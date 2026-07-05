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जूलिया रॉबर्ट्स ने पति डैनी मोडर संग मनाई 24th वेडिंग एनिवर्सरी, सोशल मीडिया पर लिखा प्यारा मैसेज

हॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस जूलिया रॉबर्ट्स ने अपनी शादी की 24वीं सालगिरह बड़े ही प्यारे अंदाज में मनाई है. उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने पति डैनी मोडर के साथ एक रोमांटिक सेल्फी और दिल छू लेने वाला मैसेज शेयर किया है. ये पोस्ट सामने आते ही फैंस के बीच वायरल हो गया और लोगों ने उन्हें ढेर सारी बधाइयां दीं.

Written ByJyoti Rajput
Published: Jul 05, 2026, 11:28 PM IST|Updated: Jul 05, 2026, 11:28 PM IST
जूलिया रॉबर्ट्स ने पति डैनी मोडर संग मनाई 24th वेडिंग एनिवर्सरी, सोशल मीडिया पर लिखा प्यारा मैसेज

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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