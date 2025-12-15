Advertisement
trendingNow13041383
Hindi Newsहॉलीवुडहॉलीवुड में हड़कंप! When Harry Met Sally के डायरेक्टर रॉब रेनर का निधन, पत्नी मिशेल के साथ घर में मिला शव

हॉलीवुड में हड़कंप! When Harry Met Sally के डायरेक्टर रॉब रेनर का निधन, पत्नी मिशेल के साथ घर में मिला शव

Rob Reiner Death: हॉलीवुड के जाने-माने फिल्म निर्माता-एक्टर रॉब रेनर और उनकी सिंगर पत्नी लॉस एंजिल्स में बने अपने घर में मृत पाए गए हैं. इस घटना का उस समय पता लगा जब उनके घर के बाहर इमरजेंसी हेल्थ हेल्प के अधिकारी पहुंचे. अभी तक इस घटना को आत्महत्या के एंगल से देखा जा रहा है और पुलिस जांच कर रही है. 

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Dec 15, 2025, 11:38 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

हॉलीवुड में हड़कंप! When Harry Met Sally के डायरेक्टर रॉब रेनर का निधन, पत्नी मिशेल के साथ घर में मिला शव

Rob Reiner Death: ‘ए फ्यू गुड मेन', 'व्हेन हैरी मेट सैली' और 'द प्रिंसेस ब्राइड' जैसी फिल्मों में अपनी कमाल की परफॉर्मेंस के लिए फेमस एक्टर रॉब रेनर को ब्रेंटवुड में बने उनके घर में मृत पाया गया है. खबरों की मानें तो एक्टर का शव उनकी पत्नी सिंगर मिशेल के शव के साथ पाया गया है. लेकिन अभी इस बात की पुष्टि नहीं कि गई थी कि वो शव एक्टर और उनकी पत्नी का था. लॉस एंजिल्स के मुताबिक घर से दो शव मिले, जिसमें एक 78 साल के पुरुष और दूसरा 68 साल की महिला है. लेकिन एक्टर और सिंगर के परिवार ने इस खबर को सही बताते हुए जानकारी दी है. 

 

एक्टर की फैमिली ने निधन की पुष्टि की
फिल्म निर्माता-एक्टर रॉब रेनर और उनकी सिंगर पत्नी मिशेल के निधन की घोषणा करते हुए उनके परिवार ने कहा, ‘हम बहुत ही दुख के साथ रॉब रेनर और उनकी पत्नी मिशेल के दुखद निधन की घोषणा करते हैं. अचानक हुई इस घटना से हम पूरी तरह से शॉक्ड हैं, और इस बेहद कठिन समय में हम प्राइवेसी बनाए रखने की रिक्वेस्ट करते हैं,’ 

Add Zee News as a Preferred Source

 

हत्या या आत्महत्या?
लॉस एंजिल्स पुलिस ने इस घटना के बारे में बताया कि विभाग के डकैती-हत्या टीम के ऑफिसर को जांच में हेल्प के लिए घटनास्थल पर भेजा गया है. और अभी तक पुलिस इस मामले की जांच एक ‘स्पष्ट रूप से हत्या’ के रुप में कर रही है. रॉब रेनर कॉमेडी इंडस्ट्री के दिग्गज कार्ल रेनर के बेटे थे, जिन्होंने साल 1989 में फोटोग्राफर-सिंगर मिशेल रेनर से शादी की थी. वहीं दोनों की पहली मुलाकात तब हुई जब रॉब ‘व्हेन हैरी मेट सैली’ को डायरेक्ट कर रहे थे.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Jyoti Rajput

...और पढ़ें

TAGS

Rob Reiner deathwhen harry met sally director

Trending news

कड़ाके की ठंड ने दी दस्तक, धुंध-कोहरे की चपेट में आंगे 16 राज्य, यहां लुढ़केगा पारा
Weather
कड़ाके की ठंड ने दी दस्तक, धुंध-कोहरे की चपेट में आंगे 16 राज्य, यहां लुढ़केगा पारा
सोनिया गांधी से शिकायत पड़ गई भारी, पार्टी से निकाले गए पूर्व विधायक
Odisha news
सोनिया गांधी से शिकायत पड़ गई भारी, पार्टी से निकाले गए पूर्व विधायक
'समय रहते देना होगा जवाब...', कैश कांड में फंसे जस्टिस यशवंत वर्मा को अल्टीमेटम?
Justice Yashwant Verma Case
'समय रहते देना होगा जवाब...', कैश कांड में फंसे जस्टिस यशवंत वर्मा को अल्टीमेटम?
दिल्ली - नोएडा वालों जाओगे कहां? देश के इन 30 शहरों की हालत सुन्न कर देगी दिमाग
delhi pollution news
दिल्ली - नोएडा वालों जाओगे कहां? देश के इन 30 शहरों की हालत सुन्न कर देगी दिमाग
पांड्य-चेर के खिलाफ लड़ी लड़ाइयां; तमिल साहित्य में दिया योगदान, कौन थे सुवरन मारन
Perumbidugu Mutharaiyar II
पांड्य-चेर के खिलाफ लड़ी लड़ाइयां; तमिल साहित्य में दिया योगदान, कौन थे सुवरन मारन
क्या कांग्रेस में शामिल होंगे प्रशांत किशोर? प्रियंका से मुलाकात के बाद अटकलें तेज
Prashant Kishor
क्या कांग्रेस में शामिल होंगे प्रशांत किशोर? प्रियंका से मुलाकात के बाद अटकलें तेज
नितिन को लाकर बीजेपी ने कर दिया सबसे बड़ा 'नबीन प्रयोग'! देखती रह गई कांग्रेस
bjp national president Nitin Nabin
नितिन को लाकर बीजेपी ने कर दिया सबसे बड़ा 'नबीन प्रयोग'! देखती रह गई कांग्रेस
मिडिल ईस्ट से अफ्रीका... PM के जॉर्डन-इथोपिया-ओमान की यात्रा में छुपा बड़ा मैसेज
PM Modi
मिडिल ईस्ट से अफ्रीका... PM के जॉर्डन-इथोपिया-ओमान की यात्रा में छुपा बड़ा मैसेज
45 की उम्र में BJP के कार्यकारी अध्यक्ष बने नितिन, अन्य पार्टियों का क्या है हाल?
nitin Nabin
45 की उम्र में BJP के कार्यकारी अध्यक्ष बने नितिन, अन्य पार्टियों का क्या है हाल?
कड़ाके की ठंड में भयंकर कोहरे ने मचा दिया कोहराम, 15-17 दिसंबर तक का मौसम का हाल
#WeatherForecast
कड़ाके की ठंड में भयंकर कोहरे ने मचा दिया कोहराम, 15-17 दिसंबर तक का मौसम का हाल