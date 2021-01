सेक्स चैट में Armie Hammer की खतरनाक बातें पढ़कर हैरान हुई एक्स वाइफ, बोली- 'वह ड्रैकुला है'

नई दिल्ली: हॉलीवुड अभिनेता आर्मी हैमर (Armie Hammer) के सेक्स और उनकी यौन कल्पनाओं के बारे में पूरी तरह से खुलासे हो चुके हैं. बीते दिनों उनकी एक सेक्स चैट जमकर वायरल हुई इसके बाद से ही सोशल मीडिया पर आर्मी हैमर (Armie Hammer) के बारे में जमकर निंदा की जा रही है. लेकिन अब उनकी पूर्व पत्नी एलिजाबेथ चेम्बर्स का भी रिएक्शन इस बारे में आ चुका है.

यह मुद्दा तब गरमा गया, जब आर्मी हैमर (Armie Hammer) की कथित चैट सामने आईं, जिसमें यह स्पष्ट रूप से बताया गया था कि अभिनेता अपने बेडरूम में इस बात की पुष्टि करने से लेकर पसंद करता है कि वह 'दरिंदा' है और अपनी प्रेमिका को 'स्लेव' कह रहा है और अपनी सभी यौन कल्पनाओं को पूरा कर रहा है. अब तक इस मामले पर अभिनेता या उनकी टीम ने आरोपों का जवाब नहीं दिया है.

Multiple victims of Armie Hammer came out saying he used his fame to manipulate em to have sex, calling em "kitties" and drink their BLOOD, now WHAT IN HANNIBAL LECTER??? pic.twitter.com/LWxgZdXC4t

— tevin (@tevinauguste) January 10, 2021