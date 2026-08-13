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थम गई सांसें, रुक गई धड़कन! मौत को चकमा देकर वापस लौटा ये एक्टर, फिर जो हुआ... खुद सुनाई रोंगटे खड़े कर देने वाली आपबीती

Actor Cheated On Death for 7 Minutes: किसी इंसान का दिल अचानक रुक जाए, तो उस पल परिवार के लोगों पर क्या गुजरती होगी, इसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है. लेकिन अगर वही इंसान कुछ मिनट बाद दोबारा सांस लेने लगे, तो इसे कोई चमत्कार कहेगा, तो कोई मेडिकल साइंस का कमाल. वहीं मौत के बाद क्या होता है, ये सवाल सदियों से लोगों को परेशान करता आया है. लेकिन इस भारतीय मूल के एक्टर ने इसका खुलासा किया है.

Written ByJyoti Rajput
Published: Aug 13, 2026, 10:21 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 10:21 PM IST
थम गई सांसें, रुक गई धड़कन! मौत को चकमा देकर वापस लौटा ये एक्टर, फिर जो हुआ... खुद सुनाई रोंगटे खड़े कर देने वाली आपबीती

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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