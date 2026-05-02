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Hindi Newsहॉलीवुडमिलियन डॉलर मूवी… रिलीज होते ही इस फिल्म ने तोड़े पुराने रिकॉर्ड, 9 दिन में ही कर डाला 1800 करोड़ का बिजनेस

मिलियन डॉलर मूवी… रिलीज होते ही इस फिल्म ने तोड़े पुराने रिकॉर्ड, 9 दिन में ही कर डाला 1800 करोड़ का बिजनेस

इन दिनों ग्लोबल फिल्म इंडस्ट्री में एक हालिया रिलीज को लेकर काफी चर्चा हो रही है, जो बॉक्स ऑफिस पर लगातार कमाई करने वाली जुटी हुई है. मशहूर सिंगर और डांसर माइकल जैक्सन की बायोपिक फिल्म ‘Michael’ ने बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार शुरुआत करते हुए नया इतिहास रच दिया है. 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: May 02, 2026, 06:33 AM IST
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मिलियन डॉलर मूवी… रिलीज होते ही इस फिल्म ने तोड़े पुराने रिकॉर्ड, 9 दिन में ही कर डाला 1800 करोड़ का बिजनेस

दुनियाभर में माइकल जैक्सन के फैंस मौजूद हैं, जो सिंगर के जाने के बाद उनसे जुड़ी हर छोटी-छोटी बातों के बारे में जानने के लिए एक्साइटेड रहते हैं. वहीं हाल ही में पॉप के किंग की बायोपिक फिल्म ‘Michael’ रिलीज हुई है, जिसे क्रिटिक्स से मिला-जुला रिएक्शन मिल रहा है, लेकिन दर्शकों के बीच इसका क्रेज इतना जबरदस्त है कि इसने ओपनिंग वीकेंड पर ही रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर ली. सबसे बड़ी खबर इसकी बॉक्स ऑफिस ओपनिंग को लेकर है. ‘Michael’ ने रिलीज के पहले ही वीकेंड में करीब 217.4 मिलियन डॉलर (लगभग 1800 करोड़) का ग्लोबल कलेक्शन किया. ये किसी भी म्यूजिक बायोपिक के लिए अब तक की सबसे बड़ी ओपनिंग है.

खबरों के मुताबिक, फिल्म ने अकेले अमेरिका और कनाडा में 97 मिलियन डॉलर कमाए हैं. इससे पहले, ‘स्ट्रेट आउट्टा कॉम्पटन’ ने 60.1 मिलियन डॉलर की कमाई के साथ सबसे ज्यादा कमाई करने वाली म्यूजिक बायोपिक का टाइटल अपने नाम किया था. इसके बाद ‘बोहेमियन रैप्सोडी’ का नंबर आया, जो 2018 में रिलीज हुई थी और इसने अपने पहले दिन ही दुनिया भर में 51 मिलियन डॉलर की कमाई की थी.

क्या बोहेमियन रैप्सोडी का रिकॉर्ड तोड़ेगी माइकल?
बोहेमियन रैप्सोडी ने अपनी लाइफ में 910 मिलियन डॉलर की कमाई की थी. ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या माइकल इस रिकॉर्ड को भी तोड़ पाएंगे या नहीं. हालांकि, फिल्म ने साउथ अमेरिका में (USA/Canada) से लगभग 95–100 मिलियन डॉलर और इंटरनेशनल मार्केट से करीब 120 मिलियन डॉलर का योगदान रहा. इस तरह फिल्म ने शुरुआत में ही साबित कर दिया कि माइकल जैक्सन की पॉपुलैरिटी आज भी दुनिया भर में बेहद मजबूत है.

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जैक्सन 5 और 'ऑफ द वॉल' स्टोरी भी शामिल
डायरेक्टर एंटोनी फुक्वा और जॉन लोगन द्वारा लिखी गई फिल्म 'माइकल' में पॉप किंग के भतीजे जाफर जैक्सन मेन लीड में नजर आएंगे. ये फिल्म माइकल जैक्सन के इंडियाना के गैरी शहर में शुरुआती जीवन से लेकर ग्लोबल   सुपरस्टार बनने तक के सफर को दिखाती है. इसमें जैक्सन 5 के साथ उनका समय, 'ऑफ द वॉल' की सफलता और 'थ्रिलर' से मिली पॉपुलैरिटी भी शामिल है.

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इन फिल्मों का टूटेगा रिकॉर्ड?
इस बायोपिक की तुलना की जाए तो, इसने पहले के बड़े रिकॉर्ड को काफी पीछे छोड़ दिया है. Straight Outta Compton, जो रैप ग्रुप N.W.A पर बेस्ड थी, ने अपने ओपनिंग वीकेंड में लगभग 60 मिलियन डॉलर की कमाई की थी. वहीं Bohemian Rhapsody, जो Freddie Mercury की लाइफ पर बेस्ड थी, उसकी ओपनिंग करीब 50 मिलियन डॉलर रही थी. इन दोनों सफल फिल्मों की तुलना में ‘Michael’ का 217.4 मिलियन डॉलर का आंकड़ा बहुत बड़ा है और ये दिखाती है कि फिल्म ने किस लेवल पर रिकॉर्ड तोड़ा है.

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