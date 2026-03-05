Advertisement
trendingNow13131115
Hindi Newsहॉलीवुडअरेस्ट हुईं 44 साल की ये पॉप स्टार, 4 मई को कोर्ट में पेशी, फैंस में मची हलचल

अरेस्ट हुईं 44 साल की ये पॉप स्टार, 4 मई को कोर्ट में पेशी, फैंस में मची हलचल

Britney Spears Arrested: फेमस अमेरिकी पॉप सिंगर ब्रिटनी स्पीयर्स को बुधवार रात को कैलिफोर्निया हाईवे पेट्रोल ने हिरासत में लिया. हालांकि, उन्हें गुरुवार सुबह जल्दी रिहा कर दिया गया. अब उन्हें 4 मई को वेंचुरा काउंटी सुपीरियर कोर्ट में पेश होना है.
 

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Mar 05, 2026, 10:00 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अरेस्ट हुईं 44 साल की ये पॉप स्टार, 4 मई को कोर्ट में पेशी, फैंस में मची हलचल

Britney Spears Arrested: दुनिया की सबसे बड़ी पॉप स्टार और सिंगर ब्रिटनी स्पीयर्स मुसीबत में पड़ गई हैं. उन्हें बुधवार रात करीब 9:30 बजे कैलिफोर्निया हाईवे पेट्रोल ने हिरासत में लिया. भारत के समयानुसार यह करीब 5:30 बजे था. हालांकि, उन्हें गुरुवार को सुबह जल्दी रिहा कर दिया गया. अब इस मामले में उन्हें 4 मई को वेंचुरा काउंटी सुपीरियर कोर्ट में पेश होना है.

सिंगर ने डिलीट किया इंस्टाग्राम अकाउंट

कोर्ट के दस्तावेजों में गिरफ्तारी की वजह का खुलासा नहीं किया गया है. गिरफ्तारी की खबर सामने आते ही पॉप स्टार ने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट कर दिया, जिससे फैंस के बीच हलचल और बढ़ गई. ब्रिटनी स्पीयर्स म्यूजिक इंडस्ट्री की सबसे सफल पॉप स्टार्स में गिनी जाती हैं. उनके सुपरहिट गानों में टॉक्सिक, एवरी टाइम, गिम्मी मोर, वूमनाइजर, स्ट्रॉन्गर और बेबी वन मोर टाइम जैसे हिट गाने हैं.

साल 2022 में रिलीज हुआ आखिरी गाना 

हालांकि साल 2024 के जनवरी में उन्होंने साफ कहा था कि वह 'म्यूजिक इंडस्ट्री में कभी वापसी नहीं करेंगी.' उनका आखिरी गाना साल 2022 में रिलीज हुआ था, जो एल्टन जॉन के साथ एक डुएट ट्रैक था.

Add Zee News as a Preferred Source

सिंगर ने लिखी अपनी आत्मकथा

दरअसल, साल 2023 में उन्होंने अपनी आत्मकथा 'द वूमन इन मी' प्रकाशित की, जिसमें उन्होंने अपने करियर, निजी जिंदगी और कंजर्वेटरशिप के दौरान झेले गए संघर्षों पर विस्तार से बात की. वहीं, उनके एक्स-हस्बैंड केविन फेडरलाइन ने साल 2025 के आखिर में अपनी यादों की किताब 'यू थॉट यू न्यू' रिलीज की.

गौरतलब है कि साल 2008 से 2021 तक यानी लगभग 13 सालों तक ब्रिटनी एक कंजर्वेटरशिप के तहत रही थीं. यह एक कानूनी व्यवस्था थी, जिसके तहत उनके वित्तीय और निजी फैसलों का नियंत्रण उनके पिता के पास था.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते ...और पढ़ें

TAGS

Britney Spears

Trending news

उड़ान के दौरान भारतीय वायुसेना का Su-30 MKI फाइटर जेट असम में रडार से हुआ गायब
Indian Air Force
उड़ान के दौरान भारतीय वायुसेना का Su-30 MKI फाइटर जेट असम में रडार से हुआ गायब
IRIS डेना के डिस्ट्रेस कॉल का भारतीय नेवी ने दिया था जवाब, मदद के लिए भेजे थे जहाज
IRIS Dena
IRIS डेना के डिस्ट्रेस कॉल का भारतीय नेवी ने दिया था जवाब, मदद के लिए भेजे थे जहाज
बंगाल के बाद लद्दाख के उपराज्यपाल का इस्तीफा, क्या होने वाला है कोई बड़ा सियासी खेला
Ladakh news
बंगाल के बाद लद्दाख के उपराज्यपाल का इस्तीफा, क्या होने वाला है कोई बड़ा सियासी खेला
प. बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने दिया इस्तीफा दिया, ममता बोलीं- मैं हैरान
West Bengal
प. बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने दिया इस्तीफा दिया, ममता बोलीं- मैं हैरान
संकट की घड़ी में खाड़ी देशों में फंसे पंजाबियों के साथ खड़ी पंजाब सरकार - CM मान
Punjab CM Bhagwant Singh Mann
संकट की घड़ी में खाड़ी देशों में फंसे पंजाबियों के साथ खड़ी पंजाब सरकार - CM मान
असम में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका, भाजपा में शामिल हुए 3 विधायक
Assam elections
असम में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका, भाजपा में शामिल हुए 3 विधायक
पहले वेश्यावृत्ति में धकेला,अब मांग रही बेटी की कस्टडी!HC ने खारिज की मां की याचिका
Karnataka News
पहले वेश्यावृत्ति में धकेला,अब मांग रही बेटी की कस्टडी!HC ने खारिज की मां की याचिका
यूपी की राह पर महाराष्ट्र, लागू होगा धर्मांतरण विरोधी कानून; कैबिनेट ने दी मंजूरी
maharashtra news in hindi
यूपी की राह पर महाराष्ट्र, लागू होगा धर्मांतरण विरोधी कानून; कैबिनेट ने दी मंजूरी
इस राज्य में घटती जनसंख्या से चिंतित CM, 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करने पर मिलेगा इनाम
Andhra Pradesh
इस राज्य में घटती जनसंख्या से चिंतित CM, 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करने पर मिलेगा इनाम
'महान वकील जन्म से नहीं बनते बल्कि...' जस्टिस नागरत्ना ने युवाओं को समझाई मर्यादा
Justice B V Nagarathna
'महान वकील जन्म से नहीं बनते बल्कि...' जस्टिस नागरत्ना ने युवाओं को समझाई मर्यादा