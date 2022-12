Avatar 2 Box Office Collection: 'अवतार 2' की दहाड़ से दहला बॉक्स ऑफिस, दूसरे दिन भी झमाझम कमाई

Avatar The of Water Collection Day 2: हॉलीवुड मूवी 'अवतार: द वे ऑफ वॉटर' (Avatar 2) को दुनियाभर में तारीफें मिल रही हैं. फिल्म ने अमेरिका के साथ-साथ इंडिया में भी अपना धमाल दिखाना शुरू कर दिया है. बॉलीवुड की जहां हालत खस्ता है, वहीं अवतार 2 (Avatar: The Way of Water) के दूसरे दिन के कलेक्शन ने बॉक्स ऑफिस को हिलाकर रख दिया है.अवतार 2 ने दूसरे दिन रिकॉर्ड तोड़ 45 से 47 करोड़ के बीच का बिजनेस किया है.

अवतार 2 ने मचाया धमाल

जेम्स कैमरून (James Cameron) निर्देशित अवतार 2 (Avatar 2 Collection) भारत में अंग्रेजी, हिंदी, तमिल तेलुगू और मलयालम में रिलीज हुई है। फिल्म ने पहले दिन कुल 41 करोड़ का रिकॉर्ड तोड़ कलेक्शन किया था. जिसमें हिंदी का 21.7 करोड़, तेलुगू का 11.5 करोड़, तमिल में 2.5 करोड़ और मलयालम में 0.3 करोड़ रहा था.

दूसरे दिन भी फिल्म ने रिकॉर्ड तोड़ कमाई की है. अवातर 2 (Avatar 2 Indian Box Office Collection) ने दूसरे दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन के मुकाबले 12 प्रतिशत की छलांग लगाई है. बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक अवतार: द वे ऑफ वॉटर ने दूसरे दिन 45 से 47 करोड़ के बीच का धंधा किया है. दोनों दिन की कमाई जोड़कर अबतक अवतार 2 (Avatar 2 Collection Day 2) भारत में 87 करोड़ रुपए कमा चुकी है. जिस तरह से अवतार 2 कमाई कर रही है, उसे देख लगता है कि रविवार को फिल्म 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर जाएगी.

दो हजार करोड़ में बनी है फिल्म

अवतार 2 (Avatar 2 Budget) बड़े बजट की फिल्म है. पहले पार्ट की रिलीज के बाद दूसरे पार्ट के आने में देरी का कारण भारी भरकम बजट को माना जा रहा है. रिपोर्ट्स के मुताबिक 250 मिलियन डॉलर्स में बनी फिल्म को अपना खर्चा निकालने के लिए लंबे समय तक सिनेमाघरों में टिके रहना होगा.

