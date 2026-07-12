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जिसने बॉक्स ऑफिस पर रचा इतिहास... वो वो 1 घंटा 48 मिनट की खौफनाक फिल्म अब OTT पर फैलाने आ रही है दहशत; ये होगी तारीख

2026 Biggest Horror OTT Release: 1 घंटा 48 मिनट की सबसे खतरनाक हॉरर थ्रिलर फिल्म, जिनसे रिलीज होती ही बॉक्स ऑफिस पर हिलाकर रख दिया है. चारों तरफ बस उसी की बातें हो रही थी, जो लोग इस फिल्म को सिनेमाघरों में देख नहीं पाए थे उनके लिए गुड न्यूज ये है कि अब ये फिल्म बहुत जल्द भारत में भी ओटीटी पर दस्तक देने वाली है.

Written ByVandana Saini
Published: Jul 12, 2026, 02:15 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 02:15 PM IST
जिसने बॉक्स ऑफिस पर रचा इतिहास... वो वो 1 घंटा 48 मिनट की खौफनाक फिल्म अब OTT पर फैलाने आ रही है दहशत; ये होगी तारीख
Image Credit: 2026 Biggest Horror OTT ReleaseSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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