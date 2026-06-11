रैपर Kanye West पर यौन उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज, मॉडल Jennifer ने फिर से आरोपों पर उठाए सवाल

एक्ट्रेस और मॉडल जेनिफर एन ने एक पुरानी कथित घटना को लेकर करीब एक दशक से ज्यादा समय बाद रैपर कान्ये वेस्ट के खिलाफ अपने आरोपों पर एक बार फिर से खुलकर बात की है. ‘अमेरिकाज नेक्स्ट टॉप मॉडल’ की एक्स कंटेस्टेंट ने हाल ही में साल 2010 के एक म्यूजिक वीडियो शूट के दौरान हुई घटना पर अपने दावों को फिर से दोहराया है. जेनिफर के साथ हुई ये घटना साल 2024 में रैपर के खिलाफ दायर हुए मुकदमे का हिस्सा बन गए.
जो लोग नहीं जानते हैं उन्हें बता दें कि मॉडल जेनिफर एन ने कान्ये वेस्ट पर साल 2010 में एक म्यूजिक वीडियो की शूटिंग के दौरान गला घोंटने का आरोप लगाया था, जिसके बाद उन्होंने साल 2024 में उनके खिलाफ यौन उत्पीड़न का मुकदमा भी दायर किया.
कई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, ये घटना ला रूक्स के सॉन्ग ‘इन फॉर द किल’ के म्यूजिक वीडियो के दौरान हुई थी. साल 2010 की इस घटना के बारे में एक्ट्रेस और मॉडल जेनिफर ने हाल ही में ‘फेम अंडर फायर’ पॉडकास्ट पर बोलते हुए कहा कि ‘मुझे बिना कुछ बताए कैमरे के सामने बैठा दिया गया था. इसके बारे में न मुझे किसी प्रकार की जानकारी थी और न ही कोई निर्देश दिए गए थे.’
Jennifer An says Kanye West sexually assaulted her on a music video set, alleging he choked and gagged her on camera while filming in New York.
Kanye’s legal team says it happened, but argues it was part of an “artistic performance” and that she didn’t object at the time.… pic.twitter.com/sUaRRu98jz
— Mienprede (@mienprede) June 10, 2026
इस पॉडकास्ट में आगे ये बताया गया कि कान्ये वेस्ट अचानक से उसके पास आए और उसका गला दबाने लगे, जिसके बाद मामला और भी ज्यादा बढ़ गया था. उन्होंने कहा, ‘अचानक उसने अपने हाथ आगे बढ़ाया और मेरा गला दबाना शुरू कर दिया… फिर उसने अपना दूसरा हाथ भी बाहर निकाला और दोनों हाथों से मेरा गला दबाना शुरू कर दिया.’ जेनिफर ने आगे कहा, ‘देखते ही देखते वो मेरे चेहरे के मेकअप को मसलने लगा और मेरे मुंह के अंदर हाथ डालने लगा, जिससे मुझे ऐसा लगा कि मेरा दम घुट जाएगा.’
जेनिफर ने इस घटना को याद करते हुए आगे कहा कि वो बहुत डर गई थीं और कमजोर महसूस कर रही थीं. उन्होंने इस घटना के बारे में आउटलेट की टीम से जिक्र करते हुए कहा, ‘मुझे याद है कि मैं बहुत घुटन, असहाय और डर महसूस कर रही थी.’ इस घटना के दौरान मॉडल करीब 24 साल की थीं, जिन्होंने कुछ समय पहले ही इंडस्ट्री में कदम रखा था. जेनिफर ने कहा कि उन्हें लगा कि क्रू या प्रोडक्शन टीम उनका साथ देगी और बीच में इस घटना को होने से रोक देगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ.
Woman claims Kanye West assaulted her 26 years ago by sticking his fingers in her mouth.
“My tongue was like hiding from him and he just like found everything.”
Jennifer An has alleged the rapper choked her and put his fingers in her mouth while filming a music video in 2010. pic.twitter.com/Ptymi9xpaC
— Oli London (@OliLondonTV) June 10, 2026
मॉडल के इन आरोपों को बाद में शुरू हुए मुकदमे में शामिल किया गया था, जो उन्होंने साल 2024 में न्यूयॉर्क के अमेरिकी स्टेट न्यायालय में कान्ये वेस्ट के खिलाफ दायर किया था. जेनिफर ने अपनी शिकायत में कान्ये वेस्ट पर ये भी आरोप लगाए कि शूटिंग के दौरान उन्होंने अचानक प्रोडक्शन का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया था और उसकी तरफ ध्यान दे रहे थे. मुकदमे में ये भी दावा किया गया कि सीन के लिए उन्हें सिलेक्ट करने पहले कान्ये ने कहा था कि उन्हें एशियाई लड़की चाहिए.
इस साल की शुरुआत में, कान्ये वेस्ट की कानूनी टीम ने मुकदमे को खारिज करने की पूरी कोशिश की थी. लेकिन बचाव पक्ष ने फिल्माए गए संवाद के होने से इनकार नहीं किया है. उनके वकील ने तर्क दिया कि ये एक इंटेंस थिएटर सीन था. हालांकि, ये मुकदमा अभी भी कोर्ट में चल रहा है.