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एंजेलिना जोली के दो और बच्चों ने हटाया पिता ब्रैड पिट का सरनेम, कानूनी तौर पर लिया बड़ा फैसला

हॉलीवुड एक्टर ब्रैड पिट के दो और बच्चों ने कानूनी रूप से अपने नाम से पिता का सरनेम हटाने की प्रोसेस शुरू कर दी है. इससे पहले भी उनके कुछ बच्चे ऐसा कर चुके हैं. लगातार सामने आ रहे इन फैसलों ने एक बार फिर ब्रैड पिट और एंजेलिना जोली के परिवार को खबरों में ला दिया है.

Written ByJyoti Rajput
Published: Jul 17, 2026, 02:49 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 02:49 PM IST
एंजेलिना जोली के दो और बच्चों ने हटाया पिता ब्रैड पिट का सरनेम, कानूनी तौर पर लिया बड़ा फैसला

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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