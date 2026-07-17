एंजेलिना जोली के दो और बच्चों ने हटाया पिता ब्रैड पिट का सरनेम, कानूनी तौर पर लिया बड़ा फैसला

हॉलीवुड के सबसे बड़े स्टार ब्रैड पिट एक बार फिर से खबरों का हिस्सा बन गए हैं. लेकिन इस बार वो अपनी फिल्मों की वजह से नहीं, बल्कि फैमिली इश्यू की वजह से सुर्खियों में छाए हुए हैं. पिछले कुछ समय से उनके बच्चों के एक के बाद एक ऐसे फैसले सामने आ रहे हैं, जिन्होंने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. पहले बेटी शिलोह ने अपने नाम से 'पिट' सरनेम हटाने की कानूनी प्रोसेस शुरू की थी. इसके बाद बेटी विविएन ने भी पब्लिकली अपने नाम के साथ सिर्फ 'जोली' इस्तेमाल किया.
वहीं अब खबर है कि ब्रैड पिट के दो और बच्चों ने भी अपने नाम से पिता का सरनेम हटाने का फैसला किया है. इस खबर के बाद एक बार फिर ब्रैड पिट और एंजेलिना जोली की फैमिली फिर से खबरों में छा गई है.
रिपोर्ट्स के मुताबिक, ब्रैड पिट की 21 साल की बेटी जाहारा और 24 साल के बेटे मैडॉक्स ने कैलिफोर्निया की कोर्ट में अपने नाम से 'पिट' सरनेम हटाने के लिए कानूनी अर्जी दी है. दोनों ने अपनी निजी वजहों से यह फैसला लिया है. अगर कोर्ट उनकी अर्जी मंजूर कर देता है तो जाहारा का नाम 'जाहारा मार्ले जोली' हो जाएगा, जबकि मैडॉक्स भी अपने नाम से 'पिट' हटाकर सिर्फ 'जोली' नाम रखेंगे. हालांकि दोनों ने पब्लिकली इस फैसले के पीछे की वजह नहीं बताई है, लेकिन इस कदम ने लोगों के बीच कई सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं.
अमेरिका में कानूनी तौर पर नाम बदलने की एक पहले से तय प्रोसेस होती है. इसके तहत सबसे पहले नाम बदलने की जानकारी अखबार में पब्लिक नोटिस से दी जाती है, ताकि अगर किसी को कोई आपत्ति हो तो वो तय समय के भीतर कोर्ट में अपनी बात रख सके. जाहारा और मैडॉक्स ने भी इसी प्रोसेस का पालन किया है. अगर तय समय तक किसी तरह की कोई आपत्ति दर्ज नहीं होती, तो कोर्ट आने वाले दिनों में इस मामले पर अंतिम फैसला सुना सकता है. फिलहाल दोनों की अर्जी कानूनी प्रोसेस से गुजर रही है.
ब्रैड पिट और एंजेलिना जोली ने साल 2014 में शादी की थी, लेकिन महज दो साल बाद यानी 2016 में दोनों अलग हो गए. लंबे समय तक कानूनी लड़ाई चलने के बाद साल 2024 में ये प्रोसेस पूरा हो गया. हालांकि दोनों के बीच फ्रांस में स्थित एक वाइनरी को लेकर कानूनी विवाद अब भी जारी है. इसी बीच बच्चों के लगातार पिता का सरनेम हटाने के फैसले ने एक बार फिर पूरी फैमिली को खबरों में ला दिया है.
ये पहली बार नहीं है जब ब्रैड पिट के किसी बच्चे ने ऐसा फैसला लिया हो, इससे पहले उनकी बेटी शिलोह ने भी कानूनी तौर पर अपने नाम से 'पिट' हटाने की प्रोसेस शुरू की थी. वहीं, बेटी विविएन ने 2024 में एक थिएटर प्रोजेक्ट के दौरान अपने नाम के साथ सिर्फ 'जोली' लिखा था. ब्रैड पिट और एंजेलिना जोली के कुल 6 बच्चे हैं, मैडॉक्स, पैक्स, जाहारा, शिलोह और जुड़वां बच्चे नॉक्स और विविएन हैं.