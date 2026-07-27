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2 घंटे 36 मिनट की वो फिल्म... जिसे OTT पर बार-बार देख रहे लोग, ग्रेस और एलियन रॉकी की इमोशनल कहानी; बनी बेस्ट वॉच मूवी

Prime Video Most Trending Movie: ओटीटी पर ऐसी कई फिल्में मौजूद हैं, जिनकी कहानियां लोगों को के दिलों को इस कदर छू लेती हैं कि लोग बार-बार उन्हें देखना पंसद करते हैं. आज हम आपको ऐसी ही एक फिल्म के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कुछ समय पहले ही ओटीटी पर स्ट्रीम हुई और अब लोग इसे बार-बार देख रहे हैं, जिसके चलते ये प्राइम वीडियो पर ट्रेंड कर रहे हैं.

Written ByVandana Saini
Published: Jul 27, 2026, 01:43 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 01:43 PM IST
2 घंटे 36 मिनट की वो फिल्म... जिसे OTT पर बार-बार देख रहे लोग, ग्रेस और एलियन रॉकी की इमोशनल कहानी; बनी बेस्ट वॉच मूवी
Image Credit: Prime Video Most Trending Movie

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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