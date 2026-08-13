थम गई सांसें, रुक गई धड़कन! मौत को चकमा देकर वापस लौटा ये एक्टर, फिर जो हुआ... खुद सुनाई रोंगटे खड़े कर देने वाली आपबीती

मौत के बाद होने वाली चीजों को कोई आत्मा का सफर मानता है, तो कोई इसे दिमाग और शरीर से जुड़ा एक अनोखा एक्सपीरियंस बताता है. मगर कभी-कभी किसी का अपना एक्सपीरियंस इस सवाल को और रहस्यमय बना देता है. ऐसी ही कहानी एक इंडियन ओरिजन के ब्रिटिश की है, जिनके साथ 2013 में कुछ ऐसा हुआ, जिसे वो आज भी अपनी जिंदगी का चमत्कार मानते हैं. जरा सोचिए, आप घर पर अपनी पत्नी के साथ खाना खा रहे हों और अचानक आपकी तबीयत बिगड़ जाए. मदद के लिए एंबुलेंस बुलाई जाए, लेकिन तब तक दिल धड़कना बंद कर चुका हो जाए.
फरवरी, साल 2013 में साउथ-एक्स लंदन में कुछ ऐसा ही हुआ. उस समय इस एक्टर की उम्र करीब 60 साल थी. अचानक उन्हें कार्डियक अरेस्ट आ गया, जिसके बाद उनका दिल करीब 7 मिनट तक रुका गया. मेडिकल टीम ने सीपीआर और जरूरी इलाज देकर उन्हें फिर से होश में लाने में कामयाबी तो हासिल कर ली, लेकिन इसके बाद कुछ अलग ही हुआ.
मेडिकल टीम द्वार उन्हें रिवाइव करने के बाद उनकी हालत इतनी गंभीर थी कि उन्हें इलाज के दौरान कोमा में रखा गया. यानी ये सिर्फ कुछ मिनटों की बेहोशी नहीं थी, बल्कि जिंदगी और मौत के बीच का बेहद नाजुक पल था. आज हम जिस एक्टर की बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं, बल्कि शिव ग्रेवाल हैं. शिव ब्रिटेन में एक स्टेज एक्टर के तौर पर काम करते रहे हैं और फिल्मों और टीवी में भी नजर आए हैं. उन्होंने अपने करियर में Brothers in Trouble, My Son the Fanatic, The Vanguard और Mumbai Charlie जैसी फिल्मों में काम किया है. टीवी पर भी उन्होंने कई भूमिकाएं निभाईं.
शिव ग्रेवाल का थिएटर करियर भी काफी खास रहा है और साल 2013 में कार्डियक अरेस्ट से कुछ समय पहले वो शेक्सपियर के मशहूर प्ले Much Ado About Nothing की प्रोडक्शन में डॉन पेड्रो का किरदार निभा रहे थे. यानी जिस इंसान ने स्टेज पर बार-बार अलग-अलग किरदारों की जिंदगी जी थी, उसकी अपनी जिंदगी ही एक दिन किसी अनोखी कहानी में बदल जाएगी, ऐसा उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा.
होश में आने के बाद शिव ने उस 7 मिनट के दौरान महसूस की गई चीजों के बारे में बताया, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया. उनके मुताबिक, उन्हें किसी तरह का एहसास हो गया था कि वो मर चुके हैं. उन्हें अपना शरीर आसपास मौजूद महसूस नहीं हो रहा था. उन्होंने उसको एक तरह के खालीपन या जीरो जैसा बताया, लेकिन खास बात ये थी कि वहां भी उन्हें भावनाएं महसूस हो रही थीं.
शिव को ऐसा लग रहा था जैसे वो पानी में तैर रहे हों और उनका शरीर पूरी तरह हल्का हो गया हो. इसके बाद, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस में चांद, उल्कापिंड और गैलेक्सी जैसी चीजों को देखने की बात बताई. उनके लिए ये एक्सपीरियंस इतना रियलिस्टिक था कि इसे वो आज भी भूल नहीं पाए हैं. लेकिन कहानी का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा अभी बाकी था. शिव के मुताबिक, उस दौरान उन्हें अलग-अलग जीवन और पुनर्जन्म जैसी चीजों का भी एहसास हुआ. ऐसा लगा जैसे उनके सामने आगे के कई रास्ते मौजूद हों. मगर शिव ने उन रास्तों को स्वीकार नहीं किया.
उनका कहना था कि वो वापस अपने शरीर में जाना चाहते थे, अपनी पत्नी के पास लौटना चाहते थे और अपनी जिंदगी जारी रखना चाहते थे. कुछ देर बाद मेडिकल टीम की कोशिशें काम आईं और उनकी धड़कन वापस आ गई. बाद में उन्हें ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी के कारण इलाज और रिकवरी के लंबे दौर से गुजरना पड़ा.
करीब एक महीने बाद जब वो कोमा से बाहर आए, तो उन्होंने अपने इस एक्सपीरियंस को सिर्फ यादों तक सीमित नहीं रखा. उन्होंने कला को अपना आने वाला कल बनाया और उन भावनाओं और सीन को कैनवास पर उतारना शुरू किया, जिन्हें वो उस दौरान महसूस करने का दावा करते हैं. उनकी आर्ट का एक कलेक्शन Reboot इसी एक्सपीरियंस से इंस्पायर था.
इस कलेक्शन में उन्होंने उस अजीब दुनिया, अंतरिक्ष, खालीपन और जिंदगी-मौत के बीच महसूस की गई भावनाओं को रंगों और कला के रूप में पेश किया. साल 2023 में उनके इस काम की एग्जीबिशन लंदन के Karma Sanctum Soho Hotel में भी लगाई गई थी, जो 24 सितंबर 2023 तक चली.