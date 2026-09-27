Avengers Endgame Re-Release Box Office Day 2: दूसरे दिन भी छाया Marvel का जादू, री-रिलीज में भी दिखी रिकॉर्डतोड़ रफ्तार! 14 करोड़ पार

साल 2019 में रिलीज हुई 'एवेंजर्स: एंडगेम' ने जब सिनेमाघरों में दस्तक दी थी, तब पूरा देश मार्वल के रंग में रंग गया था. अब 6 साल बाद फिल्म एक बार फिर बड़े पर्दे पर लौटी है और इस बार भी फैंस का क्रेज कम होता नजर नहीं आ रहा है. 'एवेंजर्स: एंडगेम एनकोर' को लेकर ऑडियंस में जबरदस्त एक्साइटमेंट देखने को मिल रही है. खास बात ये है कि फिल्म सिर्फ पुरानी यादें ताजा करने नहीं आई, बल्कि अपने साथ कुछ नया भी लेकर आई है. री-रिलीज में करीब पांच मिनट का नया फुटेज जोड़ा गया है, जिसे चार अलग-अलग सीक्वेंस में दिखाया गया है. इसमें फिल्म का एक्सटेंडेड एंडिंग और तीन पोस्ट-क्रेडिट सीक्वेंस शामिल हैं. यानी जिन फैंस ने फिल्म को पहले कई बार देखा है, उनके लिए भी थिएटर जाने की एक नई वजह है.
Sacnilk के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, Avengers: Endgame Encore ने रिलीज के दूसरे दिन इंडिया में करीब 7.65 करोड़ का कलेक्शन किया है. पहले दिन फिल्म ने 7.25 करोड़ की कमाई की थी यानी दूसरे दिन कमाई में हल्की बढ़त देखने को मिली. दो दिनों में फिल्म का इंडिया में कुल कलेक्शन करीब 14.90 करोड़ पहुंच गया है. री-रिलीज होने के बावजूद फिल्म जिस तरह ऑडियंस को सिनेमाघरों तक खींच रही है, उससे साफ है कि मार्वल और 'एंडगेम' की दीवानगी अभी खत्म नहीं हुई है.
'एंडगेम एनकोर' की रफ्तार देखकर ये चर्चा भी शुरू हो गई है कि क्या ये इंडिया की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली री-रिलीज फिल्मों में अपनी जगह बना पाएगी. फिलहाल इस लिस्ट में 'बाहुबली: द एपिक' का नाम सबसे ऊपर बताया जा रहा है, जिसने साल 2025 में अपनी री-रिलीज के दौरान दुनियाभर में करीब 52.15 करोड़ कमाए थे. वहीं ‘सनम तेरी कसम’ ने दोबारा रिलीज होने पर लगभग 39 करोड़ और ‘तुम्बाड’ ने करीब 37.5 करोड़ का कलेक्शन किया था. अब ‘एंडगेम एनकोर’ ने सिर्फ दो दिनों में 14.90 करोड़ जुटा लिए हैं, इसलिए आने वाले दिनों का परफोर्मेंस काफी दिलचस्प रहने वाला है.
फिल्म की दोबारा रिलीज से पहले डायरेक्टर रूसो ब्रदर्स ने फैंस से एक खास गुजारिश की थी. उन्होंने कहा कि ‘एंडगेम एनकोर’ में कुछ नए सरप्राइज हैं और ऑडियंस इन्हें दूसरों के लिए लीक न करें, ताकि हर कोई इन पलों को पहली बार उसी तरह महसूस कर सके. निर्देशकों ने साल 2019 की रिलीज का अपना एक्सपीरियंस भी याद किया. उन्होंने बताया कि उस वक्त वो चुपके से थिएटर में पहुंचे थे और हजारों लोगों को फिल्म पर लाइव रिएक्ट करते देखा था. किसी की हैरानी, किसी की खुशी और किसी की आंखों में आंसू. इन मूमेंट्स ने उनके लिए उस रात को बेहद खास बना दिया था. उनके मुताबिक, वो उनके करियर की सबसे इमोशनल रातों में से एक थी.
'एंडगेम एनकोर' की सबसे बड़ी खासियत सिर्फ पुराने पलों की वापसी नहीं है. इस री-रिलीज में आने वाली फिल्म Avengers: Doomsday की एक खास झलक भी दिखाई जाएगी. ऐसे में ये रिलीज मार्वल की पुरानी ‘इन्फिनिटी सागा’ और मौजूदा मल्टीवर्स कहानी के बीच एक कड़ी जैसी नजर आ रही है. Avengers: Doomsday 18 दिसंबर को रिलीज होने वाली है और इसमें रॉबर्ट डाउनी जूनियर की एमसीयू में वापसी भी हो रही है. हालांकि, इस बार वो टोनी स्टार्क नहीं, बल्कि विक्टर वॉन डूम के किरदार में नजर आएंगे. उनकी इस नई भूमिका को लेकर पहले ही काफी चर्चा है. ऐसे में 'एंडगेम एनकोर' उन फैंस के लिए पुराने इमोशंस के साथ आने वाले मार्वल सफर की एक झलक भी लेकर आया है.