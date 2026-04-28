कौन था वो मशहूर 24 साल का सिंगर? जिसने कार एक्सीडेंट में गंवाई जान, खबर सुन रोते रह गए फैंस

डायलन कार्टर एक उभरते हुए सिंगर थे, जिन्हें पॉपुलर रियलिटी शो The Voice के सीजन 24 से खास पहचान मिली थी. इस शो में उन्होंने अपनी आवाज और परफॉर्मेंस से जजों और दर्शकों का दिल जीत लिया था. उनकी सिंगिंग में एक अलग ही जादू था, जिससे लोग आसानी से जुड़ जाते थे, जो उन्हें बाकी कंटेस्टेंट्स से अलग बनाता था. सिंगर ने 25 अप्रैल, 2026 को साउथ कैरोलिना में एक कार एक्सीडेंट में जान गवां दी.

सिंगर को अपने कंट्री-स्टाइल परफॉर्मेंस के लिए पहचाना जाता था. डायलन ने शो में अपनी दमदार मौजूदगी से सभी का दिल जीत लिया था और ब्लाइंड ऑडिशन के दौरान चारों कोचों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था, अंत में वो रीबा मैकएंटायर की टीम में शामिल हो गए थे. खबर अभी अपडेट की जा रही है...