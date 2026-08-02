बॉक्स ऑफिस पर आया ‘स्पाइडर-मैन ब्रैंड न्यू डे’ का सैलाब, तीसरे दिन तोड़ दिया ‘धुरंधर’ का भी गुरूर; कमाए 2600 करोड़

2026 की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक ‘स्पाइडर-मैन: ब्रैंड न्यू डे’ का जादू इंडयिन ऑडियंस के सिर चढ़कर बोल रहा है. सिनेमाघरों में रिलीज होते ही इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर अपनी जबरदस्त पकड़ बना ली है. मार्वल और स्पाइडर-मैन के फैंस के बीच इस फिल्म को लेकर काफी समय से उत्सुकता देखने को मिल रही थी, जो अब टिकट खिड़की की भीड़ में साफ दिखाई दे रही है. लोग अपने पसंदीदा सुपरहीरो को बड़े पर्दे पर देखने के लिए बड़ी गिनती में पहुंच रहे हैं. इस शानदार शुरुआत से साफ लग रहा है कि फिल्म आने वाले दिनों में और भी बड़े रिकॉर्ड अपने नाम करने की ओर तेजी से आगे बढ़ रही है.
सिनेमाघरों में मिलते पॉजिटिव रिव्यू और लोगों की तारीफों की वजह से फिल्म की पॉपुलैरिटी लगातार बढ़ रही है. वीकेंड के दौरान इसकी रफ्तार और तेज होने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है. इस हॉलीवुड मूवी ने अपनी शुरुआती परफॉर्मेंस से बॉलीवुड और हॉलीवुड की कई बड़ी-बड़ी फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है. रणवीर सिंह की फिल्म ‘धुरंधर’ जैसी बड़ी मूवी भी इसके सामने धीमी पड़ती नजर आ रही है. थिएटर्स में दमदार एक्शन सीन्स, बेहतरीन विजुअल इफेक्ट्स और एक भावुक कर देने वाली कहानी ऑडियंस को बांधकर रख रही है. यही वजह है कि फैंस इस मूवी को एक अलग ही लेवल पर पसंद कर रहे हैं.
कमाई के मामले में फिल्म की शुरुआत बेहद धमाकेदार रही है. विदेशों में रिलीज होने से पहले 30 जुलाई को भारत में रिलीज होने के बाद इसने पहले ही दिन 60.60 करोड़ रुपए का शानदार बिजनेस किया. दूसरे दिन यानी शुक्रवार को फिल्म ने 49.35 करोड़ रुपए अपने खाते में जोड़े. भले ही दूसरे दिन आंकड़े थोड़े कम रहे, लेकिन दो दिनों की कुल कमाई 109.95 करोड़ रुपए तक पहुंच गई. रणवीर सिंह की ‘धुरंधर’ ने दो दिनों में 60 करोड़ रुपए कमाए थे, जिसे इस फिल्म ने आसानी से पछाड़ दिया. वहीं, ग्लोबल मार्केट यानी पूरी दुनिया की बात करें तो ये मूवी अब तक करीब 2600 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर चुकी है.
तीसरे दिन भी सिनेमाघरों में ऑडियंस का जोश कम नहीं हुआ और फिल्म ने फिर से तूफानी कमाई दर्ज की. तीसरे दिन भारत में इस मूवी ने 66.75 करोड़ रुपए का बिजनेस किया, जिससे तीन दिनों का कुल कलेक्शन 179.12 करोड़ रुपए हो गया. इस बेहतरीन आंकड़े के साथ फिल्म ने ‘अवेंजर्स: एंडगेम’, ‘द ओडिसी’ और ‘धुरंधर’ जैसी बड़ी फिल्मों के शुरुआती रिकॉर्ड्स को पीछे छोड़ दिया है. 2154 करोड़ रुपए के भारी-भरकम बजट में बनी इस फिल्म की कमाई का ग्राफ लगातार ऊपर चढ़ रहा है. ट्रेड एनालिस्ट्स का मानना है कि शनिवार और रविवार को वीकेंड की छुट्टियों की वजह से कलेक्शन में और बड़ा उछाल देखने को मिलेगा.
डेस्टिन डैनियल क्रेटन के शानदार डायरेक्शन में बनी ये फिल्म न सिर्फ अपने एक्शन बल्कि अपनी मजबूत स्टारकास्ट के लिए भी सराही जा रही है. फिल्म में टॉम हॉलैंड ने एक बार फिर स्पाइडर-मैन के रोल में लोगों का दिल जीत लिया है. उनके साथ जैंडेया की मौजूदगी फिल्म में खास रंग भरती है. इसके अलावा मार्क रुफालो, जैकब बैटलन, माइकल मैंडो और जॉन बर्न्थल जैसे मशहूर कलाकारों ने अपने अहम किरदारों से कहानी में जान डाल दी है. सभी एक्टर्स की बेहतरीन एक्टिंग और स्क्रीन प्रेजेंस ने ऑडियंस को सिनेमाघरों की सीटों से चिपके रहने पर मजबूर कर दिया है, जिससे ये फिल्म एक परफेक्ट एंटरटेनर बन गई है.
आने वाले वीकेंड में इस मूवी से कई नए रिकॉर्ड तोड़ने की उम्मीद की जा रही है. जिस तेजी से टिकट्स की बिक्री हो रही है, उसे देखकर लगता है कि यह फिल्म पहले ही वीकेंड पर कई नए इतिहास लिख सकती है. मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का हिस्सा होने के चलते फैंस के बीच इसकी अलग ही दीवानगी बनी हुई है. थिएटर से बाहर निकल रहे लोग इसकी कहानी और इमोशनल टच की जमकर तारीफ कर रहे हैं. अगर सिनेमाघरों में यही रफ्तार बनी रही, तो ये फिल्म इस साल की सबसे बड़ी हिट और सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हॉलीवुड फिल्मों में अपना नाम पहले पायदान पर दर्ज करा सकती है.