Varinder Singh Ghuman के बाद आई फिटनेस इनफुएंसर Ashton Hall की मौत की खबर, जानें वायरल न्यूज के पीछे का सच!

पंजाबी बॉडी बिल्डर और एक्टर वरिंदर सिंह घुमान का कल हार्ट अटैक के कारण निधन हो गया था. वो सलमान खान के साथ फिल्म 'टाइगर 3' में नजर आए थे. वहीं अब फिटनेस इनफुएंसर एश्टन हॉल की मौत की खबरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं. आइए जानते हैं इस खबर के पीछे की सच्चाई
Trending Photos
सलमान खान के साथ फिल्म 'टाइगर 3' में नजर आने वाले एक्टर और बॉडी बिल्डर वरिंदर सिंह घुमान के निधन ने दोनों पंजाबी और हिंदी इंडस्ट्री चौंका दिया था. लेकिन वहीं अब फिटनेस इनफुएंसर एश्टन हॉल के निधन की खबरें भी तेजी से फेसबुक और बाकी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. अचानक उनकी मौत की खबर सुनकर दुनियाभर में मौजूद उनके लाखों फैंस हैरान रह गए हैं. तो वहीं कई लोग इस खबर को झूठा बता रहे हैं. इसलिए हम आपको इस वायरल खबर के पीछे की सच्चाई के बारे में बताएंगे.
सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट
दरअसल दो दिन पहले सोशल मीडिया पर एक पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा था, जिसमें एश्टन हॉल की मृत्यु की खबर थी. इस वायरल पोस्ट के अनुसार, इनफुएंसर एश्टन हॉल सुबह 4 बजे अपने लंदन होम में बनें जिम की हॉल में सर्वश्रेष्ठ रिकॉर्ड बनाने के लिए नया वर्कआउट वीडियो शूट कर रहे थे. लेकिन अचानक कार्डियो और वेट लिफ्टिंग के दौरान उनके पैर लड़खड़ा गए और वो गिर पड़े. वहीं पोस्ट में बताया गया कि उनके बचाव के लिए टीम भी बुलाई गई. लेकिन तब तक उनकी जान जा चुकी थी.
क्या सच में हो गई एश्टन हॉल मौत?
फेसबुक पर इस वायरल पोस्ट के बाद इंस्टाग्राम पर मौजूद उनके फैंस सदमे में आ गए और इस खबर की सच्चाई को जानने की कोशिश करने लगे. आपको बता दें, कि फेस बुक का ये वायरल पोस्ट पूरी तरह फेक था और इनफुएंसर एश्टन हॉल के निधन की खबर बिल्कुल झूठी थी. वहीं इस खबर को गलत साबित करने के लिए एश्टन हॉल ने अपने सोशल मीडिया पर एक वर्कआउट वीडियो को शेयर किया और अपनी फिटनेस को दिखाते हुए वायरल खबर को महज अफवाह साबित कर दिया.
कौन हैं एश्टन हॉल?
एश्टन हॉल सोशल मीडिया की दुनिया पर अपनी फिट बॉडी और इंटेंस वर्कआउट के लिए जाने जाते हैं. वहीं वो अक्सर अपने वर्कआउट रूटीन की वीडियो को सोशल मीडिया पर टाइम टू टाइम अपडेट करते रहते हैं. एश्टन हॉल के डेली रूटीन में सुबह 3:50 बजे उठना, बर्फ में चेहरा भिगोना, गहन वर्कआउट, स्वीमिंग और जर्नलिंग जैसी एक्टिविटी शामिल हैं. वहीं सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर उनके 18.3 मिलियन फॉलोअर्स हैं, जो उन्हें फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग के लिए फॉलो करते हैं.
Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.