थम गई सांसें, रुक गई धड़कन! मौत को चकमा देकर वापस लौटा ये एक्टर, फिर जो हुआ... खुद सुनाई रोंगटे खड़े कर देने वाली आपबीती

मेडिकल टीम द्वार उन्हें रिवाइव करने के बाद उनकी हालत इतनी गंभीर थी कि उन्हें इलाज के दौरान कोमा में रखा गया. यानी ये सिर्फ कुछ मिनटों की बेहोशी नहीं थी, बल्कि जिंदगी और मौत के बीच का बेहद नाजुक पल था. आज हम जिस एक्टर की बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं, बल्कि शिव ग्रेवाल हैं. शिव ब्रिटेन में एक स्टेज एक्टर के तौर पर काम करते रहे हैं और फिल्मों और टीवी में भी नजर आए हैं. उन्होंने अपने करियर में Brothers in Trouble, My Son the Fanatic, The Vanguard और Mumbai Charlie जैसी फिल्मों में काम किया है. टीवी पर भी उन्होंने कई भूमिकाएं निभाईं.