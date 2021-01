Biden-Harris के पद संभालते ही Bollywood से लेकर Hollywood हुआ खुश, कर दी बधाइयों की बारिश

नई दिल्‍ली: अमेरिकी राष्‍ट्रपति जो बाइडेन (Joe Biden) और पहली महिला उप-राष्‍ट्रपति कमला हैरिस (Kamala Harris) के शपथ ग्रहण ने बॉलीवुड और हॉलीवुड में भी खुशी की लहर ला दी है. इस ऐतिहासिक मौके पर स्‍टार्स ने खुशी जताते हुए सोशल मीडिया के जरिये बाइडेन-हैरिस को बधाइयां दी हैं.

प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) ने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर कमला की एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, 'The Future Is Female.' वहीं उनके पति, सिंगर निक जोनस ने कमला और बाइडेन की फोटो शेयर की है. उन्होंने लिखा, 'हम अपने अनूठे अमेरिकी तरीके से आगे देख रहे हैं. बेचैन, साहसी और आशावादी. देश को लेकर हम अपने लक्ष्‍य तय कर रहे हैं क्‍योंकि हम जानते हैं कि हमें वहां होना चाहिए. लेट्स गो @joebiden और @kamalaharris.'

इतिहास बनाने के लिए बधाई

वहीं अभिनेत्री सुष्मिता सेन (Sushmita Sen) ने इंस्टाग्राम पर बाइडेन-हैरिस की फोटो शेयर करते हुए लिखा, 'संयुक्‍त राज्‍य अमेरिका को बधाई. इतने सारे स्तरों पर इतिहास बनाने वाली मैडम उपराष्ट्रपति @kamalaharris का सम्मान करें. दुनिया को समावेशित करने की एक मजबूत भावना की जरूरत है. और हम आशा करते हैं कि राष्ट्रपति @joebiden हम एक-दूसरे में ये शक्ति पाएंगे...जो जियोग्राफी से भी परे हो!! हम अपनी शक्ति के उदाहरण से नहीं, बल्कि अपने उदाहरण की शक्ति से आगे बढ़ते हैं.'

अभिनेत्री स्वरा भास्कर (Swara Bhasker) ने लिखा, 'संयुक्त राज्य अमेरिका, आपने बहुत अच्छा किया!' अभिनेत्री दीया मिर्जा ने इस कार्यक्रम की फोटो शेयर कीं और मशहूर कवियत्री अमांडा गोर्मन की कविता ट्वीट की. उन्‍होंने लिखा, 'जब दिन उगता है, तो हम छाया से बाहर निकल जाते हैं और बेखौफ हो जाते हैं. जैसे ही हम मुक्त होते हैं नई सुबह खिल जाती है. जो लोग इसे देखना चाहते हैं उनके लिए हमेशा प्रकाश ही प्रकाश है. यदि हम ऐसा देखने के लिए पर्याप्‍त बहादुर हैं.'

“When day comes, we step out of the shade aflame and unafraid. The new dawn blooms as we free it. For there is always light. If only we’re brave enough to see it. If only we’re brave enough to be it.” - Amanda Gorman #ANewDayInAmerica #Inauguration2021 <a ="https:="" twitter.com="" hashtag="" parisagreement?src="hash&ref_src=twsrc%5Etfw"">#ParisAgreement pic.twitter.com/pUmFx3iVW4

— Dia Mirza (@deespeak) January 21, 2021