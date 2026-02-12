Advertisement
48 की उम्र में इस फेमस एक्टर का निधन, पत्नी और 6 बच्चों पर टूटा दुखों का पहाड़, इंडस्ट्री में शोक की लहर

James Van Der Beek Dies : हॉलीवुड के पॉपुलर सिकॉम ‘Dawson’s Creek’ के फेमस एक्टर जेम्स वैन डेर बीक का 48 की उम्र में निधन हो गया है, जिससे पूरी टीवी-फिल्म इंडस्ट्री में मातम पसर गया है. वहीं उनकी फैमिली, फ्रेंड्स और फैंस ने उन्हें गुड बॉय कहा है.

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Feb 12, 2026, 08:09 AM IST
James Van Der Beek Dies : WB ड्रामा ‘Dawson’s Creek’ में डॉसन लीरी के कैरेक्टर से फैंस के दिलों पर राज करने वाले एक्टर जेम्स वैन डेर बीक का 48 की कम उम्र में निधन हो गया है. एक्टर के निधन की जानकारी वेडनेसडे को सोशल मीडिया इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की गई है. वैन डेर बीक ने एक छोटे शहर के यंग लड़के की लव स्टोरी, दोस्ती और इच्छाओं के बीच स्ट्रगल को साल 1990 के टीवी के पॉपुलर शो में बेहद शानदार तरीके से दिखाया था. इस शो के बाद वो टीवी का एक जाना-माना चेहरा बन गए थे. वहीं इस ये शो 1998 से लेकर 2003 तक टीवी पर काफी फेमस हुआ, जिसने एक्टर के करियर को एक नई पहचान दिलाने में मदद की. 

सोशल मीडिया पर दी निधन की जानकारी
सोशल मीडिया पर शेयर किए गए पोस्ट में लिखा गया कि ‘हमारे प्रिय डेविड वैन डेर बीक का आज सुबह निधन हो गया.’ इसी पोस्ट में आगे लिखा, ‘उन्होंने हिम्मत, आस्था और गरिमा के साथ अपने आखिरी दिनों को बिताया है. उनकी इच्छाओं, दूसरों के लिए प्यार और समय के बारे में बहुत कुछ शेयर करना अभी बाकी था. फिलहाल, अपने प्यारे पिता, पिता, पुत्र, भाई और मित्र के शोक में व्यस्त रहने के लिए प्राइवेसी की रिक्वेस्ट करते हैं.’

इस बीमारी से जूझ रहे थे वैन
वैन डेर बीक ने साल 2024 में पब्लिकली इस बात का खुलासा किया था कि उन्हें स्टेज 3 का कोलोरेक्टल कैंसर है, जिसकी जानकारी उन्हें साल 2023 में पता चला था. एक्टर ने एक लंबी और साहसी लड़ाई के बाद इस दुनिया को अलविदा कह दिया और वो अपनी पत्नी किम्बर्ली और 6 बच्चों को पीछे छोड़ गए हैं. एक्टर के निधन के बाद उनके लिए GoFundMe कैम्पेन में उन्हें ‘एक लविंग हसबैंड, फादर और फ्रेंड’ कहा गया है, जिन्होंने अपने आसपास के सभी लोगों की लाइफ में किसी ना किसी तरह इम्पैक्ट डाला है. 

वैन डेर का करियर 
वैन डेर बीक का करियर सिर्फ ‘डॉसन क्रीक’ से ही नहीं बल्कि फिल्म और टेलीविजन तक फैला हुआ था. उन्होंने ‘वर्सिटी ब्लूज’ में क्वार्टरबैक के किरदार के रुप में काम किया और बादल में एबीसी के डोंट ट्रस्ट द (एक्सप्लेटिव) इन अपार्टमेंट 23 में खुद के रूप में ही मजाकिया किरदार किया. वहीं हाल ही में वो ऑस्टिन में बने प्रोजेक्ट में शामिल हुए थे, जिसमें वॉकर से जुड़े कई किरदार भी शामिल हैं. वैन डेर बीक ने साल 2022 के बाद धीरे-धीरे  हॉलीवुड से दूरी बनाना शुरु कर दिया और अपने परिवार के साथ ज्यादा समय बिताने लगे. फिर आगे कि जिंदगी को शांति से जीने के लिए वो ऑस्टिन चले गए, ताकि वहां वो अपने अभिनय पर भी ध्यान दे सकें

James Van Der Beek Dies At 48Dawsons Creek

