Giancarlo Esposito Converted In Islam: मशहूर हॉलीवुड एक्टर जियानकार्लो एस्पोसिटो इन दिनों अपने धर्म परिवर्तन को लेकर चर्चा में बने हुए हैं. 'ब्रेकिंग बैड' और 'द बॉयज' जैसी सुपरहिट सीरीज में काम कर चुके जियानकार्लो ने आधिकारिक तौर पर इस्लाम धर्म अपना लिया है. बताया जा रहा है कि जियानकार्लो एस्पोसिटो ने सऊदी अरब में अपनी आने वाली फिल्म '7 डॉग्स' की शूटिंग के दौरान फिल्म के कास्ट और क्रू मेंबर्स के साथ मिलकर शहादा यानी इस्लाम कबूल करने का कलमा पढ़ा.
इस खबर की पुष्टि सऊदी अरब के जनरल एंटरटेनमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन तुर्की अल-शेख ने की है. उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें जियानकार्लो 4-5 लोगों के साथ मस्जिद में नमाज अदा करते हुए नजर आ रहे हैं. तुर्की अल-शेख ने कैप्शन में बताया कि मशहूर एक्टर ने सऊदी अरब में अपनी फिल्म '7 डॉग्स' पर काम करने के दौरान प्रभावित होकर इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया है. इसकी सोशल मीडिया पर काफी तेजी से चर्चा हो रही है.
वीडियो पोस्ट करने के साथ कैप्शन में लिखा, 'कल '7 डॉग्स' और 'ब्रेकिंग बैड' स्टार जियानकार्लो एस्पोसिटो ने शहादा पढ़ा और एक मस्जिद में अपनी फिल्म के कास्ट और क्रू के साथ नमाज अदा की. सऊदी अरब में शूटिंग के दौरान मुसलमानों के साथ हुए अच्छे अनुभवों और बातचीत से प्रभावित होकर उन्होंने यह कदम उठाया. वीडियो में वह 'सिला कंपनी' के कर्मचारियों के साथ नजर आ रहे हैं. अल्लाह का लाख-लाख शुक्र है.'
बता दें कि शहादा इस्लाम धर्म कबूल करने की एक पवित्र प्रक्रिया है. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. एक्टर जियानकार्लो एस्पोसिटो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का काफी बड़ा और जाना-माना नाम हैं. उन्होंने पिछले कई दशकों में कई हिट फिल्में और सीरीज दी हैं, जिन्हें आज भी लोग बार-बार देखते हैं और उनकी एक्टिंग की जमकर तारीफ करते हैं.