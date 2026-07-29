/Thanos से भी ज्यादा खतरनाक है ‘डॉक्टर डूम’, क्यों लौटा 64 साल बाद? हिस्ट्री जानकर कांप जाएंगे मार्वल फैंस; 25 सुपरहीरोज से भिड़ेगा अकेले

मार्वल स्टूडियोज ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर ‘एवेंजर्स: डूम्सडे’ का नया पोस्टर जारी किया है. इस पोस्टर में अंधेरे के बीच ‘डॉक्टर डूम’ का काफी खौफनाक और मिस्टीरियस अंदाज नजर आ रहा है. पोस्टर के साथ केवल ‘डूम्सडे इज कमिंग’ लिखा गया है, जिसने फैंस की एक्साइटमेंट बढ़ा दी है. करीबन 4,500 करोड़ रुपये के भारी-भरकम बजट में बन रही ये फिल्म हॉलीवुड के इतिहास की सबसे महंगी फिल्मों में शामिल होने जा रही है. इसका डायरेक्शन मशहूर रुसो ब्रदर्स कर रहे हैं. अब दुनिया भर के सिनेमा प्रेमियों को 18 दिसंबर 2026 का बेसब्री से इंतजार है.
जब ये मार्वल यूनिवर्स की सबसे बड़ी फिल्म सिनेमाघरों में दस्तक देगी. MCU में लंबे समय तक आयरन मैन का किरदार निभाने वाले रॉबर्ट डाउनी जूनियर ‘एवेंजर्स: डूम्सडे’ में डॉक्टर डूम बनकर लौट रहे हैं, जो बतौर आयरन मैन रॉबर्ट ‘एवेंजर्स: एंडगेम्स’ में दुनिया को अलविदा कह चुके हैं. पोस्टर में उनका ये नया किरदार फैंस को काफी पसंद आ रहा है. इस फिल्म में थॉर, कैप्टन अमेरिका, फैंटास्टिक फोर और एक्स-मेन जैसे कई बड़े हीरो एक साथ नजर आएंगे. 4500 करोड़ के बड़े बजट और शानदार स्टारकास्ट के चलते ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नया इतिहास रच सकती है.
फैंस इसे लेकर बेहद एक्साइटेड नजर आ रहे हैं. वहीं, अगर डॉक्टर डूम के इतिहास के बारे में बात करें तो उसका पूरा नाम ‘विक्टर वॉन डूम’ है, जो मार्वल की दुनिया का एक बहुत ही खतरनाक विलेन है. इस किरदार को स्टैन ली और जैक किर्बी ने मिलकर बनाया था. ये पहली बार 1962 में ‘फैंटास्टिक फोर’ की कॉमिक्स में नजर आया था, जो विक्टर लाटवेरिया नाम के छोटे देश का तानाशाह है. वो एक होशियार साइंटिस्ट, इन्वेंटर और बेहद चालाक जादूगर भी है. बचपन के एक हादसे में उसका चेहरा जल गया था, इसलिए वो हमेशा एक लोहे का मास्क और शील्ड पहनकर रहता है.
डॉक्टर डूम की सबसे पुरानी और बड़ी दुश्मनी ‘फैंटास्टिक फोर’ टीम के लीडर रीड रिचर्ड्स यानी ‘मिस्टर फैंटास्टिक’ से है. इन दोनों के बीच नफरत की ये चिंगारी कॉलेज के दिनों में ही सुलग गई थी. डूम एक बेहद शातिर इंसान है, जो साइंस और जादू के अनोखे मेल से पूरी दुनिया पर अपना राज कायम करना चाहता है. वो सिर्फ अपनी फिजिकल ताकत के दम पर ही नहीं, बल्कि अपने तेज दिमाग और खतरनाक चालों से अपने दुश्मनों के पसीने छुड़ा देता है. उसने कई मौकों पर पूरी दुनिया को तबाह करने की साजिशें रची हैं. हालांकि, हर बार सुपरहीरोज ने सही वक्त पर आकर बचा लिया.
‘एवेंजर्स: डूम्सडे’ में मार्वल की कई अलग-अलग दुनिया के सुपरहीरोज एक साथ नजर आएंगे. इस मल्टीवर्स का सबसे बड़ा अट्रैक्शन ‘फैंटास्टिक फोर’ और ‘एक्स-मेन’ की टीमों की एंट्री है. फिल्म में MCU से ‘थॉर’, ‘कैप्टन अमेरिका’ (सैम विल्सन), ‘विंटर सोल्जर’, ‘ब्लैक पैंथर’ (शुरी), ‘एंट-मैन’, ‘शांग-ची’, ‘फाल्कन’, ‘येलेना बेलोवा’, ‘सेंट्री’, ‘लोकी’, ‘नामोर’, ‘एम'बाकू’, ‘घोस्ट’ और ‘रेड गार्डियन’ की वापसी होगी. इसके अलावा ‘फैंटास्टिक फोर’ के मेंबर्स ‘मिस्टर फैंटास्टिक’, ‘इनविजिबल वुमन’, ‘ह्यूमन टॉर्च’ और ‘द थिंग’ मैदान में उतरेंगे, जो आपको थोड़ी-थोडी 2019 ‘एवेंजर्स: एंडगेम्स’ फील देगा.
वहीं ‘एक्स-मेन’ टीम से ‘प्रोफेसर एक्स’, ‘मैग्नेटो’, ‘साइक्लॉप्स’, ‘बीस्ट’, ‘मिस्टिक’, ‘नाइटक्रॉलर’ और ‘गैम्बिट’ जैसे फेमस किरदार भी तहलका मचाते नजर आएंगे. फिल्म में ये सभी 25 सुपरहीरो मिलकर डॉक्टर डूम जैसे शक्तिशाली विलेन का मुकाबला करेंगे. इस बार खतरा पहले से बहुत बड़ा है, क्योंकि डूम न केवल दिमागी रूप से चालाक है, बल्कि उसके पास जादू और तकनीक दोनों की ताकत है. इतने सारे सुपरहीरोज को एक साथ पर्दे पर देखना ऑडियंस के लिए एक अलग ही एक्सपीरियंस होगा. रुसो ब्रदर्स के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म एक्शन और रोमांच का भरपूर होने वाली है.