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Avengers Endgame Re-Release Box Office Day 2: दूसरे दिन भी छाया Marvel का जादू, री-रिलीज में भी दिखी रिकॉर्डतोड़ रफ्तार! 14 करोड़ पार

Avengers Endgame Re-release Box Office Day 2: 'एवेंजर्स: एंडगेम' की दोबारा रिलीज को लेकर ऑडियंस का एक्साइटमेंट बरकरार है. दूसरे दिन के शुरुआती बॉक्स ऑफिस नंबर्स ये साइन दे रहे हैं कि इंडिया में मार्वल के फैंस एक बार फिर बड़े पर्दे पर इस सुपरहीरो सागा का एक्सपीरियंस लेने पहुंच रहे हैं.

Written ByJyoti Rajput
Published: Sep 27, 2026, 08:50 AM IST|Updated: Sep 27, 2026, 08:50 AM IST
Avengers Endgame Re-Release Box Office Day 2: दूसरे दिन भी छाया Marvel का जादू, री-रिलीज में भी दिखी रिकॉर्डतोड़ रफ्तार! 14 करोड़ पार

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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