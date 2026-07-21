12 घंटे में 96 करोड़! रिलीज से 5 महीनों पहले ही इस फिल्म ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, एडवांस सेल में की बंपर कमाई

क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म 'द ओडिसी' इन दिनों दुनियाभर के सिनेमाघरों में धमाल मचा रही है. इंडिया में भी फिल्म को शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है और ऑडियंस के बीच इसका जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है. लेकिन इसी बीच मार्वल स्टूडियोज ने अपनी अगली मेगा फिल्म 'Avengers: Doomsday' को लेकर ऐसा धमाका कर दिया है, जिसने रिलीज से कई महीने पहले ही बॉक्स ऑफिस की दुनिया में हलचल मचा दी है. फिल्म अभी सिनेमाघरों तक पहुंचने में करीब 5 महीने दूर है, लेकिन इसकी लिमिटेड एडवांस बुकिंग ने साबित कर दिया है कि फैंस इस सुपरहीरो फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.