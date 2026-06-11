रैपर Kanye West पर यौन उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज, मॉडल Jennifer ने फिर से आरोपों पर उठाए सवाल

जेनिफर ने इस घटना को याद करते हुए आगे कहा कि वो बहुत डर गई थीं और कमजोर महसूस कर रही थीं. उन्होंने इस घटना के बारे में आउटलेट की टीम से जिक्र करते हुए कहा, ‘मुझे याद है कि मैं बहुत घुटन, असहाय और डर महसूस कर रही थी.’ इस घटना के दौरान मॉडल करीब 24 साल की थीं, जिन्होंने कुछ समय पहले ही इंडस्ट्री में कदम रखा था. जेनिफर ने कहा कि उन्हें लगा कि क्रू या प्रोडक्शन टीम उनका साथ देगी और बीच में इस घटना को होने से रोक देगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ.