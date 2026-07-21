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12 घंटे में 96 करोड़! रिलीज से 5 महीनों पहले ही इस फिल्म ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, एडवांस सेल में की बंपर कमाई

इस समय सिनेमाघरों में हॉलीवुड फिल्म 'द ओडिसी' धमाल मचा रही है. लेकिन इसके बाद अब एक और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर रहा है, जिसकी रिलीज में अभी 5 महीने बाकी हैं. लेकिन लिमिटेड प्री-सेलिंग बिजनेस में मूवी ने करीब 96 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया है.

Written ByJyoti Rajput
Published: Jul 21, 2026, 11:24 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 11:24 PM IST
12 घंटे में 96 करोड़! रिलीज से 5 महीनों पहले ही इस फिल्म ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, एडवांस सेल में की बंपर कमाई

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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