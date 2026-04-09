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Hindi Newsहॉलीवुडड्रग्स के ओवरडोज से एक्टर की मौत, डीलर को मिली 15 साल की सजा, निधन के 2 साल बाद मिला इंसाफ!

ड्रग्स के ओवरडोज से एक्टर की मौत, डीलर को मिली 15 साल की सजा, निधन के 2 साल बाद मिला इंसाफ!

1994 में सिटकॉम शो 'फ्रेंड्स' (Friends) दुनियाभर में पॉपुलर हो गया था, जो अभी भी यंग जनरेशन के बीच काफी फेमस है. इस सीरियल से फेम पाने वाले एक्टर मैथ्यू पेरी ने चैंडलर म्यूरियल बिंग का किरदार निभाया था, जिनकी ड्रग ओवरडोज से मौत हो गई. एक्टर के निधन के 2 साल बाद कोर्ट ने इस डेथ केस पर बुधवार को अपना फैसला सुना दिया है. 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Apr 09, 2026, 08:43 AM IST
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ड्रग्स के ओवरडोज से एक्टर की मौत, डीलर को मिली 15 साल की सजा, निधन के 2 साल बाद मिला इंसाफ!

अक्टूबर 2023 में एंटरटेनमेंट की दुनिया से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई, जो एक्टर मैथ्यू पेरी के निधन की थी. इस खबर से ना सिर्फ हॉलीवुड बल्कि दुनियाभर में मौजूद उनके फैंस को बड़ा झटका लगा था. मैथ्यू पेरी ने सिटकॉम शो 'फ्रेंड्स' (Friends) से दुनियाभर में लाखों लोगों के बीच अपनी एक अलग पहचान बनाई थी. उनके किरदार चैंडलर म्यूरियल बिंग आज भी लोगों का फेवरेट कैरेक्टर है, जो अपनी फनी लाइन्स और एक्सप्रेशन के लिए जाना जाता है. 54 साल के मैथ्यू पेरी की ड्रग्स के ओवरडोज से मौत हो गई थी, जिसमें ड्रग डीलर जसवीन संघा को जिम्मेदार ठहराया गया था. संघा पहले भी पांच फेडरल मामलों में अपना जुर्म कबूल कर चुकी हैं, जिसमें केटामाइन लेने से मौत और ड्रग्स से जुड़ी डील्स करना शामिल है. 

'केटामाइन क्वीन' के नाम से फेमस जसवीन संघा को लॉस एंजिल्स में मैथ्यू पेरी डेथ केस में सुनवाई के दौरान, कोर्ट ने 15 साल की सजा सुनाई है. इस फैसले के समय जज ने आरोपी के कामों को ‘भयानक फैसलों’ की सीरीज बताया है, जिसने कई जिंदगी को तबाह कर दिया. 

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पेरी को दी थीं 50 बोतल केटामाइन
कोर्ट ने फैसले के साथ ही मैथ्यू पेरी को सर्जिकल एनेस्थेटिक मुहैया कराने वाली सप्लाई चेन की हाई-प्रोफाइल जांच को समाप्त कर दिया है, जिससे साल 2023 में उनकी मृत्यु हुई थी. एक्टर के वकील कोर्ट में ये साबित करने में सफल हुए कि संघा अपने नॉर्थ हॉलीवुड में बने घर से ये ड्रग डील का अड्डा चलाती हैं, जहां वो कई बड़े कस्टमर्स को तरह-तरह की ड्रग्स प्रोवाइड कराती हैं. वहीं अदालत में पेश किए गए सभी सबूतों से पता चलता है कि एक्टर की मौत से कुछ हफ्ते पहले संघा ने ब्रोकर के मदद से लगभग 50 बोतल केटामाइन बेची थीं. 

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पेरी की मौत के बाद भी जारी रखी ड्रग डील्स
पेरी के वकील ने कोर्ट में सबूतों के साथ ये भी साबित किया कि एक्टर की मौत के बारे में जानने के बाद भी संघा ने ड्रग बेचना जारी रखा. वकील के मुताबिक, साल 2019 में कोडी मैकलॉरी नाम के एक शख्स ने संघा से मिलने वाली  केटामाइन खरीदने के बाद दम तोड़ दिया. संघा समेत दूसरे आरोपियों में, डॉ. सल्वाडोर प्लासेंसिया को एक्टर को ड्रग्स मुहैया कराने के लिए ढाई साल की सजा, एक अन्य डॉ. मार्क चावेज और पेरी के साथ रहने वाले हेल्पर ने भी अपना जुर्म स्वीकार कर लिया और अब वो आगे के फैसले के लिए इंतजार कर रहे हैं. 

 

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