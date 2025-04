शादी के बंधन में बंधी ये 35 साल की हसीना, जिंदगी भर के लिए थामा गर्लफ्रंड का हाथ, कई साल से कर रहे थे डेट

Kristen Stewart Marries Dylan Meyer: हॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस और 'ट्वाइलाइट' फेम क्रिस्टन स्टीवर्ट आखिरकार शादी के बंधन में बंध ही गईं. उन्होंने हाल ही में एक प्राइवेट सेरेमनी में अपनी लॉन्गटाइम पार्टनर डिलन मेयर के साथ शादी की. दोनों ने लॉस एंजेलेस स्थित अपने घर पर जिंदगी भर के लिए एक दूसरे का हाथ थामा. इस सेरेमनी में परिवार वालों के अलावा कुछ खास दोस्त शामिल हुए, जिनमें एक्ट्रेस एशले बेंसन और उनके पति ब्रैंडन डेविस भी शामिल थे.

क्रिस्टन ने इस मौके पर ग्रे और व्हाइट कलर की छोटी लेकिन स्टाइलिश ड्रेस पहनी थी और बाल खुले छोड़े थे, वहीं डिलन ने व्हाइट शॉर्ट ड्रेस पहनी थी. TMZ की रिपोर्ट के मुताबिक, दोनों ने लॉस एंजेलेस काउंटी में शादी का लाइसेंस लेने के कुछ ही दिन बाद एक-दूसरे से शादी की. दोनों ने अपनी शादी के समारोह को काफी सिंपल रखा. जैसा दोनों ने पहले से तय कर रखा था. क्रिस्टन और डिलन ई सालों से एख दूसरे को डेट कर रहे हैं.

शादी के बंधन में बंधी ट्वाइलाइट स्टार क्रिस्टन

दोनों पर 2019 में पहली बार साथ देखा गया था, जिसके बाद दोनों ने 2021 में सगाई की थी और अब 4 साल बाद दोनों ने शादी कर ली. फैंस भी लंबे समय से दोनों की शादी का इंतजार कर रहे थे, जो अब खत्म हुआ. क्रिस्टन स्टीवर्ट ने 2022 में 'द लेट शो विद स्टीफन कोलबर्ट' में अपने शादी के प्लान्स के बारे में खुलकर बात की थी. उन्होंने बताया था, 'मैं कोई बड़ा इवेंट प्लान करने वाली नहीं हूं. शायद हम बस शादी कर लें और बाद में दोस्तों के साथ पार्टी करें'.

सिंपल तरीके से की शादी

उन्होंने आगे बताया था, 'मैं प्लानिंग में अच्छी नहीं हूं, बस जो मन किया कर लिया. मैं बहुत अनप्रिडिक्टेबल हूं. जो करना है वो बस कर देती हूं'. यही वजह है कि दोनों ने सिंपल तरीके से शादी की. 'द रोलिंग स्टोन्स' के साथ इंटरव्यू में क्रिस्टन ने फैमिली प्लानिंग को लेकर भी बात की थी. उन्होंने बताया था, 'मुझे नहीं पता मेरा परिवार कैसा होगा, लेकिन इतना तय है कि मैं बच्चे जरूर चाहती हूं. मैं प्रेग्नेंसी से नहीं डरती, बच्चे पैदा करने से भी नहीं, लेकिन डिलीवरी को लेकर बहुत डरी हुई हूं'.

Actress #KristenStewart and screenwriter #DylanMeyer exchanged vows in an intimate ceremony at their Los Angeles home on April 20. The couple obtained their marriage license earlier in the week before saying "I do" in front of family and friends, including pal Ashley Benson. This… pic.twitter.com/we5E7W6T6i

— DNA (@dna) April 21, 2025