Avatar 2 Trailer: अवतार 2 की राह नहीं है आसान! हिट होने के लिए करनी होगी छप्पर फाड़ कमाई, करोड़ों से नहीं चलेगा काम

Avatar 2: The Way Of Water Release Date: अवतार 2: द वे ऑफ वॉटर (Avatar 2) का ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज हो गया है. इस फिल्म को लेकर इतना तगड़ा बज देखने को मिला है, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है. फिल्म रिलीज के करीब एक महीना पहले ही एडवांस बुकिंग (Avatar 2 Advance Booking) शुरू कर दी गई है. ऐसा माना जा रहा है कि अवतार 2 (Avatar 2 Trailer) में दर्शकों को एक अनूठा एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा. बता दें, अवतार 2: द वे ऑफ वॉटर 16 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है.

अवतार 2 के ट्रेलर ने किया इंप्रेस

अवतार 2 (Avatar 2 Official Trailer) के ट्रेलर में कमाल के स्पेशल इफेक्ट्स, वीएफएक्स और बैकग्राउंड स्कोर देखने को मिल रहा है. यह सब इंडियन ऑडियंस के लिए देखना एकदम नया अनुभव हो सकता है. फिल्म को लेकर मेकर्स की उम्मीद भी बहुत ज्यादा है, पूरी की पूरी फ्रेंचाइजी का भविष्य अब अवतार 2 पर निर्भर करता है.

अवतार 2 की राह में बजट बना मुश्किल

अवतार 2 (Avatar 2 Budget) के बजट को लेकर मेकर्स की तरफ से तो किसी तरह का ऑफिशियल बयान नहीं दिया गया है लेकिन रिपोर्ट्स में ऐसा दावा किया जा रहा है कि यह फिल्म करीब 250 मिलियन डॉलर में बनी हैं. वेराइटी वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक, इस फिल्म को हिट होने के लिए दुनिया की अबतक सबसे ज्यादा कमाई करने वाली टॉप 5 फिल्मों में शामिल होना होगा. फिल्म को टॉप 5 में भी तीसरा या चौथा स्थान लेना होगा, तब भी जाकर यह नो प्रॉफिट नो लॉस कैटेगरी में आ पाएगी.

On December 16, experience the motion picture event of a generation.

Watch the brand-new trailer and experience #AvatarTheWayOfWater in 3D. Get tickets now: https://t.co/9NiFEIpZTE pic.twitter.com/UitjdL3kXr

