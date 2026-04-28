Advertisement
trendingNow13196113
Hindi Newsहॉलीवुडकौन था वो मशहूर 24 साल का सिंगर? जिसने कार एक्सीडेंट में गंवाई जान, खबर सुन रोते रह गए फैंस

कौन था वो मशहूर 24 साल का सिंगर? जिसने कार एक्सीडेंट में गंवाई जान, खबर सुन रोते रह गए फैंस

24 साल के यंग सिंगर डिलन कार्टर (Dylan Carter) के निधन की खबर ने म्यूजिक इंडस्ट्री और उनके फैंस को गहरे सदमे में डाल दिया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, साउथ कैरोलिना में हुए एक दर्दनाक कार एक्सीडेंट में उनकी जान चली गई.  
 

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Apr 28, 2026, 01:16 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कौन था वो मशहूर 24 साल का सिंगर? जिसने कार एक्सीडेंट में गंवाई जान, खबर सुन रोते रह गए फैंस

डायलन कार्टर एक उभरते हुए सिंगर थे, जिन्हें पॉपुलर रियलिटी शो The Voice के सीजन 24 से खास पहचान मिली थी. इस शो में उन्होंने अपनी आवाज और परफॉर्मेंस से जजों और दर्शकों का दिल जीत लिया था. उनकी सिंगिंग में एक अलग ही जादू था, जिससे लोग आसानी से जुड़ जाते थे, जो उन्हें बाकी कंटेस्टेंट्स से अलग बनाता था. सिंगर ने 25 अप्रैल, 2026 को साउथ कैरोलिना में एक कार एक्सीडेंट में जान गवां दी. 

सिंगर को अपने कंट्री-स्टाइल परफॉर्मेंस के लिए पहचाना जाता था. डायलन ने शो में अपनी दमदार मौजूदगी से सभी का दिल जीत लिया था और ब्लाइंड ऑडिशन के दौरान चारों कोचों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था, अंत में वो रीबा मैकएंटायर की टीम में शामिल हो गए थे. खबर अभी अपडेट की जा रही है...

Add Zee News as a Preferred Source

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Jyoti Rajput

...और पढ़ें

TAGS

Dylan Carter Dies At 24

Trending news

प्यार, वीडियो और धमकी? बेनकाब हुआ शाहिद का लव ट्रैप! कई लड़कियों को बनाया निशाना
Kolhapur
प्यार, वीडियो और धमकी? बेनकाब हुआ शाहिद का लव ट्रैप! कई लड़कियों को बनाया निशाना
धर्म पूछकर अटैक...! गार्ड्स पर जुबैर ने किया हमला, ATS लोन वुल्फ एंगल से कर रही जांच
mumbai
धर्म पूछकर अटैक...! गार्ड्स पर जुबैर ने किया हमला, ATS लोन वुल्फ एंगल से कर रही जांच
बाबा, मेरा राजनीतिक देख लीजिएगा...तेज प्रताप ने धीरेंद्र शास्त्री से कही दिल की बात
tej pratap yadav news
बाबा, मेरा राजनीतिक देख लीजिएगा...तेज प्रताप ने धीरेंद्र शास्त्री से कही दिल की बात
पटियाला के रेलवे ट्रैक पर ब्‍लास्‍ट, 1 की मौत; कहीं बड़ी साजिश तो नहीं!
Patiala
पटियाला के रेलवे ट्रैक पर ब्‍लास्‍ट, 1 की मौत; कहीं बड़ी साजिश तो नहीं!
बंगाल में दूसरे चरण की वोटिंग से पहले STF ने पकड़े हथियार, उधर बाइक स्क्वॉड का आतंक
West Bengal Assembly Election 2026
बंगाल में दूसरे चरण की वोटिंग से पहले STF ने पकड़े हथियार, उधर बाइक स्क्वॉड का आतंक
भाजपा के गढ़ में ओवैसी की पतंग ने भरी जबरदस्त उड़ान! AIMIM के 3 उम्मीदवारों की जीत
AIMIM
भाजपा के गढ़ में ओवैसी की पतंग ने भरी जबरदस्त उड़ान! AIMIM के 3 उम्मीदवारों की जीत
सैन्य खर्च में भारत बना दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश, जानिए क्या है चीन-पाक की रैंक
SIPRI report
सैन्य खर्च में भारत बना दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश, जानिए क्या है चीन-पाक की रैंक
बहन मर गई, बैंक नहीं माना! पैसे लेने के लिए कब्र खोदकर बैंक में कंकाल ले आया भाई
Odisha
बहन मर गई, बैंक नहीं माना! पैसे लेने के लिए कब्र खोदकर बैंक में कंकाल ले आया भाई
ड्रेस पहना, शूज बांधे और... सिक्किम में मोदी ने खेला फुटबॉल, मैसेज पहुंच गया बंगाल!
West Bengal Assembly Election 2026
ड्रेस पहना, शूज बांधे और... सिक्किम में मोदी ने खेला फुटबॉल, मैसेज पहुंच गया बंगाल!
भारत लाया गया दाऊद का गुर्गा सलीम डोला, इंस्ताबुल से किया गया था गिरफ्तार
Dawood Ibrahim
भारत लाया गया दाऊद का गुर्गा सलीम डोला, इंस्ताबुल से किया गया था गिरफ्तार