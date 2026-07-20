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Thor की वापसी, Captain America का जलवा... दुनिया को तबाही से बचाने लौटे सुपरहीरो; Avengers: Doomsday के ट्रेलर ने मचा दिया बवाल

Avengers Doomsday Trailer Out: मार्वल स्टूडियोज ने मच अवेटेड फिल्म 'एवेंजर्स: डूम्सडे' (Avengers: Doomsday) का पहला फुल ट्रेलर रिलीज कर दिया है. इस ट्रेलर में थॉर, कैप्टन अमेरिका के साथ-साथ कई सुपरहीरोज की दमदार वापसी देखने को मिली है. जबरदस्त एक्शन, इमोशनल मोमेंट्स और बड़े खतरे की झलक ने फैंस की एक्साइटमेंट को कई गुना बढ़ा दिया है.

Written ByJyoti Rajput
Published: Jul 20, 2026, 09:19 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 09:23 PM IST
Thor की वापसी, Captain America का जलवा... दुनिया को तबाही से बचाने लौटे सुपरहीरो; Avengers: Doomsday के ट्रेलर ने मचा दिया बवाल

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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