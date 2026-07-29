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Thanos से भी ज्यादा खतरनाक है ‘डॉक्टर डूम’, क्यों लौटा 64 साल बाद? हिस्ट्री जानकर कांप जाएंगे मार्वल फैंस; 25 सुपरहीरोज से भिड़ेगा अकेले

Marvel Doctor Doom History: मार्वल स्टूडियोज की नई फिल्म ‘एवेंजर्स: डूम्सडे’ का जब से ट्रेलर रिलीज हुआ है, तब से ही फैंस इस फिल्म को बड़े पर्दे पर देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं. ‘एवेंजर्स: एंडगेम्स’ में आयरन मैन के दुनिया छोड़ने के बाद रॉबर्ट डाउनी जूनियर बतौर खतरनाक विलेन डॉक्टर डूम के किरदार में वापसी कर रहे हैं, लेकिन इसका इतिहास क्या है और इसका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है चलिए बताते हैं.

Written ByVandana Saini
Published: Jul 29, 2026, 10:54 AM IST|Updated: Jul 29, 2026, 11:00 AM IST
Thanos से भी ज्यादा खतरनाक है ‘डॉक्टर डूम’, क्यों लौटा 64 साल बाद? हिस्ट्री जानकर कांप जाएंगे मार्वल फैंस; 25 सुपरहीरोज से भिड़ेगा अकेले
Image Credit: Marvel Doctor Doom History

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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