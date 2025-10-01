Advertisement
63 साल की उम्र में चौथी बार शादी करने जा रहा ये एक्टर, स्पेस में कपल रचाएंगे शादी, स्काईडाइविंग के दौरान हवा में लेंगे कसमें! शादी की प्लानिंग सुन उड़ जाएंगे होश

Tom Cruise-Ana de Armas Wedding: हॉलीवुड के सुपरस्टार टॉम क्रूज 63 साल की उम्र में गर्लफ्रेंड एना डे अरमास संग शादी करने जा रहे हैं. टॉम क्रूज और एना डे अरमास की ये शादी  काफी खास होने वाली है. चलिए जानते हैं पूरा मामला- 

 

Oct 01, 2025
चौथी बार दूल्हा बनेंगे टॉम क्रूज
Tom Cruise-Ana de Armas Wedding: हॉलीवुड के एक्शन किंग टॉम क्रूज इन दिनों अपनी फिल्मों से ज्यादा पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं. टॉम क्रूज की पर्सनल लाइफ से जुड़े अक्सर इंटरनेट पर वायरल होते रहते हैं. हाल ही में टॉम क्रूज की एक बड़ी खबर सामने आ रही है. टॉम क्रूज 63 साल की उम्र में दूसरी-तीसरी बार नहीं बल्कि चौथी बार शादी करने का फैसला किया है. टॉम क्रूज ने गर्लफ्रेंड एना डे अरमास के साथ रिलेशनशिप की अफवाहों के बीच अब शादी के बंधन में बंधने का फैसला किया है. इस बार हैरान करने वाली बात उनकी शादी करने का तरीका है. टॉम क्रूज काफी अनोखे अंदाज में शादी करने वाले हैं.

चौथी शादी को लेकर चर्चा में टॉम क्रूज 
एक्टर टॉम क्रूज अपनी चौथी शादी को लेकर चर्चा में आ गए हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, टॉम क्रूज 63 साल की उम्र में अपनी गर्लफ्रेंड एना डे अरमान के साथ घर बसाने जा रहे हैं. रडार ऑनलाइन के मुताबिक, टॉम और एना अपनी शादी को 'मिशन इम्पॉसिबल' के स्टंट जितना ही दिमाग हिला देने वाला बनाना चाहते हैं. इसलिए कपल पानी के नीचे या फिर स्पेस में शादी करने का प्लान कर रहे हैं. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

स्काईडाइविंग के दौरान हवा में कसमें लेगा कपल!
एक सोर्स ने बताया कि 'दोनों को जो चीज सबसे ज्यादा जोड़ती है, वो है खतरनाक और रोमांचक काम करने का शौक. तो ऐसी शादी, जो इस रोमांच को दिखाएं जो दोनों को बहुत पसंद है.' रिपोर्ट में आगे बताया गया कि स्काईडाइविंग के दौरान हवा में कसमें लेने की भी बात चल रही है. एक्टर टॉम क्रूज की चौथी शादी देख हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे.

अब तक कर चुके तीन शादियां 
बता दें कि टॉम क्रूज की लव लाइफ हमेशा से हेडलाइंस में रहती है. वो तीन शादियां कर चुके हैं. उनकी पहली शादी मिमी रोजर्स (1987-1990), दूसरी शादी निकोल किडमैन (1990-2001) और तीसरी शादी केटी होम्स (2005-2012). टॉम क्रूज की हर शादी काफी ग्रैंड रही थी. लेकिन चौथी शादी काफी धमाकेदार रहने वाली है.  

