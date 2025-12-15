हॉलीवुड में हड़कंप! When Harry Met Sally के डायरेक्टर रॉब रेनर का निधन, पत्नी मिशेल के साथ घर में मिला शव

Rob Reiner Death: हॉलीवुड के जाने-माने फिल्म निर्माता-एक्टर रॉब रेनर और उनकी सिंगर पत्नी लॉस एंजिल्स में बने अपने घर में मृत पाए गए हैं. इस घटना का उस समय पता लगा जब उनके घर के बाहर इमरजेंसी हेल्थ हेल्प के अधिकारी पहुंचे. अभी तक इस घटना को आत्महत्या के एंगल से देखा जा रहा है और पुलिस जांच कर रही है.
Rob Reiner Death: ‘ए फ्यू गुड मेन', 'व्हेन हैरी मेट सैली' और 'द प्रिंसेस ब्राइड' जैसी फिल्मों में अपनी कमाल की परफॉर्मेंस के लिए फेमस एक्टर रॉब रेनर को ब्रेंटवुड में बने उनके घर में मृत पाया गया है. खबरों की मानें तो एक्टर का शव उनकी पत्नी सिंगर मिशेल के शव के साथ पाया गया है. लेकिन अभी इस बात की पुष्टि नहीं कि गई थी कि वो शव एक्टर और उनकी पत्नी का था. लॉस एंजिल्स के मुताबिक घर से दो शव मिले, जिसमें एक 78 साल के पुरुष और दूसरा 68 साल की महिला है. लेकिन एक्टर और सिंगर के परिवार ने इस खबर को सही बताते हुए जानकारी दी है.
एक्टर की फैमिली ने निधन की पुष्टि की
फिल्म निर्माता-एक्टर रॉब रेनर और उनकी सिंगर पत्नी मिशेल के निधन की घोषणा करते हुए उनके परिवार ने कहा, ‘हम बहुत ही दुख के साथ रॉब रेनर और उनकी पत्नी मिशेल के दुखद निधन की घोषणा करते हैं. अचानक हुई इस घटना से हम पूरी तरह से शॉक्ड हैं, और इस बेहद कठिन समय में हम प्राइवेसी बनाए रखने की रिक्वेस्ट करते हैं,’
हत्या या आत्महत्या?
लॉस एंजिल्स पुलिस ने इस घटना के बारे में बताया कि विभाग के डकैती-हत्या टीम के ऑफिसर को जांच में हेल्प के लिए घटनास्थल पर भेजा गया है. और अभी तक पुलिस इस मामले की जांच एक ‘स्पष्ट रूप से हत्या’ के रुप में कर रही है. रॉब रेनर कॉमेडी इंडस्ट्री के दिग्गज कार्ल रेनर के बेटे थे, जिन्होंने साल 1989 में फोटोग्राफर-सिंगर मिशेल रेनर से शादी की थी. वहीं दोनों की पहली मुलाकात तब हुई जब रॉब ‘व्हेन हैरी मेट सैली’ को डायरेक्ट कर रहे थे.
