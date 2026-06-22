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फेमस एक्टर ने कबूला इस्लाम, सऊदी अरब में बदला धर्म; नमाज पढ़ते नजर आए, VIDEO

Giancarlo Esposito Converts In Islam: 'ब्रेकिंग बैड' और 'द बॉयज' जैसी सुपरहिट सीरीज के हॉलीवुड एक्टर जियानकार्लो एस्पोसिटो ने सऊदी अरब में अपना धर्म बदल लिया है. उन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया है. सऊदी अरब में अपनी फिल्म की शूटिंग के दौरान वह इस कदर प्रभावित हुए कि उन्होंने अपना धर्म ही बदल लिया.

Written ByKajol Gupta
Published: Jun 22, 2026, 09:27 AM IST|Updated: Jun 22, 2026, 09:30 AM IST
फेमस एक्टर ने कबूला इस्लाम, सऊदी अरब में बदला धर्म; नमाज पढ़ते नजर आए, VIDEO

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

 

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