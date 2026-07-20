Thor की वापसी, Captain America का जलवा... दुनिया को तबाही से बचाने लौटे सुपरहीरो; Avengers: Doomsday के ट्रेलर ने मचा दिया बवाल

मार्वल स्टूडियोज ने अपनी मोस्ट पॉपुलर और मोस्ट अवेटेड फिल्म 'Avengers: Doomsday' का पहला फुल ट्रेलर रिलीज कर दिया है और इसके साथ ही MCU के अगली बड़ी लड़ाई की झलक भी सामने आ गई है. करीब तीन मिनट के इस ट्रेलर में जबरदस्त एक्शन, बड़े ट्विस्ट और कई चौंकाने वाले मूमेंट देखने को मिले हैं. सबसे बड़ी सरप्राइज रॉबर्ट डाउनी जूनियर की वापसी है, लेकिन इस बार वो आयरन मैन नहीं, बल्कि MCU के सबसे खतरनाक विलेन डॉक्टर डूम के रूप में नजर आ रहे हैं. ट्रेलर सामने आते ही सोशल मीडिया पर इसकी रिलीज डेट की बात होने लगी और फैंस इसे मार्वल की अब तक की सबसे बड़ा कमबैक बता रहे हैं.
'Avengers: Doomsday' का सबसे बड़ा टर्निंग प्वाइंट इस बार रॉबर्ट डाउनी जूनियर का नया कैरेक्ट है. सालों तक टोनी स्टार्क यानी आयरन मैन के रूप में ऑडियंस का दिल जीतने वाले एक्टर अब डॉक्टर डूम का मास्क पहनकर स्क्रीन पर लौटे हैं. ट्रेलर में पहली बार उनका पूरा लुक दिखाया गया है, जिसने फैंस की एक्साइटमेंट कई गुना बढ़ गई.
ट्रेलर को देखने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि कभी जिस यूनिवर्स को बचाने के लिए आयरन मैन ने अपनी जान तक कुर्बान कर दी थी, अब उसी दुनिया के सामने डॉक्टर डूम सबसे बड़ा खतरा बनकर खड़ा दिखाई देने वाला है, जो की काफी सरप्राइजिंग है. ये किरदार MCU की कहानी को पूरी तरह नया रूप दे देगा. वहीं ट्रेलर में एवेंजर्स की नई टीम दुनिया को तबाही से बचाने के लिए साथ आते दिखाई देती है.
ट्रेलर में थॉर अपने साथियों से कहते हुए नजर आते हैं कि 'अपनी छोटी-छोटी लड़ाइयां भूल जाओ... हमें एक चमत्कार की जरूरत होगी.' इसके बाद शुरू होता है हाई-वोल्टेज एक्शन और बड़ी वॉर की तैयारी. ट्रेलर में लेटिशिया राइट की ब्लैक पैंथर, क्रिस हेम्सवर्थ के थॉर, जेम्स मार्सडेन के साइक्लोप्स और कई सुपरहीरोज की झलक देखने को मिलती है. हर किरदार को इस तरह दिखाया गया है कि आने वाली लड़ाई पहले से कहीं ज्यादा बड़ी और खतरनाक महसूस होती है.
ट्रेलर का सबसे पॉपुलर मूमेंट तब आता है, जब अचानक क्रिस इवांस की एंट्री होती है. उन्हें देखकर थॉर हैरान रह जाते हैं और कहते हैं, 'यह मुमकिन नहीं है' इसके बाद कुछ सेकंड के लिए इवांस को म्योलनिर थामे हुए दिखाया जाता है. हालांकि, मार्वल ने उनके किरदार को लेकर कोई खास खुलासा नहीं किया है, लेकिन इस एक सीन ने फैंस के बीच कई नई थ्योरीज को जन्म दे दिया है. सोशल मीडिया पर लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि फिल्म में मल्टीवर्स की कहानी पहले से कहीं बड़े लेवल पर दिखाई जाएगी.
'Avengers: Doomsday' से एक बार फिर निर्देशक जो रूसो और एंथनी रूसो के एक साथ काम कर रहे है.'Avengers: Endgame' के बाद ये उनकी MCU में वापसी है, जिससे फिल्म को लेकर उम्मीदें और बढ़ गई हैं. फिल्म की स्टोरी माइकल वाल्ड्रॉन और स्टीफन मैकफीली ने लिखी है. ट्रेलर से साफ है कि इस बार कहानी सिर्फ एक सुपरहीरो की नहीं, बल्कि पूरे मार्वल यूनिवर्स के फ्यूचर की होगी. शानदार विजुअल इफेक्ट्स, दमदार बैकग्राउंड स्कोर और इमोशनल मोमेंट्स इसे MCU की सबसे मोस्ट पॉपुलर फिल्मों में शामिल करते हैं.
मार्वल स्टूडियोज ने ट्रेलर के साथ खुलासा किया है कि फिल्म 'Avengers: Doomsday' 18 दिसंबर को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी. डॉक्टर डूम के रूप में रॉबर्ट डाउनी जूनियर की वापसी, सुपरहीरोज की नई लड़ाई और दुनिया को बचाने की सबसे बड़ी जंग. इन तीनों ने फिल्म को साल की सबसे पॉपुलर रिलीज बना दिया है. ट्रेलर ने ये साफ कर दिया है कि MCU अब एक नए यूनिवर्स में एंट्री करने जा रहा है, जहां दोस्त और दुश्मन की पहचान बदल चुकी है. अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या एवेंजर्स एक बार फिर दुनिया को बचाने में कामयाब होंगे या इस बार डॉक्टर डूम इतिहास बदल देंगे.