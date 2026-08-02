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बॉक्स ऑफिस पर आया ‘स्पाइडर-मैन ब्रैंड न्यू डे’ का सैलाब, तीसरे दिन तोड़ दिया ‘धुरंधर’ का भी गुरूर; कमाए 2600 करोड़

Spider Man Brand New Day Collection Day 3: मार्वल की नई फिल्म ‘स्पाइडर-मैन: ब्रैंड न्यू डे’ सिनेमाघरों में तहलका मचा रही है. फैंस का क्रेज इतना जबरदस्त है कि इस फिल्म ने कई बड़े रिकॉर्ड्स ध्वस्त कर दिए हैं. बेहतरीन कहानी और दमदार एक्शन के दम पर ये मूवी लोगों के दिलों पर राज कर रही है. चलिए बताते हैं दुनियाभर में 2600 करोड़ कमाने वाली इस फिल्म ने तीन दिन में कितनी कमाई कर ली है भारत में.

Written ByVandana Saini
Published: Aug 02, 2026, 07:51 AM IST|Updated: Aug 02, 2026, 07:51 AM IST
बॉक्स ऑफिस पर आया ‘स्पाइडर-मैन ब्रैंड न्यू डे’ का सैलाब, तीसरे दिन तोड़ दिया ‘धुरंधर’ का भी गुरूर; कमाए 2600 करोड़
Image Credit: Spider Man Brand New Day Collection Day 3

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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