Add Zee Business As A Preferred Source
App

348 करोड़ी धांसू एक्शन-थ्रिलर फिल्म... थिएटर में रिलीज से पहले OTT पर हो गई लीक! देखते ही मेकर्स के उड़ गए तोते

2026 Action Thriller Film OTT Leaked: आज शुक्रावर को एक बार फिर बॉक्स ऑफिस पर एक साथ कई फिल्में रिलीज हुईं, लेकिन इसी बीच एक बड़ी एक्शन-थ्रिलर फिल्म के सिनेमाघरों में कदम रखने से पहले ओटीटी पर लीक हो गई. पूरी फिल्म के लाइव होते ही इंटरनेट पर हंगामा मच गया, जिसके तुरंत बाद इसे हटा दिया गया.

Written ByVandana Saini
Published: Aug 21, 2026, 11:31 AM IST|Updated: Aug 21, 2026, 11:31 AM IST
348 करोड़ी धांसू एक्शन-थ्रिलर फिल्म... थिएटर में रिलीज से पहले OTT पर हो गई लीक! देखते ही मेकर्स के उड़ गए तोते
Image Credit: सिनेमाघरों में रिलीज से पहले ही OTT पर हो गई स्ट्रीम (स्क्रीनग्रैब)

About the Author

Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
Spirit से क्यों बाहर हुईं दीपिका पादुकोण? संदीप रेड्डी वांगा के भाई ने बताई असली वजह
2
3
4
5