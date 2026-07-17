एंजेलिना जोली के दो और बच्चों ने हटाया पिता ब्रैड पिट का सरनेम, कानूनी तौर पर लिया बड़ा फैसला

रिपोर्ट्स के मुताबिक, ब्रैड पिट की 21 साल की बेटी जाहारा और 24 साल के बेटे मैडॉक्स ने कैलिफोर्निया की कोर्ट में अपने नाम से 'पिट' सरनेम हटाने के लिए कानूनी अर्जी दी है. दोनों ने अपनी निजी वजहों से यह फैसला लिया है. अगर कोर्ट उनकी अर्जी मंजूर कर देता है तो जाहारा का नाम 'जाहारा मार्ले जोली' हो जाएगा, जबकि मैडॉक्स भी अपने नाम से 'पिट' हटाकर सिर्फ 'जोली' नाम रखेंगे. हालांकि दोनों ने पब्लिकली इस फैसले के पीछे की वजह नहीं बताई है, लेकिन इस कदम ने लोगों के बीच कई सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं.