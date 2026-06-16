American Singer Oliver Tree Died: ब्राजील के रियो डी जेनेरो शहर से एक बेहद दुखद खबर आई है. 14 जून, 2026 की सुबह यहां हवा में दो हेलीकॉप्टर आपस में टकरा गए. ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों हेलीकॉप्टर सीधे जमीन पर आ गिरे. इस दर्दनाक हादसे में कुल 6 लोगों ने अपनी जान गंवा दी. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, जान गंवाने वालों में मशहूर अमेरिकी सिंगर और सॉन्गराइटर ‘ओलिवर ट्री’ भी शामिल थे, जिनकी उम्र महज 32 साल थी. इस अचानक हुई घटना से उनके फैंस बेहद सदमे में हैं.
बताया जा रहा है कि हेलीकॉप्टर में पांच लोग बैठे हुए थे, जबकि दूसरे हेलीकॉप्टर को सिर्फ पायलट ही उड़ा रहा था. आपस में टकराने के बाद इनमें से एक हेलीकॉप्टर पास के ही एक कार शोरूम के पार्किंग एरिया में जा गिरा. इसके गिरते ही वहां खड़ी कई गाड़ियों में भयंकर आग लग गई. घटना की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू टीम तुरंत मौके पर पहुंची. टीम ने काफी घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू तो पा लिया, लेकिन तब तक हेलीकॉप्टर में सवार किसी भी शख्स को बचाया नहीं जा सका.
इस दर्दनाक हादसे में सिर्फ ओलिवर ट्री ही नहीं, बल्कि अर्जेंटीना के एक बहुत ही फेमस यूट्यूबर गैस्पर प्रिम की भी मौत हो गई है. सोशल मीडिया की दुनिया में लोग उन्हें उनके निक नेम ‘गैस्पी’ से जानते थे. गैस्पी इंटरनेट पर काफी ज्यादा पॉपुलर थे और सोशल मीडिया पर उनके लाखों फॉलोअर्स थे. इस अचानक हुए हादसे ने न सिर्फ पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री को सदमे में डाल दिया है, बल्कि इंटरनेट क्रिएटर्स की दुनिया से जुड़े लोग भी इस खबर को सुनकर पूरी तरह हिल गए हैं. फैंस इस खबर पर यकीन ही नहीं कर पा रहे.
जाने-माने अमेरिकी सिंगर ओलिवर ट्री अपने वर्ल्ड टूर के सिलसिले में ब्राजील गए थे. वहां के साओ पाउलो शहर में उन्होंने एक शानदार म्यूजिक शो भी किया था. इसके बाद उन्हें यूरोप के कई देशों में परफॉर्म करना था. लेकिन किसे पता था कि यह उनका आखिरी दौरा बन जाएगा. इस हादसे में उनकी अचानक हुई मौत ने पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री और उनके करोड़ों फैंस को गहरे सदमे में डाल दिया है. किसी को यकीन नहीं हो रहा कि बेहतरीन आर्ट की परफॉर्मल करने वाला यह कलाकार अब हमारे बीच नहीं रहा.
पॉप सिंगर ओलिवर ट्री अपने गानों के साथ-साथ अपने अतरंगी और यूनिक स्टाइल के लिए भी काफी मशहूर थे. उनका बाउल हेयरस्टाइल (कटोरा कट) और 80 के दशक के ढीले-ढाले बड़े कपड़े लोगों को बहुत पसंद आते हैं. उनका ये अजीबोगरीब लुक उन्हें बाकी कलाकारों से बिल्कुल अलग बनाता है. ओलिवर ने अपने म्यूजिक में पॉप, इलेक्ट्रॉनिक और कॉमेडी का ऐसा बेहतरीन तड़का लगाया है, जो आज की यंग जनरेशन के बीच काफी फेमस थे. उनके म्यूजिक और यूनिक फैशन कॉम्बिनेशन को हमेशा याद रखा जाएगा.
सिंगर ओलिवर ट्री ने करीब 2013 में अपने म्यूजिक करियर की शुरुआत की थी. पिछले 12-13 सालों में उन्होंने पॉप, इलेक्ट्रॉनिक और इंडी म्यूजिक को मिलाकर अपनी एक अलग पहचान बनाई है. बतौर मेन आर्टिस्ट उन्होंने 70 से ज्यादा ओरिजिनल गाने गाए हैं. अगर उनके रीमिक्स, फीचर और दूसरे वर्जन्स को भी मिला दें, तो यह गिनती 100 से लेकर 300 से भी ऊपर पहुंच जाती है. सोशल मीडिया पर धूम मचाने वाले उनके दो गाने ‘लाइफ गोज ऑन’ और ‘मिस यू’ दुनियाभर में काफी पॉपुलर हुए हैं.
ओलिवर ट्री ने अपने करियर में कई सुपरहिट गाने गाए, जो आज भी लोगों की जुबान पर हैं. उनके सबसे फेमस गानों में 'लाइफ गोज ऑन', 'मिस यू', 'एलियन बॉय' और 'हर्ट' शामिल हैं. इनमें से 'लाइफ गोज ऑन' गाना सोशल मीडिया पर इतना जबरदस्त वायरल हुआ कि इसने ओलिवर को रातों-रात पूरी दुनिया में एक बड़ा स्टार बना दिया. वे अपने म्यूजिक वीडियो में अक्सर इंटरनेट कल्चर और मजेदार अंदाज का इस्तेमाल करते थे. उनका यही यूनिक और मजाकिया स्टाइल फैंस को बेहद पसंद आता था.