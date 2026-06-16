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कौन थे ओलिवर ट्री? बाउल हेयरस्टाइल, रंग-बिरंगे चश्मे और अतरंगी फैशन के थे लोग दीवाने, 300 गानों को दी आवाज; 32 की उम्र में हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत

Who Is Oliver Tree: मशहूर अमेरिकी सिंगर ओलिवर ट्री अब हमारे बीच नहीं रहे. ब्राजील में हुए एक बेहद दर्दनाक हादसे ने उनकी जान ले ली. ओलिवर ट्री अपने यूनिक स्टाइल और गानों के लिए जाने जाते थे. इस खबर ने पूरी दुनिया के म्यूजिक लवर्स और इंटरनेट की दुनिया को सन्न कर दिया है. चलिए बताते हैं उनके बारे में कुछ खास बातें.

Written ByVandana Saini
Published: Jun 16, 2026, 06:05 AM IST|Updated: Jun 16, 2026, 06:17 AM IST
कौन थे ओलिवर ट्री? बाउल हेयरस्टाइल, रंग-बिरंगे चश्मे और अतरंगी फैशन के थे लोग दीवाने, 300 गानों को दी आवाज; 32 की उम्र में हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत
Image Credit: American Singer Oliver Tree Died

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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