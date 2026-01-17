70 साल का वो फेमस सितारा, जिसने बदल दी स्टारडम की परिभाषा, बड़े से छोटे पर्दे तक पर जमाई धाक, पहचाना?

Famous Hollywood Actor Kevin Costner: अमेरिका के कैलिफोर्निया में जन्मे केविन माइकल कॉस्टनर हॉलीवुड के उन अभिनेताओं में गिने जाते हैं, जिन्होंने स्टारडम को शोर-शराबे के बजाय काम की गंभीरता से हासिल किया. वे अभिनेता, निर्देशक और निर्माता- तीनों रूपों में सफल रहे हैं और चार दशकों से अधिक समय से अमेरिकी सिनेमा का अहम चेहरा बने हुए हैं.

इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाना आसान नहीं

18 जनवरी 1955 को जन्मे केविन कॉस्टनर का शुरुआती जीवन साधारण रहा. कॉलेज के दिनों में उन्हें अभिनय में रुचि हुई, लेकिन हॉलीवुड में जगह बनाना आसान नहीं था. 1980 के दशक की शुरुआत में उन्होंने छोटे और अनदेखे किरदार किए. असली पहचान उन्हें 1987 की फिल्म 'द अनटचेबल्स' से मिली, जिसमें उन्होंने ईमानदार एजेंट एलियट नेस की भूमिका निभाई. इसके बाद 'बुल दुरहम' और 'फील्ड ऑफ ड्रीम्स' जैसी फिल्मों ने उन्हें एक भरोसेमंद लीड अभिनेता के रूप में स्थापित कर दिया.

साल 1990 में आया बड़ा मोड़

1990 में आई फिल्म 'डांसेस विद वुल्वस' केविन कॉस्टनर के करियर का सबसे बड़ा मोड़ साबित हुई. इस फिल्म में उन्होंने न केवल मुख्य भूमिका निभाई, बल्कि निर्देशन भी किया. अमेरिकी मूल निवासियों की संवेदनशील कहानी पर बनी इस फिल्म ने सात ऑस्कर पुरस्कार जीते, जिनमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के पुरस्कार केविन कॉस्टनर को मिले. यह उपलब्धि उन्हें हॉलीवुड के शीर्ष फिल्मकारों की श्रेणी में ले गई.

बड़ी फिल्मों में किया काम

1990 के दशक में केविन कॉस्टनर लगातार बड़ी फिल्मों का हिस्सा रहे. 'रॉबिन हुड: प्रिंस ऑफ थीव्स', 'द बॉडीगार्ड,' 'जेएफके' और 'वॉटरवर्ल्ड' जैसी फिल्मों ने उन्हें वैश्विक स्टार बना दिया. खासकर 'द बॉडीगार्ड' का संगीत और उनकी सधी हुई अभिनय शैली आज भी लोकप्रिय है. वे अक्सर ऐसे किरदारों के लिए जाने गए, जो नैतिकता, जिम्मेदारी और आंतरिक संघर्ष को दर्शाते हैं.

साल 2000 में करियर रहा धीमा

हालांकि 2000 के दशक में उनका फिल्मी करियर कुछ समय के लिए धीमा पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी सिनेमा से दूरी नहीं बनाई. 2010 के बाद उन्होंने नए अंदाज में वापसी की. टीवी सीरीज 'येलोस्टोन' में जॉन डटन की भूमिका ने उन्हें नई पीढ़ी के दर्शकों से जोड़ा और साबित किया कि उम्र अभिनय की गहराई को और मजबूत बनाती है. केविन कॉस्टनर को हॉलीवुड में एक ऐसे कलाकार के रूप में देखा जाता है जो विवादों से दूर रहकर अपने काम पर ध्यान देता है. वे अमेरिकी इतिहास, पश्चिमी संस्कृति और मानवीय मूल्यों से जुड़ी कहानियों को पर्दे पर लाने के लिए जाने जाते हैं. उनकी फिल्में अक्सर सत्ता, नैतिकता और व्यक्ति की जिम्मेदारी जैसे विषयों को छूती हैं.

इस तरह केविन कॉस्टनर केवल एक सफल अभिनेता नहीं, बल्कि हॉलीवुड के उस दौर के प्रतिनिधि हैं जहां स्टारडम से अधिक महत्व कहानी, किरदार और विश्वसनीय अभिनय को दिया जाता था. (एजेंसी)