12 घंटे में 96 करोड़! रिलीज से 5 महीनों पहले ही इस फिल्म ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, एडवांस सेल में की बंपर कमाई

क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म 'द ओडिसी' इन दिनों दुनियाभर के सिनेमाघरों में धमाल मचा रही है. इंडिया में भी फिल्म को शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है और ऑडियंस के बीच इसका जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है. लेकिन इसी बीच मार्वल स्टूडियोज ने अपनी अगली मेगा फिल्म 'Avengers: Doomsday' को लेकर ऐसा धमाका कर दिया है, जिसने रिलीज से कई महीने पहले ही बॉक्स ऑफिस की दुनिया में हलचल मचा दी है. फिल्म अभी सिनेमाघरों तक पहुंचने में करीब 5 महीने दूर है, लेकिन इसकी लिमिटेड एडवांस बुकिंग ने साबित कर दिया है कि फैंस इस सुपरहीरो फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.
मार्वल स्टूडियोज ने सोमवार को 'Avengers: Doomsday' का धमाकेदार ट्रेलर रिलीज किया है.ट्रेलर सामने आते ही अमेरिका के कुछ थिएटर्स में लिमिटेड एडवांस बुकिंग शुरू कर दी गई. इसके बाद जो हुआ, उसने हर किसी को हैरान कर दिया.
रिपोर्ट्स के मुताबिक, महज 12 घंटे के अंदर फिल्म ने लगभग 10 मिलियन डॉलर यानी करीब 96.35 करोड़ रुपये की टिकट बिक्री कर डाली. खास बात ये है कि ये कमाई सिर्फ लिमिटेड प्री-सेल से हुई है. इतने कम समय में इतनी बड़ी एडवांस बुकिंग ने कई बड़ी फिल्मों के शुरुआती रिकॉर्ड पीछे छोड़ दिए हैं और फिल्म ने रिलीज से पहले ही अपनी मजबूत पकड़ दिखा दी है.
इस फिल्म को लेकर सबसे ज्यादा बज इसलिए भी है क्योंकि इसमें रॉबर्ट डाउनी जूनियर एक बिल्कुल नए अंदाज में नजर आने वाले हैं. मार्वल के फैंस लंबे समय से उनकी वापसी का इंतजार कर रहे थे और ट्रेलर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर छा गया. यही वजह है कि टिकटों की बिक्री भी रफ्तार पकड़ती चली गई. एडवांस बुकिंग के आंकड़ों से साफ पता चलता है कि ऑडियंस के बीच इस फिल्म को लेकर जबरदस्त एक्साइटमेंट है.
इस बार मार्वल सिर्फ फिल्म ही नहीं, बल्कि नई टेक्नोलॉजी के साथ आ रहा है. फिल्म की शुरुआती टिकट बिक्री 'Infinity Vision' स्क्रीन फॉर्मेट के लिए शुरू की गई है, जिसे डिज्नी की नई पहल माना जा रहा है. कहा जा रहा है कि ये फॉर्मेट IMAX को टक्कर देने की तैयारी है. दरअसल, इस साल मार्वल की कुछ बड़ी फिल्मों को IMAX स्क्रीन काफी ज्यादा संख्या में नहीं मिल सकीं, क्योंकि कई स्क्रीन क्रिस्टोफर नोलन की 'The Odyssey' जैसी फिल्मों को दी गई थीं. ऐसे में डिज्नी अब अपने नए प्रीमियम स्क्रीन फॉर्मेट से ऑडियंस को अलग एक्सपीरियंस देने की तैयारी कर रहा है.
'Avengers: Doomsday' की राह पूरी तरह आसान भी नहीं होगी. क्योंकि रिलीज के समय इसकी टक्कर हॉलीवुड की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'Dune: Part Three' से होने वाली है. दोनों ही फिल्मों का फैन बेस बेहद मजबूत है और बॉक्स ऑफिस पर इनके बीच कड़ा कॉम्पटिशन देखने को मिल सकता है. हालांकि, जिस तरह रिलीज से कई महीने पहले ही 'Avengers: Doomsday' की प्री-सेल रिकॉर्ड बना रही है, उससे साफ है कि मार्वल को अपनी इस फिल्म से काफी बड़ी उम्मीदें हैं.
फिल्म इंडस्ट्री में अक्सर कहा जाता है कि किसी फिल्म का असली टेस्ट रिलीज के बाद होता है, लेकिन कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो सिनेमाघरों में आने से पहले ही अपनी पॉपुलैरिटी साबित कर देती हैं.'Avengers: Doomsday' फिलहाल उसी कैटेगरी में नजर आ रही है. ट्रेलर को मिले शानदार रिस्पॉन्स, रिकॉर्डतोड़ एडवांस बुकिंग और फैंस की जबरदस्त एक्साइटमेंट ने साफ कर दिया है कि ये फिल्म सिर्फ मार्वल के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे हॉलीवुड के लिए एक बड़ा इवेंट बनने वाली है.