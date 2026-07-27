2 घंटे 36 मिनट की वो फिल्म... जिसे OTT पर बार-बार देख रहे लोग, ग्रेस और एलियन रॉकी की इमोशनल कहानी; बनी बेस्ट वॉच मूवी

दुनिया को तबाही से बचाने की कहानियां हमेशा से लोगों का ध्यान खींचती रही हैं. लेकिन जब ऐसी कहानी में डीप साइंस, सच्ची दोस्ती और दिल छू लेने वाले इमोशन एक साथ आ जाएं, तो बात ही कुछ अलग हो जाती है. सिनेमाघरों में आई एक हालिया कहानी ने इसी वजह से लोगों के दिलों पर राज किया. इसमें मिस्ट्री और सस्पेंस का ऐसा मेल देखने को मिला, जिसने देखने वालों को आखिर तक बांधे रखा. यही वजह रही कि थिएटर्स में तहलका मचाने के बाद जब ये कहानी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आई, तो वहां भी इसे लोगों ने खूब पसंद किया.
करीब ढाई घंटे लंबी इस कहानी की असली ताकत इसकी इमोशनल बुनावट रही. लोगों ने खास तौर पर इसके विजुअल इफेक्ट्स और अंतरिक्ष के हैरान कर देने वाले नजारों की तारीफ की. देखने वालों का मानना था कि ये सिर्फ एक एंटरटेनर जर्नी नहीं, बल्कि दोस्ती, सेक्रिफाइज और उम्मीद की यूनिक एग्जांपल है. रिलीज के तुरंत बाद सोशल मीडिया पर इसे लेकर लगातार बातें होने लगीं. हर किसी ने इस फिल्म की यूनिक कहानी की जमकर तारीफ की थी और इसलिए इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर छप्पफाड़ कमाई कर इतिहास रचा था.
इस शानदार और दमदार फिल्म का नाम ‘प्रोजेक्ट हेल मैरी’ है, जिसका डायरेक्टर फिल लॉर्ड और क्रिस्टोफर मिलर ने किया है, जबकि इसकी कहानी एंडी वियर की मशहूर किताब पर आधारित है. इसे सिनेमाघरों में काफी बड़े स्केल पर रिलीज किया गया था. फिल्म में लीड रोल रयान गॉसलिंग ने निभाया है. उनके साथ सैंड्रा ह्यूलर, जेम्स ऑर्टिज, लियोनेल बॉयस, केन लियुंग और प्रिया कंसारा जैसे बेहतरीन कलाकारों ने अपनी एक्टिंग से जान फूंक दी. फिल्म में हर कलाकार का काम बहुत ही असरदार और तारीफ के काबिल नजर आता है.
कहानी राइलैंड ग्रेस (रयान गॉसलिंग) नाम के एक साइंस टीचर के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसे स्पेस में जाकर अपनी पृथ्वी को बचाना होता है. जब उनकी आंख एक स्पेसशिप में खुलती है तब तक वो अपनी पहचान तक भूल चुका होता है. धीरे-धीरे उसे अहसास होता है कि सूरज की रोशनी कम हो रही है और इंसानियत पर भारी संकट है. इस मुश्किल मिशन के दौरान उसकी मुलाकात रॉकी नाम के एक एलियन से होती है. दो अपने-अपने गृह को बचाने की कोशिश साथ मिलकर करते हैं. उसी दौरान कई इमोशनल सीन और मोमेंट भी देखने को मिलते हैं.
इस फिल्म को दुनियाभर की ऑडियंस और क्रिटिक्स से बहुत ज्यादा प्यार मिला. इंटरनेट रेटिंग साइट्स पर इसे 8.2 की शानदार रेटिंग मिली है, जो इस तरह के सिनेमा के लिए एक बड़ी उपलब्धि है. कई जानकारों का मानना है कि ये इस साल की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक है. फिल्म में रयान गॉसलिंग की एक्टिंग और एलियन रॉकी के किरदार के बीच की केमिस्ट्री ने लोगों का दिल जीत लिया. लोगों ने कहा कि ये फिल्म साइंस जैसे मुद्दे को भी बहुत आसान और मजेदार तरीके से सामने रखने में पूरी तरह कामयाब रही है. फिल्म आखिर तक बांधे रखती है.
वहीं, अगर इस फिल्म के बजट और कलेक्शन की बात करें तो, कमाई के मामले में भी इस फिल्म ने झंडे गाड़ दिए. लगभग 200 मिलियन डॉलर यानी करीब 1700 करोड़ रुपये के बजट में बनी इस फिल्म ने दुनिया भर में 684 मिलियन डॉलर से ज्यादा की कमाई की, जो भारतीय रुपये में करीब 5800 करोड़ से ज्यादा बैठती है. इस जबरदस्त कमाई के साथ ये इस साल की सबसे हिट फिल्मों की लिस्ट में शामिल हो गई. थिएटर्स में धमाल मचाने के बाद अब ये फिल्म अमेजन प्राइम वीडियो पर देखी जा सकती है, जिसका खूब पसंद किया जा रहा है.