348 करोड़ी धांसू एक्शन-थ्रिलर फिल्म... थिएटर में रिलीज से पहले OTT पर हो गई लीक! देखते ही मेकर्स के उड़ गए तोते

हॉलीवुड के जाने-माने एक्शन स्टार जेसन स्टेथम की मोस्ट अवेटेड एक्शन-थ्रिलर फिल्म ‘म्यूटिनी’ इस वक्त इंटरनेट पर खूब चर्चा बटोर रही है. आमतौर पर कोई भी बड़ी फिल्म पहले सिनेमाघरों में रिलीज होती है और उसके हफ्तों बाद उसे ओटीटी पर डाला जाता है, लेकिन इस बार मामला एकदम उल्टा देखने को मिला. फिल्म के बड़े पर्दे पर आने से ठीक पहले ही ये अचानक एक मशहूर ओटीटी प्लेटफॉर्म पर दिखने लगी. जैसे ही लोगों ने इसे देखा, सोशल मीडिया पर हलचल मच गई. हालांकि, कुछ ही देर बाद इसको हटा लिया गया.
द वर्ज की एक रिपोर्ट के मुताबिक, सिनेमाघरों में रिलीज होने से पहले ये 1 घंटे 35 मिनट की पूरी फिल्म अमेरिका में प्राइम वीडियो पर ये स्ट्रीम हो गई थी. हैरानी की बात ये है कि ये कोई अधूरा ट्रेलर या डमी पेज नहीं लग रहा था. इस पेज पर फिल्म की पूरी स्टार कास्ट, वीडियो थंबनेल और कहानी का ऑफिशियल ब्योरा सब कुछ सही तरीके से मौजूद था. फिल्म को 21 अगस्त 2026 को सिर्फ सिनेमाघरों में रिलीज होना था, ऐसे में इसका सीधे ऑनलाइन लीक हो जाना फिल्म के मेकर्स और इंडस्ट्री से जुड़े जानकारों के लिए बड़ा झटका था.
अब हर कोई ये जानने की कोशिश कर रहा है कि आखिर इतनी बड़ी फिल्म अचानक सिनेमाघरों की जगह ओटीटी पर कैसे स्ट्रीम हो गई. फिलहाल ये साफ नहीं हो पाया है कि ये सिस्टम की कोई टेक्निकल एरर थी या गलती से किसी ने फाइल अपलोड कर दी थी. हालांकि, कुछ लोग इसे फिल्म प्रमोशन के लिए पब्लिसिटी स्टंट बता रहे हैं, लेकिन मेकर्स की तरफ से ऐसा कोई इशारा नहीं मिला है. अमेजन, लायंसगेट या फिल्म से जुड़ी किसी भी प्रोडक्शन कंपनी ने इस पूरे मामले पर अभी तक कोई भी ऑफिशियल बयान जारी नहीं किया है.
सभी की चुप्पी ने इसे और मिस्टीरियस बना दिया. अगर कहानी की बात करें तो इसका डायरेक्शन जां-फ्रांस्वा रिशे ने किया है. फिल्म में जेसन स्टेथम ‘कोल रीड’ का रोल प्ले कर रहे हैं. कहानी की शुरुआत तब होती है जब रीड के बेहद रिच और पावरफुल मालिक की उसकी आंखों के सामने बेरहमी से हत्या कर दी जाती है और कत्ल का झूठा इल्जाम सीधे रीड के सिर मढ़ दिया जाता है. अचानक उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है. वो वो कानून और क्रिमिनल्स के निशाने पर आ जाता है. उसे खुद को बेकसूर साबित करना होता है.
अपनी जान बचाते हुए रीड असली कातिलों की तलाश में जुट जाता है. जैसे-जैसे वो इस मामले की तह तक पहुंचता है, उसे समझ आता है कि ये सिर्फ एक मर्डर नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े और खतरनाक षड्यंत्र का छोटा सा हिस्सा है. फिल्म में जबरदस्त एक्शन, हर पल बदलने वाला सस्पेंस और तेज रफ्तार चेस सीक्वेंस देखने को मिलते हैं. जेसन स्टेथम एक बार फिर अपने जाने-पहचाने दमदार अंदाज में नजर आ रहे हैं, जहां वो हर मोड़ पर मौत से टकराते हुए सच्चाई सामने लाने की पूरी कोशिश करते हैं. एक्शन प्रेमियों के लिए ये धांसू ऑप्शन है.
इस तरह ऑनलाइन लीक जैसी घटना सामने आने के बाद फिल्म को लेकर लोगों की एक्साइटमेंट कई गुना बढ़ गई है. लोग लगातार इस बारे में सर्च कर रहे हैं. हालांकि, मेकर्स ने अपने पुराने प्लान में कोई फेरबदल नहीं किया है. ये फिल्म पहले की तरह ही सिनेमाघरों में ही बड़े पैमाने पर रिलीज की जा रही है. ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हुई इस गलती का असर थिएटर रिलीज पर नहीं पड़ने दिया जा रहा है. मेकर्स का पूरा ध्यान अब लोगों को बड़े पर्दे तक खींचने पर टिका हुआ है, ताकि फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर शानदार शुरुआत मिल सके.
ऑनलाइन लीक होने के बाद भारतीय ऑडियंस के लिए राहत की बात ये है कि ये फिल्म भारत में अपने तय समय पर सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है. भारत में जेसन स्टेथम की ‘म्यूटिनी’ को पीवीआर आइनॉक्स पिक्चर्स ने रिलीज किया है. इसे देश के सभी बड़े सिनेमाघरों में सिर्फ अंग्रेजी भाषा में दिखाया जाएगा, जो लोग जेसन स्टेथम के फैन हैं, उनके लिए इस नई एक्शन फिल्म का मजा लेने का एकमात्र आधिकारिक जरिया फिलहाल सिनेमाघर ही हैं. भारत में इसके किसी भी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आने की अभी कोई तय तारीख सामने नहीं आई है.