स ऑफिस पर भी खूब धमाल मचा रही है. भारत में ‘द ओडिसी’ को देखने के लिए थिएटर्स में भारी भीड़ उमड़ रही है. फिल्म ने अपने पहले ही दिन भारत में 20 करोड़ रुपये के ग्रॉस कलेक्शन के साथ शानदार शुरुआत की थी. इसके बाद दूसरे दिन यानी शनिवार को भी इसकी कमाई में तगड़ा उछाल आया और फिल्म ने 22 करोड़ रुपये बटोर लिए. दो दिनों में भारत में इसका टोटल कलेक्शन लगभग 40 करोड़ रुपये पहुंच गया है, जिसने सभी को हैरान कर दिया है और आगे भी करने के लिए तैयार है.
शनिवार को शानदार कलेक्शन करने के बाद उम्मीद है कि रविवार की छुट्टी पर ये फिल्म और भी तगड़ा बिजनेस करेगी. इस हॉलीवुड ड्रामा का क्रेज लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है. आलम ये है कि इसने सिनेमाघरों में लगी बाकी हिंदी फिल्मों की रफ्तार पर पूरी तरह ब्रेक लगा दिया है. लोग अब बॉलीवुड फिल्मों को छोड़कर इस विदेशी फिल्म को देखना ज्यादा पसंद कर रहे हैं. थिएटरों में हर तरफ इसी फिल्म का जादू छाया हुआ है. इसने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर बाकी फिल्मों की कमाई को काफी हद तक प्रभावित किया है. अब देखना होगा कि रविवार को ये फिल्म कमाई के कौन से नए रिकॉर्ड बनाती है.
इस बेहतरीन फिल्म का डायरेक्शन ऑस्कर जीतने वाले मशहूर फिल्ममेकर क्रिस्टोफर नोलन ने किया है. ये पूरी कहानी होमर के मशहूर यूनानी महाकाव्य ‘ओडिसी’ पर आधारित है. फिल्म में लीड रोल मैट डेमन ने निभाया है जो ‘ओडीसियस’ बने हैं. उनके साथ टॉम हॉलैंड, ऐन हैथवे, ज़ेंडाया, रॉबर्ट पैटिनसन, लुपिता न्योंगो, सामंथा मॉर्टन और शार्लीज थेरॉन जैसे बड़े कलाकार नजर आ रहे हैं. ये कहानी ट्रोजन युद्ध के बाद राजा ओडीसियस की खतरनाक घर वापसी के सफर और उनके संघर्षों को बड़े पर्दे पर दिखाती है, जो छप्परफाड़ कमाई कर रही है.