अब होगा हॉलीवुड का धमाका! ‘Good Fortune’ ओटीटी पर रिलीज, Keanu Reeves से बढ़ी फैंस के बीच एक्साइटमेंट

Good Fortune on OTT: हॉलीवुड स्टार्स कियानू रीव्स, सेथ रोजन, अजीज अंसारी और केके पाल्मर की पॉपुलर फिल्म 'गुड फॉर्च्यून' अब इंडिया में भी फैंस के लिए रिलीज होने जा रही है. कॉमेडी फिल्म पसंद करने वाली ऑडियंस इसे ओटीटी पर देख सकेंगे.

 

Last Updated: Dec 02, 2025, 12:37 PM IST
Good Fortune on OTT: इंडिया में ये फिल्म 499 रुपए के रेंट पर उपलब्ध होगी. फैंस इसे प्राइम वीडियो, एप्पल टीवी और यूट्यूब पर आसानी से पे करके देख सकते हैं. इस फिल्म की कहानी की बात करें, तो 'गुड फॉर्च्यून' मजेदार घटनाओं की एक ऐसी सीरीज है जो अलग-अलग स्वभाव वाले किरदारों को एक अनोखी यात्रा पर ले जाती है. फिल्म में हंसी, हलचल और कई मोड़ ऐसे तरीके से पेश किए गए हैं जो कि दर्शकों को शुरू से अंत तक जुड़े रहते हैं.

 

फिल्म के किरदार
फिल्म की कहानी एक संघर्ष कर रहे गिग-वर्कर अर्ज, जिसका किरदार अजीज अंसारी निभा रहे हैं, के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसकी जिंदगी तब पलट जाती है, जब उसका सामना एक बेहद अमीर टेक एग्जिक्यूटिव जेफ से होता है. जेफ का किरदार सेथ रोजन ने निभाया है. 

फिल्म की कहानी
इस बीच एक अनाड़ी फरिश्ता गैब्रियल (कियानू रीव्स) उनकी जिंदगी में प्रवेश करता है, जिसकी कोशिश है कि वह फिर से अपने पंख हासिल कर ले. उसकी मदद के चलते हालात सुधरने की जगह और बिगड़ जाते हैं. वहीं, पाल्मर फिल्म में एलेना का किरदार निभाती हैं, जो अर्ज के साथ हार्डवेयर स्टोर में काम करती है. साथ ही सैंड्रा ओह 'मार्था' के रूप में नजर आती हैं, जो गैब्रियल के पंख ले लेती हैं. अजीज अंसारी ने इस फिल्म की कहानी को लिखा और निर्देशित किया है. यह फिल्म कॉमेडी और भावनाओं की कला का मेल है. यह फिल्म हॉलीवुड के तीन लोकप्रिय कॉमेडी कलाकारों को एक साथ लाती है.

 

ओटीटी रिलीज डेट 
सितंबर 2025 में टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इसकी प्रीमियर स्क्रीनिंग हुई, जहां दर्शकों ने फिल्म को काफी सराहा. सकारात्मक प्रतिक्रिया के बाद फिल्म को भारत में 17 अक्टूबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया. रिलीज से पहले आए इसके ट्रेलर को भी दर्शकों ने पसंद किया था, जिसने फिल्म को लेकर उत्सुकता और बढ़ा दी. अब ओटीटी रिलीज के साथ, भारतीय दर्शक 1 दिसंबर से 'गुड फॉर्च्यून' को प्राइम वीडियो, एप्पल टीवी और यूट्यूब पर देखकर एंजॉय कर सकते हैं.

