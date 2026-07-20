Thor की वापसी, Captain America का जलवा... दुनिया को तबाही से बचाने लौटे सुपरहीरो; Avengers: Doomsday के ट्रेलर ने मचा दिया बवाल

मार्वल स्टूडियोज ने अपनी मोस्ट पॉपुलर और मोस्ट अवेटेड फिल्म 'Avengers: Doomsday' का पहला फुल ट्रेलर रिलीज कर दिया है और इसके साथ ही MCU के अगली बड़ी लड़ाई की झलक भी सामने आ गई है. करीब तीन मिनट के इस ट्रेलर में जबरदस्त एक्शन, बड़े ट्विस्ट और कई चौंकाने वाले मूमेंट देखने को मिले हैं. सबसे बड़ी सरप्राइज रॉबर्ट डाउनी जूनियर की वापसी है, लेकिन इस बार वो आयरन मैन नहीं, बल्कि MCU के सबसे खतरनाक विलेन डॉक्टर डूम के रूप में नजर आ रहे हैं. ट्रेलर सामने आते ही सोशल मीडिया पर इसकी रिलीज डेट की बात होने लगी और फैंस इसे मार्वल की अब तक की सबसे बड़ा कमबैक बता रहे हैं.