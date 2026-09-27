Avengers Endgame Re-Release Box Office Day 2: दूसरे दिन भी छाया Marvel का जादू, री-रिलीज में भी दिखी रिकॉर्डतोड़ रफ्तार! 14 करोड़ पार

साल 2019 में रिलीज हुई 'एवेंजर्स: एंडगेम' ने जब सिनेमाघरों में दस्तक दी थी, तब पूरा देश मार्वल के रंग में रंग गया था. अब 6 साल बाद फिल्म एक बार फिर बड़े पर्दे पर लौटी है और इस बार भी फैंस का क्रेज कम होता नजर नहीं आ रहा है. 'एवेंजर्स: एंडगेम एनकोर' को लेकर ऑडियंस में जबरदस्त एक्साइटमेंट देखने को मिल रही है. खास बात ये है कि फिल्म सिर्फ पुरानी यादें ताजा करने नहीं आई, बल्कि अपने साथ कुछ नया भी लेकर आई है. री-रिलीज में करीब पांच मिनट का नया फुटेज जोड़ा गया है, जिसे चार अलग-अलग सीक्वेंस में दिखाया गया है. इसमें फिल्म का एक्सटेंडेड एंडिंग और तीन पोस्ट-क्रेडिट सीक्वेंस शामिल हैं. यानी जिन फैंस ने फिल्म को पहले कई बार देखा है, उनके लिए भी थिएटर जाने की एक नई वजह है.