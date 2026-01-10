54 साल की फेमस सिंगर, आवाज ने दर्द को कला, संघर्ष को पहचान बना दिया, पहचाना?

Advertisement
Mary J. Blige Birthday Special: मैरी जे. ब्लाइज को आज दुनिया “क्वीन ऑफ़ हिप-हॉप सोल” के नाम से जानती है. उनका जीवन और करियर केवल एक सफल गायिका की कहानी नहीं है, बल्कि यह अमेरिकी पॉप कल्चर, अश्वेत समुदाय के अनुभवों और व्यक्तिगत संघर्षों से उभरती कला का दस्तावेज भी माना जाता है. 

Edited By:  Kajol Gupta |Last Updated: Jan 10, 2026, 11:21 PM IST
Mary J. Blige Birthday Special: मैरी जे. ब्लाइज को आज दुनिया “क्वीन ऑफ़ हिप-हॉप सोल” के नाम से जानती है. उनका जीवन और करियर केवल एक सफल गायिका की कहानी नहीं है, बल्कि यह अमेरिकी पॉप कल्चर, अश्वेत समुदाय के अनुभवों और व्यक्तिगत संघर्षों से उभरती कला का दस्तावेज भी माना जाता है. 11 जनवरी 1971 को जन्मी ब्लाइज की आत्मकथा 'माई लाइफ' और संगीत इतिहास पर लिखी गई पुस्तक “कांट स्टॉप वोंट स्टॉप: अ हिस्ट्री ऑफ द हिप-हॉप जेनेरेशन ” (लेखक: जेफ चांग) में उनके जीवन का उल्लेख मिलता है, जहां ब्लाइज को हिप-हॉप सोल की सबसे प्रामाणिक आवाजों में से एक बताया गया है.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

मैरी जे. ब्लाइज का संगीत हमेशा आत्मकथात्मक रहा है. गरीबी, पारिवारिक अस्थिरता और भावनात्मक संघर्षों को उन्होंने अपने गीतों के माध्यम से सामने रखा. उनकी 1994 की एल्बम माई लाइफ को कई संगीत इतिहास की पुस्तकों में 1990 के दशक की सबसे प्रभावशाली एल्बमों में गिना गया है. इसी एल्बम के संदर्भ में लेखक और आलोचक बताते हैं कि ब्लाइज ने आर एंड बी और हिप-हॉप को भावनात्मक गहराई दी, जिससे यह शैली केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि व्यक्तिगत अनुभवों की अभिव्यक्ति बन गई.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

संगीत में अपार सफलता के बाद मैरी जे. ब्लाइज ने अभिनय की दुनिया में कदम रखा. यह बदलाव अचानक नहीं था, बल्कि उनकी कलात्मक संवेदनशीलता का विस्तार था. ब्लाइज को उन कलाकारों में रखा गया है जिन्होंने संगीत से सिनेमा तक अपनी विश्वसनीयता साबित की. 2017 में आई फिल्म मडबाउंड में उनके अभिनय ने उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक सशक्त अभिनेत्री के रूप में स्थापित किया. इस फिल्म में एक संघर्षशील अश्वेत महिला की भूमिका के लिए उन्हें ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का नामांकन मिला. यह उपलब्धि ऐतिहासिक इसलिए मानी जाती है क्योंकि उसी साल वे अभिनय और संगीत—दोनों श्रेणियों में ऑस्कर नामांकन पाने वाली पहली कलाकार बनीं.

ब्लाइज की कहानी एक दस्तावेज है जिसमें सुर, संघर्ष, और शोहरत के पन्ने बड़े सलीके से संजोए गए हैं. यह इस बात का प्रमाण है कि कला की सच्चाई माध्यमों की सीमाओं से बंधी नहीं होती. किताबों में दर्ज उनके जीवन और कार्य यह दिखाते हैं कि उन्होंने न केवल संगीत और सिनेमा को समृद्ध किया, बल्कि अपनी ईमानदार अभिव्यक्ति से पूरी एक पीढ़ी की आवाज भी बनीं. (एजेंसी)

