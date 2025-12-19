फिल्म इंडस्ट्री की सबसे खूबसूरत हसीना, 14 साल छोटे बिजसनेमैन पर आया दिल, 53 की उम्र में भी लगती हैं 26 की

Sofia Vergara New Love Story: टीवी और फिल्म इंडस्ट्री में सितारों की अक्सर अपनी लव लाइफ को लेकर सुर्खियों में छाए रहते हैं. कभी उनके डेटिंग की खबरें सामने आती हैं तो कभी ब्रेकअप फैंस को चौंका देते हैं. आज हम आपको एक ऐसी खूबसूरत और मशहूर हसीना के बारे में बताने जा रहे हैं, जो अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं और खुद से पूरे 14 साल छोटे एक बड़े नामी बिजनेसमैन को डेट कर रही हैं. हाल ही में इस हसीना ने खुद सोशल मीडिया पर अपने रिश्ते को कन्फर्म कर दिया है.

काफी समय से इनके डेटिंग की अफवाहें सुर्खियां बटोर रही थी, जिसके बाद उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर अपने लववन के साथ रोमांटिक फोटो शेयर कर तमाम अटकलों और अफवाहों पर फुलस्टॉप लगा दिया है. शेयर की गई फोटो में एक्ट्रेस एक अमेरिकी बिजनेसमैन के साथ नजर आईं और कैप्शन में लिखा ‘Te amo’. हम यहां 53 साल की हॉलीवुड एक्ट्रेस सोफिया वेरगारा की बात कर रहे हैं, जिन्होंने आखिरकार अपने नए रिलेशनशिप को कन्फर्म कर दिया है, जिससे उनके फैंस की खुशी का भी ठिकाना नहीं.

14 साल छोटे बिजनेसमैस को डेट कर रही एक्ट्रेस

‘द मॉर्डन फैमिली’ में ग्लोरिया के रोल से दुनियाभर में पहचान बनाने वाली सोफिया ने 2023 में जो मैंगनिएलो से अलग होने के बाद अपनी पर्सनल लाइफ को काफी प्राइवेट रखा था. अब इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए उन्होंने साफ कर दिया है कि वे जिंदगी में आगे बढ़ चुकी हैं और एक नई शुरुआत के लिए तैयार हैं. सोफिया वेरगारा के नए पार्टनर का नाम डगलस यानी डग चैबॉट है. डग 39 साल के अमेरिकी बिजनेसमैन हैं और इस वक्त Dasan Inc. नाम की कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट के पद पर काम कर रहे हैं.

एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं डग चैबॉट

ये कंपनी लग्जरी ज्वेलरी और हाई एंड डिजाइन से जुड़ी हुई है. डग हमेशा से लाइमलाइट से दूर रहे हैं और ज्यादातर बिजनेस और सोशल वर्क से जुड़े इवेंट्स में ही नजर आते हैं. सोफिया और डग के अफेयर की चर्चाएं 2025 के मीड में शुरू हुई थीं. दोनों को कई बार साथ देखा गया, कभी पासाडेना में तो कभी विदेश में बर्थडे सेलिब्रेशन के दौरान. साथ में ली गई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने लगीं और लोग कयास लगाने लगे. आखिरकार 17 दिसंबर 2025 को सोफिया ने अपने रिश्ते पर मुहर लगा दी.

सोफिया वेरगारा के करियर की शुरुआत

उन्होंने जो फोटो शेयर की हैं उसमें वे एक रेस्टोरेंट में खाना खाते नजर आ रहे हैं और साथ ही एक दूसरे के साथ काफी खुश भी दिखाई दे रहे हैं. इस फोटो पर उनके फैंस भी उनको गुड लक विश कर रहे हैं. वहीं, अगर सोफिया वेरगारा के शानदार करियर की बात करें तो उन्होंने कोलंबिया में मॉडल और टीवी होस्ट के तौर पर शुरुआत करने के बाद उन्होंने हॉलीवुड में बड़ा नाम बनाया. ‘द मॉर्डन फैमिली’ ने उन्हें दुनिया की सबसे ज्यादा फीस लेने वाली टीवी एक्ट्रेसेस में शामिल कर दिया, जिसको काफी पसंद भी किया गया.

एक्टिंग के साथ बिजनेस भी करती हैं सोफिया वेरगारा

हाल ही में नेटफ्लिक्स की सीरीज ‘Griselda’ में नजर आई थीं, जिसमें उन्होंने अपने सीरियस रोल के लिए काफी तारीफें भी बटोरी थी. एक्टिंग के साथ-साथ वे फैशन और ब्यूटी बिजनेस भी संभालती हैं. उनके इस नए रिश्ते को लेकर फैंस काफी खुश नजर आ रहे हैं. एक पब्लिक मैरिज और तलाक के बाद फिर से प्यार को अपनाना सोफिया की मजबूती को दिखाता है. डग चैबॉट के साथ उनका रिश्ता अभी शुरुआती दौर में है, लेकिन सोशल मीडिया पर की गई पब्लिक कन्फर्मेशन बताती है कि दोनों अपने बॉन्ड को लेकर सीरियस हैं.