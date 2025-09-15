77th Emmy Awards 2025: Michael A. Goorjian का टूटा रिकॉर्ड, महज 15 साल की उम्र में Owen Copper ने जीता ‘यंगेस्ट मेल एक्टर’ का अवॉर्ड

इस साल Emmy Awards में कई हॉलीवुड स्टार्स ने अपनी शानदार पर्फोमेंस से ऑडियंस का दिल जीत लिया है. जिसमें जीन स्मार्ट और ब्रिट लोअर जैसे सितारे शामिल हैं. इस साल एमी अवॉर्ड्स में टेलीविजन फील्ड में बेस्ट आर्टिस्ट को भी चुना गया है. वहीं Emmy Awards 2025 में माइकल ए. गूर्जियां का रिकॉर्ड तोड़कर 15 साल के Owen Copper ने इतिहास रच दिया है.



owen copper

15 साल की कम उम्र में अपनी बेहतरीन कलाकारी से owen copper ने कई मंझे हुए कलाकार को पीछे छोड़कर ये अवॉर्ड हासिल किया है. Owen को ये अवॉर्ड नेटफ्लिक्स टीवी सीरीज 'Adolescence' में 'आउटस्डैनिंग स्पोर्टिंग एक्टर' के लिए दिया गया है. वहीं Owen सबसे कम उम्र में एमी पाने वाले एक्टर बन गए हैं इससे पहले साल 1994 में माइकल ए. गूर्जियां को 23 साल की उम्र में इस अवॉर्ड से सम्मानित किया गया था.

owen copper Speech

Emmy Award 2025 में अवार्ड से सम्मानित होने के बाद owen copper ने स्पीच देते हुए कहा, 'सच कहूं तो, जब मैंने कुछ साल पहले इस ड्रामा की क्लासेस शुरू की तो मुझे अपने अमेरिका में होने की उम्मीद नहीं थी और यहां तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरा यहां होना ये साबित करता है कि अगर आप सुनते हैं, फोकस करते हैं और अपने कम्फर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, तो आप लाइफ में बहुत कुछ हासिल कर पाएंगे. तीन साल पहले मैं कुछ भी नहीं था, और अब मैं यहां हूं. अगर आपको शर्मिंदा होना पड़े तो किसे फर्क पड़ता है, कुछ भी मुमकिन है.'

Adolescence

वहीं owen copper के स्पीच के बाद इवेंट में मौजूद सभी सेलिब्रिटीज ने जोरों-शोरों से तालियां बजाकर उनका स्वागत किया. आपको बता दें कि साल 2025 में रिलीज हुआ ड्रामा 'Adolescence' एक साइकोलॉजिकल ड्रामा है जिसमें आपको क्राइम और थ्रिलर भी देखने को मिलेगा. इस ड्रामा का पहला सीजन आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.