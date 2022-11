Avatar-The Way Of Water: भारत में अवतार 2 का जबरदस्त क्रेज, रिलीज से पहले ही बनाया ये नया रिकॉर्ड!

Avatar- The Way of Water Movie Release: 'अवतार- द वे ऑफ वॉटर' सिनेमाघरों में 16 दिसंबर को रिलीज की जा रही है. इस फिल्म का दुनियाभर में क्रेज देखने को तो मिल ही रहा है लेकिन अवतार 2 ने रिलीज से पहले ही भारत में कई रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं. बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने के लिए तैयार अवतार 2 (Avatar 2) के कमाल वीएफएक्स ने लोगों का दिल जीत लिया है. रिलीज से पहले ही Avatar- The Way of Water ने नए रिकॉर्ड्स बना डाले हैं.

अवतार- द वे ऑफ वॉटर ने बनाया नया रिकॉर्ड

हॉलीवुड फिल्म अवतार (Avatar- The Way of Water) के सेकेंड सीरीज का ट्रेलर हाल ही में लांच किया गया था. ट्रेलर रिलीज के बाद लोगों में जबरदस्त क्रेज देखते हुए फिल्म रिलीज से करीब एक महीना पहले एडवांस बुकिंग शुरू कर दी गई. अब रिपोर्ट्स की मानें तो शुरुआत के कई शोज हाउसफुल हो गए हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार, पिछले तीन दिनों में अवतार 2 (Avatar 2) की 15 हजार से भी ज्यादा टिकटें बिक गई हैं.

On December 16, experience the motion picture event of a generation. Watch the brand-new trailer and experience #AvatarTheWayOfWater in 3D. Get tickets now: https://t.co/9NiFEIpZTE pic.twitter.com/UitjdL3kXr — Avatar (@officialavatar) November 22, 2022

अवतार 2 के ट्रेलर ने किया इंप्रेस

अवतार- द वे ऑफ वॉटर (Avatar- The Way of Water) के ट्रेलर में कमाल के वीएफएक्स, स्पेशल इफेक्ट्स, साउंड और बैकग्राउंड ने फिल्मी शौकीन लोगों को हिलाकर रख दिया है. अवतार इंडियन ऑडियंस के लिए एक नया एक्सपीरियंस होने वाला है. यह फिल्म अब तक की सबसे महंगी फिल्मों में शामिल है, बतौर रिपोर्ट्स अवतार 2 (Avatar) को हिट होने के लिए करोड़ों ने बल्कि खरबों में कमाई करनी होगी.

