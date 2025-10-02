‘मेरे प्रिय रीडर… शुरू होने वाला है Benedict और Sophie की रोमांच से भरा प्रेम कहानी का सफर, ‘Bridgerton 4’ का पोस्टर आउट!

नेटफ्लिक्स पर इस साल कई रोमांटिक ड्रामा रिलीज हुए और दर्शकों के दिल पर अपनी छाप छोड़ दी. लेकिन साल साल 2020 में रिलीज होने वाले पीरियड रोमांटिक ड्रामा Bridgerton ने सबको इंप्रेस कर दिया था, जिसके बाद नेटफ्लिक्स ने इसके 2 और सीजन रिलीज किए थे जिसे ऑडियंस ने खूब पसंद किया था. वहीं अब मेकर्स ने मच अवेटेड सीजन 4 का पोस्टर भी रिलीज कर दिया है.

पोस्टर रिलीज

नेटफ्लिक्स के रोमांटिक ड्रामा Bridgerton अपने चौथे सीजन के साथ रिलीज के लिए तैयार है. ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स ने इस सीजन का पोस्टर हाल ही में रिलीज किया है, जिसके बाद फैंस के बीच इस ड्रामा को लेकर काफी एक्साइटमेंट देखने को मिल रही है. इस पोस्टर में मास्क को पकड़े और सिल्वर गाउन को पहने एक नई किरदार नजर आ रही हैं, जो कि इस ड्रामा में ऑडियंस के लिए एक जबरदस्त मिस्ट्री को पैदा कर रहा है.

Benedict लव स्टोरी

Bridgerton के सीजन 4 में Bridgerton परिवार के छोटे बेटे Benedict जो कि अपनी आर्टिस्टिक छवि के लिए ड्रामा में फेमस और उनकी प्रेमिका Sophie की लव स्टोरी पर फोकस किया जाएगा. वहीं पोस्टर के मुताबिक इस सीजन में और भी नए किरदार जुड़ने वाले हैं, जो कि इस कहानी को और भी ज्यादा दिलचस्प बना देंगे.

प्रीमियर

Bridgerton के सीजन 4 का प्रीमियर आने वाले साल 2026 में ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर किया जाएगा. इस सीरीज के चौथे भाग में पुराने चेहरों के साथ कुछ नए फेस भी दिखाई देंगे, जिसमें एक नाम कोरियन एक्ट्रेस Yerin Ha भी है. सीरीज 4 में इस कोरियन- ऑस्ट्रेलिया एक्ट्रेस के जुड़ने से फैंस के बीच एक्साइटमेंट और भी ज्यादा बढ़ गई है और वो बेसब्री से इस ड्रामा का इंतजार कर रहे हैं.