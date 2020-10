'Avatar 2' के सेट से तस्वीरें आईं सामने, नजर आया केट विंसलेट का अंडरवॉटर लुक

नई दिल्ली: बीते कई सालों से सिनेमाप्रेमियों को सुपरहिट फिल्म 'अवतार (Avatar)' के सीक्वल का इंतजार है. बीते साल जब मेकर्स ने 'अवतार 2 (Avatar 2)' के निर्माण का ऐलान किया तभी से ये दुनिया की सबसे ज्यादा मोस्ट अवेटेड फिल्म बन गई है. 'अवतार 2 (Avatar 2)' के सेट से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जो इस फिल्म का इंतजार करने वालों की बेताबी को बड़ा रही हैं. इन तस्वीरों में एक्ट्रेस केट विंसलेट (Kate Winslet) के लुक का खुलासा हो रहा है.

'अवतार 2 (Avatar 2)' की नई सेट से सामने आई तस्वीरों में मेगा प्रोजेक्ट फिल्म केट विंसलेट के First Look को दिखाया गया है. बीटीएस तस्वीरों में, केट विंसलेट को अपने फ्री-डाइविंग या अंडरवाटर स्किल को शो करते हुए देखा जा सकता है. केट के किरदार को फिल्म में 'रोनल' कहा जाता है.

From Kate Winslet's recent interview in @THR: “I had to learn how to free-dive to play that role in Avatar, and that was just incredible. My longest breath hold was seven minutes and 14 seconds, like crazy, crazy stuff.” pic.twitter.com/ZYAmZdNgHS

— Avatar (@officialavatar) October 26, 2020