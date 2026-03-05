अरेस्ट हुईं 44 साल की ये पॉप स्टार, 4 मई को कोर्ट में पेशी, फैंस में मची हलचल

Britney Spears Arrested: दुनिया की सबसे बड़ी पॉप स्टार और सिंगर ब्रिटनी स्पीयर्स मुसीबत में पड़ गई हैं. उन्हें बुधवार रात करीब 9:30 बजे कैलिफोर्निया हाईवे पेट्रोल ने हिरासत में लिया. भारत के समयानुसार यह करीब 5:30 बजे था. हालांकि, उन्हें गुरुवार को सुबह जल्दी रिहा कर दिया गया. अब इस मामले में उन्हें 4 मई को वेंचुरा काउंटी सुपीरियर कोर्ट में पेश होना है.

सिंगर ने डिलीट किया इंस्टाग्राम अकाउंट

कोर्ट के दस्तावेजों में गिरफ्तारी की वजह का खुलासा नहीं किया गया है. गिरफ्तारी की खबर सामने आते ही पॉप स्टार ने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट कर दिया, जिससे फैंस के बीच हलचल और बढ़ गई. ब्रिटनी स्पीयर्स म्यूजिक इंडस्ट्री की सबसे सफल पॉप स्टार्स में गिनी जाती हैं. उनके सुपरहिट गानों में टॉक्सिक, एवरी टाइम, गिम्मी मोर, वूमनाइजर, स्ट्रॉन्गर और बेबी वन मोर टाइम जैसे हिट गाने हैं.

साल 2022 में रिलीज हुआ आखिरी गाना

हालांकि साल 2024 के जनवरी में उन्होंने साफ कहा था कि वह 'म्यूजिक इंडस्ट्री में कभी वापसी नहीं करेंगी.' उनका आखिरी गाना साल 2022 में रिलीज हुआ था, जो एल्टन जॉन के साथ एक डुएट ट्रैक था.

Add Zee News as a Preferred Source

सिंगर ने लिखी अपनी आत्मकथा

दरअसल, साल 2023 में उन्होंने अपनी आत्मकथा 'द वूमन इन मी' प्रकाशित की, जिसमें उन्होंने अपने करियर, निजी जिंदगी और कंजर्वेटरशिप के दौरान झेले गए संघर्षों पर विस्तार से बात की. वहीं, उनके एक्स-हस्बैंड केविन फेडरलाइन ने साल 2025 के आखिर में अपनी यादों की किताब 'यू थॉट यू न्यू' रिलीज की.

गौरतलब है कि साल 2008 से 2021 तक यानी लगभग 13 सालों तक ब्रिटनी एक कंजर्वेटरशिप के तहत रही थीं. यह एक कानूनी व्यवस्था थी, जिसके तहत उनके वित्तीय और निजी फैसलों का नियंत्रण उनके पिता के पास था.