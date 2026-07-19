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3 घंटे की The Odyssey ने दो दिन में वसूल लिया 2150 करोड़ का बजट! नोलन ने अपनी ही Oppenheimer का भी तोड़ दिया रिकॉर्ड

The Odyssey Collection Day 2: मशहूर डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन की नई फिल्म ‘द ओडिसी’ बॉक्स ऑफिस पर पुराने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ रही है. मैट डेमन और टॉम हॉलैंड जैसे बड़े सितारों से सजी इस पौराणिक कहानी ने महज दो दिनों में इतनी ताबड़तोड़ कमाई कर अपना पूरा बजट वसूल लिया है और ‘ओपेनहाइमर’ को भी पीछे छोड़ दिया है.

Written ByVandana Saini
Published: Jul 19, 2026, 01:26 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 01:26 PM IST
3 घंटे की The Odyssey ने दो दिन में वसूल लिया 2150 करोड़ का बजट! नोलन ने अपनी ही Oppenheimer का भी तोड़ दिया रिकॉर्ड
Image Credit: The Odyssey 2026 Box Office Collection Day 2Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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