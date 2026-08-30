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फैन की दीवानगी पड़ी भारी! चलती कार का दरवाजा खोलने की कोशिश पर भड़के चीनी आइडल Yu Yuhan, वीडियो वायरल

Yu Yuhan fan incident: चीनी आइडल यू युहान से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एक फीमेल फैन उनकी चलती कार का दरवाजा जबरन खोलने और करीब से वीडियो बनाने की कोशिश कर रही थीं, जिसके बाद यू युहान को काफी गुस्सा आ गया.

Written ByJyoti Rajput
Published: Aug 30, 2026, 08:32 AM IST|Updated: Aug 30, 2026, 08:32 AM IST
फैन की दीवानगी पड़ी भारी! चलती कार का दरवाजा खोलने की कोशिश पर भड़के चीनी आइडल Yu Yuhan, वीडियो वायरल

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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