जंग के बीच यूक्रेन पहुंचीं Angelina Jolie, कॉफी पीने कैफे में गईं तो हुआ कुछ ऐसा

Angelina Jolie Visits Ukraine: यूक्रेन और रूस में चल रहे युद्ध की वजह से हालात बदतर बने हुए हैं. यूक्रेन में हर तरफ तबाही का मंजर नजर आ रहा है. अब इसी बीच हॉलीवुड स्टार एंजेलिना जोली (Angelina Jolie) ने सबको हैरान कर दिया है. उनको यूक्रेन के लवीव में एक कैफे में देखा गया. इसके अलावा वह वहां पर बच्चों से भी मिलती नजर आईं.

इस दौरान एंजेलिना (Angelina Jolie) ने यूक्रेन के मेडिकल वॉलिंटियर्स से भी मुलाकात की जो यूक्रेन के लोगों को चिकित्सकीय और मानसिक रुप से सहायता पहुंचाते हैं. इस दौरान एंजेलिना डोनेटस्क क्षेत्र से निकाले गए अनाथों और घायल बच्चों से भी मिलीं.

यूक्रेन के लविवि में एक कैफे (Angelina Jolie In Ukraine Cafe) में पहुंचीं, जिससे यूक्रेन के लोग उन्हें देखकर चौंक गए सिवाय एक लड़के के जो अपने फोन से चिपका हुआ था. एंजेलीना जोली एक कप कॉफी के लिए एक कैफे में आती हैं. 46 वर्षीय ऐक्ट्रेस ने शनिवार को ऐसा ही किया, जिससे यूक्रेनियन्स उन्हें देखते रह गए.

Angelina Jolie was spotted in one of the coffee shops in Lviv. She arrived in Ukraine as a part of the UN @Refugees mission. More than 5,3 mln people left Ukraine, fleeing the Russian invasion. pic.twitter.com/0qNixAIt5R

