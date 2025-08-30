सेकंड हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बन हॉलीवुड पर कर रही है रूल! 61 की उम्र में भी चल रहा है ब्रैड पिट का जादू

हॉलीवुड एक्टर ब्रैड पिट अपने कूल लुक्स और एक्टिंग से हर किसी को इंप्रेस कर देते हैं. ब्रेड पिट लोग एक रोमांटिक हीरो की तरह देखते हैं मगर सभी को गलत साबित करते हुए एक्टर ने कई एक्शन प्रोजेक्ट को किया और कमाल कर दिया. वहीं हाल ही में ब्रेड पिट स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म 'F1' में नजर आए थे. इस फिल्म के लिए एक्टर ने काफी मेहनत की थी और फॉर्मूला वन रेसिंग कार के सभी पहलुओं को समझा था. ब्रेड पिट की ये फिल्म पूरी तरह फॉर्मूला वन रेसिंग पर थी जिसमें कई ट्रैक की रेस भी दिखाई गई थीं. इस फिल्म में एक्टर ने फैंस को न सिर्फ अपनी एक्टिंग बल्कि इस उम्र में अपनी फिटनेस से भी चौंका दिया था. इस फिल्म को 7 टाइम वर्ल्ड फॉर्मूला वन रेसिंग विनर लुईस हैमिल्टन और ब्रैड पिट द्वारा प्रोड्यूस किया गया था. जो कि इस साल जून में रिलीज हुई थी.

स्पोर्ट्स एक्शन ड्रामा फिल्म 'F1'

ब्रेड पिट की फिल्म 'F1' पूरी तरह फिक्शन बेस्ड है मगर इसमें कुछ लोकेशन और फॉर्मूला वन के प्लेयर्स को पार्ट बनाया गया था. वहीं ये फिल्म एक्स फॉर्मूला वन ड्राइवर मार्टिन डोनेली से इंस्पायर है और ब्रैड पिट का किरदार ‘सोनी हेस’ पूरी तरह से फिक्शनल है. इस फिल्म में फॉर्मूला वन रेसिंग के साथ-साथ भरपूर ड्रामा दिखाया गया है. वहीं ब्रैड पिट की बेहतरीन एक्टिंग ने इस फिल्म को ब्लॉकबास्टर बना दिया और अब इस फिल्म ने एक नया मुकाम हासिल कर लिया है. ब्रेड पिट की ये फिल्म हॉलीवुड की इस साल की हाईएस्ट सेकंड ग्रॉसिंग फिल्म बन गई है. इस स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म को 22 अगस्त से डिजिटल प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज किया था.

हाईएस्ट सेकंड ग्रॉसिंग फिल्म

ब्रैड पिट स्टारर फिल्म 'F1' साल की सेकंड हाईएस्ट फिल्म बन गई है इस फिल्म ने न सिर्फ हॉलीवुड और इंडिया बल्कि ग्लोबली काफी तगड़ी कमाई की है. फिल्म ने ग्लोबल बिजनेस में लगभग 600$ मिलियन का कनेक्शन किया है और इंडिया में इस फिल्म ने लगभग 102 करोड़ रुपए तक का कमाई की थी. वहीं बात करें फिल्म की कास्ट की तो, ब्रैड पिट के साथ इस फिल्म में मेन लीड में एक्ट्रेस केरी कॉनडन और सेकंड लीड में एक्टर डैमसन इदरीस नजर आए थे.