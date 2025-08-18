अब एंटरटेनमेंट का डोज होगा डबल! जल्द ही इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी ब्रैड पिट की स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म ‘F1’
Advertisement
trendingNow12886088
Hindi Newsहॉलीवुड

अब एंटरटेनमेंट का डोज होगा डबल! जल्द ही इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी ब्रैड पिट की स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म ‘F1’

F1 Movie: हॉलीवुड स्टार ब्रैड पिट की स्पोर्ट ड्रामा फिल्म F1 जल्द ही इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली है. 

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Aug 18, 2025, 12:24 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अब एंटरटेनमेंट का डोज होगा डबल! जल्द ही इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी ब्रैड पिट की स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म ‘F1’

हॉलीवुड के फेमस एक्टर ब्रैड पिट की फिल्मों का इंतजार दुनियाभर में मौजूद उनके फैंस हर साल करते हैं. ब्रैड पिट की लोकप्रियता हर उम्र के लोगों के बीच है वो अपने कूल लुक्स और एक्टिंग से हर किसी को इंप्रेस कर देते हैं. वहीं बात करें उनकी फिल्मों की तो बुलेट ट्रेन, वंस अपॉन टाइम इन अ हॉलीवुड, एलाइड, बॉय द सी, मिस्टर एंड मिसेज स्मिथ और फाइट क्लब जैसी मूवीज में उन्होंने कमाल की एक्टिंग की है. एक्टर ब्रैड पिट सिर्फ फिल्मों से ही नहीं बल्कि अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सोशल मीडिया पर ट्रेंड करते रहते हैं. फिर चाहें वो एक्ट्रेस जेनिफर के साथ रिश्ता हो या एंजेलिना जोली के साथ उनका डायवोर्स, जिसकी चर्चा बीते दिनों इंटरनेट पर खूब हुई थी. मगर इन दिनों वो अपनी फिल्म F1 को लेकर फैंस के बीच छाए हुए हैं.

7 टाइम वर्ल्ड फॉर्मूला वन रेसिंग विनर लुईस हैमिल्टन और ब्रैड पिट द्वारा प्रोड्यूस की गई फिल्म F1 इस साल जून में रिलीज हुई थी. ये फिल्म पूरी तरह फिक्शन बेस्ड है मगर इसमें कुछ लोकेशन और फॉर्मूला वन के प्लेयर्स को हिस्सा बनाया गया था. ये फिल्म एक्स फॉर्मूला वन ड्राइवर मार्टिन डोनेली से इंस्पायर है और ब्रैड पिट का कैरेक्टर सोनी हेस एक फिक्शनल किरदार है.

फिल्म F1 में फॉर्मूला वन रेसिंग के साथ-साथ भरपूर ड्रामा दिखाया गया है. वहीं ब्रैड पिट की बेहतरीन एक्टिंग ने इस फिल्म को ब्लॉकबास्टर बना दिया था. वहीं कई फैंस ने तो इस फिल्म को री-रिलीज करने की मांग भी की थी. मगर अब फैंस के लिए एक खुशखबरी है क्योंकि अब आप इस स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म को 22 अगस्त से पैसे देकर डिजिटल प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं. 

यह भी पढ़ें: प्रियंका चोपड़ा की बहन मनारा ने फिल्म में साइको बन ऑडियंस को किया था गुमराह, प्यार में इस तरह थीं दीवानी!

वहीं बात करें इस फिल्म की कास्ट की तो, ब्रैड पिट के साथ इस फिल्म में मेन लीड में एक्ट्रेस केरी कॉनडन और सेकंड लीड में एक्टर डैमसन इदरीस नजर आए थे. वहीं इस मूवी में वर्ल्ड के बेस्ट फॉर्मूला ड्राइवर लुईस हैमिल्टन, मैक्स वेर्स्टाप्पेन, लैंडो नॉरिस और कार्लोस सैंज़ जूनियर के साथ कई प्लेयर भी नजर आए थे.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Jyoti Rajput

डिजिटल पत्रकार और बॉलीवुड जानकार हैं, बॉलीवुड सेगम...और पढ़ें

TAGS

Brad PittF1Lewis Hamilton Produced f1F1 movie digital platform release date

Trending news

अब रजिस्‍ट्री के लिए नहीं जाना होगा सरकारी ऑफिस, घर बैठे होगा काम; ये राज्‍य शुरू...
Tamil Nadu Registration System
अब रजिस्‍ट्री के लिए नहीं जाना होगा सरकारी ऑफिस, घर बैठे होगा काम; ये राज्‍य शुरू...
'एकनाथ शिंदे ने जीती थी लॉटरी’, BJP नेता के बयान से महाराष्ट्र में चढ़ा सियासी पारा
Maharashtra
'एकनाथ शिंदे ने जीती थी लॉटरी’, BJP नेता के बयान से महाराष्ट्र में चढ़ा सियासी पारा
मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ विपक्ष लामबंद, संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी
gyanesh kumar
मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ विपक्ष लामबंद, संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी
महाराष्ट्र के राज्यपाल, उपराष्ट्रपति बनते हैं तो... संजय राउत ने समर्थन पर क्या कहा?
CP Radhakrishnan
महाराष्ट्र के राज्यपाल, उपराष्ट्रपति बनते हैं तो... संजय राउत ने समर्थन पर क्या कहा?
एनडीए के VP पद के उम्‍मीदवार सीपी राधाकृष्‍णन को तमिलनाडु का मोदी क्‍यों कहा जाता है
CP Radhakrishnan
एनडीए के VP पद के उम्‍मीदवार सीपी राधाकृष्‍णन को तमिलनाडु का मोदी क्‍यों कहा जाता है
हैदराबाद में श्रीकृष्ण शोभा यात्रा के दौरान हादसा, करंट लगने से 5 लोगों की मौत
Hyderabad
हैदराबाद में श्रीकृष्ण शोभा यात्रा के दौरान हादसा, करंट लगने से 5 लोगों की मौत
Jammu and Kashmir: श्रीनगर की फेमस सूफी दरगाह पर RSS के दिग्गज नेता ने चढ़ाई चादर
Indresh Kumar
Jammu and Kashmir: श्रीनगर की फेमस सूफी दरगाह पर RSS के दिग्गज नेता ने चढ़ाई चादर
Aaj Ki Taza Khabar Live: मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग का विचार, विपक्ष कर रहा तैयारी, राज्यसभा-लोकसभा कितने बजे तक स्थगित?
#Breaking news
Aaj Ki Taza Khabar Live: मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग का विचार, विपक्ष कर रहा तैयारी, राज्यसभा-लोकसभा कितने बजे तक स्थगित?
INDIA गठबंधन उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार पर चर्चा कर सकता है, किसके हाथ लगेगी बाजी?
UPA
INDIA गठबंधन उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार पर चर्चा कर सकता है, किसके हाथ लगेगी बाजी?
उपराष्ट्रपति चुनाव:BJP ने चली ऐसी चाल, विपक्ष में पड़ जाएगी फूट? किसकी बढ़ेगी मुसीबत
vice president election
उपराष्ट्रपति चुनाव:BJP ने चली ऐसी चाल, विपक्ष में पड़ जाएगी फूट? किसकी बढ़ेगी मुसीबत
;