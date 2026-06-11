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रैपर Kanye West पर यौन उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज, मॉडल Jennifer ने फिर से आरोपों पर उठाए सवाल

अमेरिकन रैपर कान्ये वेस्ट आए दिन किसी न किसी विवाद का हिस्सा बने रहते हैं, लेकिन इस बार वो किसी नए नहीं, बल्कि साल 2010 के पुराने विवाद को लेकर चर्चा में छाए हुए हैं.

Written ByJyoti Rajput
Published: Jun 11, 2026, 03:50 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 05:01 PM IST
रैपर Kanye West पर यौन उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज, मॉडल Jennifer ने फिर से आरोपों पर उठाए सवाल

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यू में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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