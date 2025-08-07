84 की उम्र में दुनिया को अलविदा कह गई ग्लोबल स्टार ब्रैड पिट की मां, परिवार में छाया मातम का माहौल

Brad Pitt Mother: हॉलीवुड के मशहूर अभिनेता ब्रैड पिट की मां जेन एटा पिट ने 84 वर्ष की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया है. जेन एटा पिट के निधन की जानकारी उनकी पोती सिडनी पिट ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए दी है, जिसमें उन्होंने अपनी दादी को भावभीनी श्रद्धांजलि भी दी है.
Brad Pitt Mother Passed Away: हॉलीवुड के मशहूर अभिनेता ब्रैड पिट की मां जेन एटा पिट का निधन 84 साल की उम्र में हो गया है. जेन एटा पिट काफी लंबे समय से बीमार चल रही थी. हालांकि अब तक निधन की वजह स्पष्ट नहीं हुई है. सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि उन्होंने इस दुनिया को 1 या 2 दिनों पहले ही अलविदा कह दिया था. जेन एटा पिट के निधन की जानकारी उनकी पोती सिडनी पिट ने एक इंस्टाग्राम पोस्ट कं जरिए दी है. इस पोस्ट में उन्होंने अपनी दादी की खूब सारी फोटोज शेयर की हैं और उन्हें एक इमोशनल नोट के साथ श्रद्धांजलि दी है.
जेन एटा पिट
ब्रैड पिट की मां जेन एटा पिट लाइमलाइट से दूर रहती थी. उन्हें कभी-कभी ब्रैड पिट के साथ अवॉर्ड शोज में देखा जाता था. ब्रैड पिट की मां और पिता को साल 2012 के ऑस्कर इवेंट और 2014 में अनब्रोकन के प्रीमियर पर भी देखा गया था. इस फंक्शन में ब्रैड पिट की एक्स वाइफ एंजेलिना जोली भी शामिल हुई थी. इस साल की शुरुआत में ब्रेड पिट ने एक फिल्म की स्क्रीनिंग के दौरान अपनी मां की खूब सराहना की थी.
लाइमलाइट से दूर
जेन एटा पिट हॉलीवुड की चकाचौंध से दूर एक शांतिपूर्ण जीवन बिताना पसंद करती थी. वो एक स्कूल काउंसलर थी जो लाइमलाइट से दूर रह कर अपने बेटे को सपोर्ट करना पसंद करती थी. ब्रैड पिट की मां जेन एटा पिट का ये सोचना था की ब्रैड पिट और उनकी पहली पत्नी जेनिफर एनिस्टन एक दिन जरूर दुबारा साथ हो जाएंगे. कई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जेन एटा पिट ब्रैड पिट की पहली पत्नी जेनिफर एनिस्टन को बेहद पसंद करती थी और वो चाहती थी कि जेनिफर और ब्रैड एक बार फिर से अपने रिश्ते के बारे मे सोचे.
ब्रैड पिट
ब्रैड पिट से तलाक के बाद भी उनकी एक्स वाइफ जेनिफर एनिस्टन के संबंध जेन एटा पिट के साथ बेहद अच्छे थे. जेनिफर एनिस्टन से तलाक के बाद साल 2014 में ब्रैड पिट ने एंजेलिना जोली से शादी रचाई थी जो एंजेलिना जोली की तीसरी शादी थी. हालांकि साल 2019 में ये कपल अलग हो गए थे. इस साल जून के महीने में ब्रैड पिट की फिल्म F1 अबतक की उनके करियर की सबसे बड़ी हिट साबित हुई है जिसके बाद सोशल मीडिया पर ब्रैड पिट और डिजाइनर इनेस डी रमोन के डेटिंग की खबरें काफी तेजी से फैल रहीं हैं.
