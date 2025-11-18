45 साल के लंबे करियर के बाद आखिरकार टॉम क्रूज को मिला पहला ऑस्कर अवार्ड, स्पीच देते समय हुए भावुक बोले- ‘सिनेमा ने मुझे…’

Tom Cruise Won Oscar Award: ग्लोबल स्टार टॉम क्रूज की फैन फॉलोइंग सिर्फ हॉलीवुड में ही नहीं बल्कि कई देशों में है और सालों से ये फैन बैस बरकरार है. उन्होंने अपनी वर्सेटाइल एक्टिंग और खतरनाक स्टंट से सभी का दिल जीत लिया है. लेकिन कई बेहतरीन और ब्लॉकबस्टर फिल्में देने के बाद भी अगर हम आपसे कहें की एक्टर को अब जाकर अपना पहला ऑस्कर अवार्ड मिला है, तो इस बात पर यकीन करना थोड़ा से मुश्किल है. मगर सच यही है. आइए जानते हैं कि उन्हें किस कैटेगरी में इस अवार्ड से नवाजा गया है.
हॉलीवुड और इंटरनेशनल टॉप स्टार टॉम क्रूज कई दशकों से अपनी फिल्मों में बेहतरीन एक्टिंग और स्टंट सीन से करोड़ों लोगों के दिलों पर अपनी छाप छोड़ते हुए आ रहे हैं. टॉम क्रूज ने अपनी स्पाई थ्रिलर सीरीज ‘मिशन इम्पॉसिबल’ से दुनिया भर में खूब नाम कमाया है, जो कि आज भी हर उम्र के लोगों के बीच पॉपुलर है. इस सीरीज में एक्टर द्वारा किए गए कमाल और हैरान कर देने वाले खतरनाक सीन ने सबको चौंका दिया था और आज वही सीन इस सीरीज का सबसे चर्चित विषय है.
टॉम क्रूज की फिल्में
63 साल के टॉम क्रूज ने सीरीज ‘मिशन इम्पॉसिबल’ से ना सिर्फ सिनेमा लवर्स को एक कमाल का एक्सपीरियंस दिया बल्कि लाखों एक्टर्स को अपने स्टंट खुद से परफॉर्म करने के लिए इंस्पायर भी किया है. टॉम क्रूज ने सीरीज ‘मिशन इम्पॉसिबल’ के साथ-साथ अपनी रोमांटिक फिल्में ‘वानिला स्काई’, ‘फॉर एंड अवे’, ‘मंगोलिया’ और ‘एंडलेस’ से कमाल कर दिया था.
इस कैटेगरी में मिला टॉम क्रूज को अवार्ड
टॉम क्रूज ने 63 की उम्र में ‘गर्वनर्स अवार्ड्स’ में अपना पहला ऑस्कर अवार्ड जीता है, जो कि उनकी पॉपुलर सीरीज ‘मिशन इम्पॉसिबल’ और ‘टॉप गन’ में उनकी कमाल की एक्टिंग के लिए दिया गया है. टॉम क्रूज को ये अवार्ड डायरेक्टर एलेजांद्रो जी. इनारितु द्वारा स्टेज पर दिया गया है. वहीं इस अवार्ड को रिसीव करने के बाद एक्टर ने सभी का आभार व्यक्त किया और कहा, ‘सिनेमा मुझे दुनियाभर में ले जाता है. ये मुझे डाइवर्सिटी की कद्र और सम्मान करना सिखाता है. ये मुझे मेरी मानवता को देखना सिखाता है कि हम कितने मयानों में एक जैसे हैं.और चाहे हम किसी भी जगह से आए हों, उस थिएटर में हम सभी साथ में हंसते हैं, साथ महसूस करते हैं, साथ उम्मीद करते हैं और यही इस कला की शक्ति है.’
ऑस्कर मिलने के बाद नाचे टॉम क्रूज
ऑस्कर इवेंट के बाद हुई ऑफ्टर पार्टी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जो कि एक्टर बैंडन ओ’ नील द्वारा शेयर किया गया है. इस वायरल वीडियो में टॉम क्रूज डेबी एलन के साथ डांस करते और झूमते हुए नजर आ रहे हैं. वहीं बैंडन ओ’ नील ने इस वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, ‘डेबी एलन और टॉम क्रूज को आज ऑनरी ऑस्कर अवार्ड मिलने पर बधाई.’
