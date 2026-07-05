/जूलिया रॉबर्ट्स ने पति डैनी मोडर संग मनाई 24th वेडिंग एनिवर्सरी, सोशल मीडिया पर लिखा प्यारा मैसेज

एक्ट्रेस जूलिया रॉबर्ट्स ने अपने पति डैनी मोडर के साथ हाल ही में 24th वेडिंग एनीवर्सरी सेलिब्रेट की है. इस खास मौके पर उन्होंने अपने पति के लिए सोशल मीडिया पर मैसेज शेयर किया है, जिसके साथ एक रोमांटिक फोटो भी पोस्ट की. ‘प्रीटी वुमन’ स्टार जूलिया रॉबर्ट्स ने इंस्टाग्राम पर धूप में ली गई एक सेल्फी पोस्ट की, जिसमें वो अपने पति डैनी मोडर के कंधे पर सिर टिकाए हुए नजर आ रही हैं. ये तस्वीर बेहद सादगी भरी और प्यार से भरी हुई थी, जिसे फैंस ने खूब पसंद किया.
इस खास मौके पर जूलिया रॉबर्ट्स ने फोटो के नीचे कैप्शन में लिखा, '24 और भी, और भी, और भी (MORE MORE MORE).' उनका ये छोटा लेकिन इमोशनल मैसेज लोगों को काफी पसंद आया और सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया.
जूलिया रॉबर्ट्स के इस पोस्ट पर कई सेलिब्रिटी दोस्तों ने भी कमेंट कर उन्हें बधाई दी. रीटा विल्सन ने लिखा, 'हैप्पी, हैप्पी, हैप्पी एनिवर्सरी मोडर्स!!! प्यार ही सब कुछ है! प्यार की जीत होती है!!!'. वहीं अली वेंटवर्थ ने भी कपल को बधाई देते हुए लिखा, 'बेहतरीन कपल को एनिवर्सरी की बधाई!!! ढेर सारा प्यार!'
जूलिया रॉबर्ट्स और डैनी मोडर की मुलाकात साल 2000 में फिल्म ‘द मैक्सिकन’ के सेट पर हुई थी, जहां जूलिया ने ब्रैड पिट के साथ काम किया था और डैनी मोडर कैमरा टीम का हिस्सा थे. इसके बाद, दोनों ने साल 2002 में डेटिंग शुरू की और उसी साल न्यू मैक्सिको के टोस में एक प्राइवेट सेरेमनी में शादी कर ली. इस कपल के तीन बच्चे हैं, जुड़वां हेजल और फिनियस 21 साल और छोटा बेटा हेनरी 19 साल का है. दोनों ने हमेशा अपनी फैमिली लाइफ को लाइमलाइट से दूर रखा है और एक नॉर्मल लाइफ जीना पसंद किया है.
जूलिया रॉबर्ट्स ने पहले भी कई इंटरव्यू में अपने रिश्ते को लेकर बात की है. उन्होंने कहा था कि डैनी मोडर से शादी करना उनकी जिंदगी का सबसे अच्छा फैसला था. उनके मुताबिक, असली खुशी उन्हें अपने परिवार और पति के साथ बिताए गए पलों से मिलती है, और दिन के अंत में घर लौटना ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है.
जूलिया रॉबर्ट्स हॉलीवुड की पॉपुलर एक्ट्रेसेस में से एक हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत साल 1980 में फिल्म Mystic Pizza से की थी. इसके बाद, उन्होंने Steel Magnolias में दमदार एक्टिंग की, जिसके लिए उन्हें ऑस्कर नॉमिनेशन भी मिला. साल 1990 में आई फिल्म Pretty Woman ने उन्हें इंटरनेशनल स्टार बना दिया.
इसके बाद, उन्होंने Runaway Bride, Notting Hill, Erin Brockovich, Ocean’s Eleven, My Best Friend’s Wedding और Eat Pray Love जैसी कई हिट फिल्मों में काम किया. फिल्म Erin Brockovich के लिए उन्हें ऑस्कर अवॉर्ड भी मिला. अपने लंबे करियर में वो रोमांटिक और ड्रामा दोनों तरह की फिल्मों में नजर आईं.