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Hindi Newsहॉलीवुडटेलर स्विफ्ट-ट्रैविस केल्स की शादी में दिखेगा भारतीय ट्विस्ट! दुनिया के फेमस इवेंट डिजाइनर करेंगे वेडिंग प्लान?

टेलर स्विफ्ट-ट्रैविस केल्स की शादी में दिखेगा भारतीय ट्विस्ट! दुनिया के फेमस इवेंट डिजाइनर करेंगे वेडिंग प्लान?

Taylor Swift-Kelce Wedding: अमेरिकी पॉप स्टार टेलर स्विफ्ट और एनएफएल खिलाड़ी ट्रैविस केल्स की शादी को लेकर सोशल मीडिया पर जबरदस्त चर्चा है. फैंस को कपल की ग्रैंड वैडिंग का बेसब्री से इंतजार है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, कपल अपनी ग्रैंड वेडिंग में भारतीय तड़का भी लगाने वाले हैं. फैंस कपल की शादी को 'अमेरिका की रॉयल वेडिंग' बता रहे हैं. 

 

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: May 14, 2026, 07:05 AM IST
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टेलर स्विफ्ट की शादी में दिखेगा भारतीय ट्विस्ट!
टेलर स्विफ्ट की शादी में दिखेगा भारतीय ट्विस्ट!

Taylor Swift-Kelce Wedding: अमेरिकी पॉप स्टार टेलर स्विफ्ट और एनएफएल स्टार ट्रैविस केल्स की शादी को लेकर सोशल मीडिया पर जबरदस्त चर्चा हो रही है. अब इस हाई-प्रोफाइल वेडिंग में भारतीय तड़का लगने की खबर भी सामने आई है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, कपल अपनी ग्रैंड शादी के लिए मशहूर इवेंट डिजाइनर ऋषि पटेल के साथ काम करने की प्लानिंग कर रहा है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रही खबरों में दावा किया जा रहा है कि टेलर स्विफ्ट और ट्रैविस केल्स ने अपनी शादी की तैयारियों के लिए ऋषि पटेल को चुना है. हालांकि, इन खबरों की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है.

कपल की शादी को लेकर फैंस एक्साइटेड

दरअसल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वायरल हो रहे पोस्ट्स में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है. एक यूजर ने लिखा, 'यह बहुत बड़ा होने वाला है. खबरों के मुताबिक, टेलर स्विफ्ट और ट्रैविस केल्स ने अपनी शादी के लिए ऋषि पटेल को वेडिंग प्लानर के तौर पर हायर किया है, जो दुनिया के सबसे बड़े डिजाइनर्स में से एक हैं.' एक और यूजर ने लिखा, 'यह सबसे खूबसूरत इवेंट होगा! खबरों के मुताबिक, टेलर स्विफ्ट और ट्रैविस केल्स ने अपनी शादी के लिए ऋषि पटेल को वेडिंग प्लानर के तौर पर हायर किया है, जिन्हें कई मैगजीन ने दुनिया के टॉप डिजाइनर्स में से एक बताया है.'

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दुनिया के सबसे फेमस इवेंट डिजाइनर

रिपोर्ट्स के मुताबिक, ऋषि पटेल दुनिया के सबसे चर्चित इवेंट डिजाइनर्स में गिने जाते हैं. वह एचएमआर डिजाइन के सीईओ और चीफ क्रिएटिव ऑफिसर हैं. फैशन और लाइफस्टाइल इंडस्ट्री की कई बड़ी मैगजीन उन्हें दुनिया के टॉप वेडिंग और इवेंट डिजाइनर्स में शामिल कर चुकी हैं. इस खबर के बाद सोशल media प्लेटफॉर्म एक्स पर फैंस काफी एक्साइटेड नजर आए. कई यूजर्स ने लिखा कि अगर यह खबर सच हुई, तो यह 'सदी की सबसे चर्चित शादी' बन सकती है. कुछ लोगों ने इसे 'अमेरिका की रॉयल वेडिंग' तक बता दिया.

कौन हैं ऋषि पटेल?

बता दें कि ऋषि पटेल लग्जरी और भव्य इवेंट्स डिजाइन करने के लिए जाने जाते हैं. उनकी खासियत बड़े स्तर पर ट्रांसफॉर्मेटिव इवेंट्स तैयार करना है, जिसमें मेहमानों के अनुभव और शानदार डेकोर पर खास फोकस रहता है. उन्होंने कई बड़े सेलिब्रिटीज, बिजनेस फैमिलीज और ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन्स के लिए इवेंट डिजाइन किए हैं. पटेल पूरी तरह से बदलाव लाने वाले इवेंट डिजाइन में विशेषज्ञता रखते हैं. उनका पक्का मानना है कि मेहमानों का अनुभव और सेवा ही असली विलासिता का मूल हैं. उनके पोर्टफोलियो में गाला, शादियां और जीवन के महत्वपूर्ण अवसरों के समारोह शामिल हैं. उन्होंने दुनिया की कुछ सबसे जानी-मानी हस्तियों, परिवारों और संगठनों के लिए इवेंट डिजाइन किए हैं.

इस बीच, टेलर स्विफ्ट और ट्रैविस केल्स हाल ही में ग्रीस में एक शादी समारोह में भी साथ नजर आए थे, जहां दोनों की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थीं. फैंस ने उन तस्वीरों को काफी पसंद किया था.

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Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते ...और पढ़ें

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