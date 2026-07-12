/जिसने बॉक्स ऑफिस पर रचा इतिहास... वो वो 1 घंटा 48 मिनट की खौफनाक फिल्म अब OTT पर फैलाने आ रही है दहशत; ये होगी तारीख

साल 2026 की सबसे बेहतरीन हॉरर फिल्मों में गिनी जाने वाली ‘ऑब्सेशन’ अब सिनेमाघरों से विदा लेकर ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आने को बिल्कुल तैयार है. इस शानदार फिल्म को थिएटर्स में लोगों का भरपूर प्यार मिला है और लोग इसे काफी पसंद कर रहे हैं. यही वजह है कि अब दर्शक घर बैठे इसे देखने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर काफी समय से ये चर्चा चल रही थी कि आखिर यह डरावनी फिल्म ओटीटी पर कब आएगी? अब सिनेमा प्रेमियों का ये लंबा इंतजार बहुत जल्द खत्म होने जा रहा है.
थिएटर्स में रिलीज होने के लगभग दो महीने बाद आखिरकार ये साफ हो गया है कि ये फिल्म किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी. इस खबर के सामने आते ही उन फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं है जो इसे सिनेमाघरों में देखने से चूक गए थे. ‘ऑब्सेशन’ एक बेहतरीन साइकोलॉजिकल हॉरर थ्रिलर फिल्म है, जिसका कमाल का डायरेक्शन मशहूर यूट्यूबर करी बार्कर ने संभाला है. बेहद कम बजट में बनी इस यूनिक फिल्म में कोई भी बड़ा या नामी सुपरस्टार शामिल नहीं है, फिर भी फिल्म ने बड़ा मुकाम हासिल किया है.
इस हॉरर थ्रिलर फिल्म में इंडे नवारेट, माइकल जॉन्सन और मेगन लॉलेस जैसे कलाकारों ने लीड रोल प्ले किया था. इन सभी कलाकारों ने फिल्म में अपनी बेहतरीन एक्टिंग से जान फूंक दी है. करी बार्कर ने न सिर्फ इस फिल्म का शानदार डायरेक्शन किया, बल्कि इसकी यूनिक कहानी भी खुद लिखी है और फिल्म की एडिटिंग का जिम्मा भी खुद ही संभाला है. इस फिल्म की कहानी इतनी दमदार है कि ये किसी भी कमजोर दिल वाले इंसान की रूह कंपाने के लिए काफी है, जिसने बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाई की.
1 घंटे 49 मिनट की इस फिल्म में आपको कोई बड़े डरावने सीन्स या बहुत भारी-भरकम डायलॉग्स देखने को नहीं मिलेंगे. इसके बावजूद फिल्म का हर एक सीन लोगों के रोंगटे खड़े करने का दम रखता है. फिल्म में काम करने वाले कलाकारों के चेहरे के हाव-भाव ही लोगों के दिलों में डर पैदा कर देते हैं. इस फिल्म की पूरी कहानी बियर और निक्की नाम के दो किरदारों के इर्द-गिर्द घूमती है. बियर, निक्की से बेहद प्यार करता है और चाहता है कि निक्की भी उसे वैसे ही चाहे, लेकिन उनके लिए ये सबसे बड़ा डर बन जाता है.
एक दिन बियर को एक ‘वन विश विलो’ (विश मांगने वाली लकड़ी) मिलती है, जिससे वो विश मांगता है कि निक्की सिर्फ और सिर्फ उससे ही प्यार करे. वो अपनी ये विश मांगकर उसे वहीं तोड़ देता है और आखिरकार उसका ये सपना पूरा भी हो जाता है. मगर मासूम बियर को यो बिल्कुल नहीं पता होता है कि इस विश को पूरा करने के लिए उसे कितनी डरावनी और भारी कीमत चुकानी पड़ेगी. इसके बाद फिल्म की कहानी एक बहुत ही खतरनाक और खौफनाक मोड़ ले लेती है, जो किसी का भी दिल दहलाने के लिए काफी है.
रिलीज के बाद से ही इस फिल्म की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है. बॉक्स ऑफिस मोजो के मुताबिक, लगभग $750,000 अमेरिकी डॉलर में बनी इस फिल्म ने दुनियाभर में करीब 409 मिलियन डॉलर का शानदार बिजनेस किया है, जो भारतीय रुपयों में लगभग 3900 करोड़ रुपये बैठता है. थिएटर्स में तहलका मचाने के बाद अब ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होने जा रही है. हालांकि, इसे देखने के लिए आपको चार महीने का इंतजार करना होगा, क्योंकि फिल्म की ओटीटी रिलीज डेट 17 नवंबर 2026 तय की गई है.