अब एंटरटेनमेंट का डोज होगा डबल! जल्द ही इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी ब्रैड पिट की स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म ‘F1’

हॉलीवुड के फेमस एक्टर ब्रैड पिट की फिल्मों का इंतजार दुनियाभर में मौजूद उनके फैंस हर साल करते हैं. ब्रैड पिट की लोकप्रियता हर उम्र के लोगों के बीच है वो अपने कूल लुक्स और एक्टिंग से हर किसी को इंप्रेस कर देते हैं. वहीं बात करें उनकी फिल्मों की तो बुलेट ट्रेन, वंस अपॉन टाइम इन अ हॉलीवुड, एलाइड, बॉय द सी, मिस्टर एंड मिसेज स्मिथ और फाइट क्लब जैसी मूवीज में उन्होंने कमाल की एक्टिंग की है. एक्टर ब्रैड पिट सिर्फ फिल्मों से ही नहीं बल्कि अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सोशल मीडिया पर ट्रेंड करते रहते हैं. फिर चाहें वो एक्ट्रेस जेनिफर के साथ रिश्ता हो या एंजेलिना जोली के साथ उनका डायवोर्स, जिसकी चर्चा बीते दिनों इंटरनेट पर खूब हुई थी. मगर इन दिनों वो अपनी फिल्म F1 को लेकर फैंस के बीच छाए हुए हैं.

7 टाइम वर्ल्ड फॉर्मूला वन रेसिंग विनर लुईस हैमिल्टन और ब्रैड पिट द्वारा प्रोड्यूस की गई फिल्म F1 इस साल जून में रिलीज हुई थी. ये फिल्म पूरी तरह फिक्शन बेस्ड है मगर इसमें कुछ लोकेशन और फॉर्मूला वन के प्लेयर्स को हिस्सा बनाया गया था. ये फिल्म एक्स फॉर्मूला वन ड्राइवर मार्टिन डोनेली से इंस्पायर है और ब्रैड पिट का कैरेक्टर सोनी हेस एक फिक्शनल किरदार है.

फिल्म F1 में फॉर्मूला वन रेसिंग के साथ-साथ भरपूर ड्रामा दिखाया गया है. वहीं ब्रैड पिट की बेहतरीन एक्टिंग ने इस फिल्म को ब्लॉकबास्टर बना दिया था. वहीं कई फैंस ने तो इस फिल्म को री-रिलीज करने की मांग भी की थी. मगर अब फैंस के लिए एक खुशखबरी है क्योंकि अब आप इस स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म को 22 अगस्त से पैसे देकर डिजिटल प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.

यह भी पढ़ें: प्रियंका चोपड़ा की बहन मनारा ने फिल्म में साइको बन ऑडियंस को किया था गुमराह, प्यार में इस तरह थीं दीवानी!

वहीं बात करें इस फिल्म की कास्ट की तो, ब्रैड पिट के साथ इस फिल्म में मेन लीड में एक्ट्रेस केरी कॉनडन और सेकंड लीड में एक्टर डैमसन इदरीस नजर आए थे. वहीं इस मूवी में वर्ल्ड के बेस्ट फॉर्मूला ड्राइवर लुईस हैमिल्टन, मैक्स वेर्स्टाप्पेन, लैंडो नॉरिस और कार्लोस सैंज़ जूनियर के साथ कई प्लेयर भी नजर आए थे.