/जूलिया रॉबर्ट्स ने पति डैनी मोडर संग मनाई 24th वेडिंग एनिवर्सरी, सोशल मीडिया पर लिखा प्यारा मैसेज

जूलिया रॉबर्ट्स और डैनी मोडर की मुलाकात साल 2000 में फिल्म ‘द मैक्सिकन’ के सेट पर हुई थी, जहां जूलिया ने ब्रैड पिट के साथ काम किया था और डैनी मोडर कैमरा टीम का हिस्सा थे. इसके बाद, दोनों ने साल 2002 में डेटिंग शुरू की और उसी साल न्यू मैक्सिको के टोस में एक प्राइवेट सेरेमनी में शादी कर ली. इस कपल के तीन बच्चे हैं, जुड़वां हेजल और फिनियस 21 साल और छोटा बेटा हेनरी 19 साल का है. दोनों ने हमेशा अपनी फैमिली लाइफ को लाइमलाइट से दूर रखा है और एक नॉर्मल लाइफ जीना पसंद किया है.