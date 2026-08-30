फैन की दीवानगी पड़ी भारी! चलती कार का दरवाजा खोलने की कोशिश पर भड़के चीनी आइडल Yu Yuhan, वीडियो वायरल

चीनी पॉप इंडस्ट्री के यंग स्टार यू युहान इन दिनों एक वायरल वीडियो को लेकर खबरों में छाए हुए हैं. सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहे इस वीडियो में एक फीमेल फैन उनकी कार के बेहद करीब जाती नजर आ रही है. कहा जा रहा है कि फैन ने कथित तौर पर पार्किंग एरिया में सीमा पार करते हुए चलती कार का दरवाजा खोलने की कोशिश की. इतना ही नहीं, वो अपने मोबाइल फोन से वीडियो बनाते हुए फोन को यु युहान के चेहरे के बेहद पास ले जाती दिखाई दी. ये पूरी घटना देखते ही देखते काफी स्ट्रेसफुल हो गई और यु युहान के रिएक्शन ने इंटरनेट पर बहस छेड़ दी.
रिपोर्ट के मुताबिक, वायरल क्लिप में ऐसा नजर आ रहा है फीमेल फैन लगातार यु युहान के करीब आने की कोशिश कर रही थी. इसी दौरान स्टार का गुस्सा सामने आया और वो अपनी कार से बाहर निकलते नजर आए. इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद लोग इस बात पर बहस कर रहे हैं कि किसी कलाकार की पर्सनल बाउंड्री का सम्मान करना कितना जरूरी है और फैनडम की दीवानगी कब हद पार कर देती है.
यू युहान की इस वीडियो में एक एंगल से ऐसा भी लग रहा है कि उन्होंने फीमेल फैन को मुक्का मारने की कोशिश की, हालांकि रिपोर्ट में दावा किया गया है कि उन्होंने उसे सीधे नहीं मारा, बल्कि उसके हाथ में मौजूद फोन नीचे गिरा दिया. वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने फीमेल फैन के व्यवहार पर नाराजगी जताई. कई लोगों ने इसे नॉर्मल फैन बिहेवियर के बजाय स्टॉकिंग और पर्सनल बाउंड्री को क्रॉस करने जैसी बातें भी कहीं.
इस वीडियो के वायरल होते ही सोशल मीडिया पर कई यूजर्स अपना रिएक्शन शेयर करने लगे. एक यूजर ने लिखा कि हर इंसान पॉपुलैरिटी चाहता है, लेकिन स्टार बनने के साथ आने वाले दबाव और फैंस की भारी भीड़ को संभालना आसान नहीं होता. वहीं एक दूसरे यूजर ने कथित स्टॉकर्स की हरकतों की आलोचना करते हुए कहा कि कलाकार के बेहद करीब जाकर कार में घुसने जैसी कोशिश किसी भी स्थिति में सही नहीं मानी जा सकती. कुछ फैंस ने ये भी कहा कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए आर्टिस्ट की सिक्योरिटी और मजबूत होनी चाहिए.
Chinese Idol Confronts Obsessive Fans After Being Followed and Harassed.
Chinese singer and actor Yu Yuhan reportedly faced a group of sasaengs (obsessive fans who stalk celebrities, invade their privacy and cross personal boundaries) on August 21, 2026.… pic.twitter.com/yPZ8JZHqzu
— CAUGHTIN4KHQ (@CaughtIn4KHQ) August 27, 2026
इस घटना ने एक बार फिर ‘सासाएंग फैंस’ यानी ऐसे जुनूनी फैंस को लेकर बहस शुरू कर दी है, जो अपने पसंदीदा कलाकार की पर्सनल लाइफ और स्पेस में भी दखल देने लगते हैं. यू युहान के सपोर्टर का कहना है कि किसी सेलिब्रिटी को पसंद करना अलग बात है, लेकिन उसकी सिक्योरिटी और पर्सनल बाउंड्री का सम्मान करना भी उतना ही जरूरी है. कई नेटिजन्स ने एजेंसियों से अपील की कि वो कलाकारों के आने-जाने और पर्सनल एक्टिविटी के दौरान जरूरी सिक्योरिटी अवेलेबल कराएं, ताकि फैंस और स्टार्स के बीच ऐसी टकराव वाली स्थिति दोबारा न बने.
यू युहान चीन के न्यू सिंगर, एक्टर और डांसर हैं और टीएफ एंटरटेनमेंट के टीएफ फैमिली से जुड़े रहे हैं. उनका जन्म 24 नवंबर, 2006 को चीन के चोंगकिंग में हुआ था. उन्होंने कम उम्र में ही एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ट्रैनिंग शुरू कर दी थी और चीनी टेलीविजन प्रोग्राम के साथ-साथ म्यूजिक से भी अपनी पहचान बनाई. अप्रैल 2025 में उन्होंने ‘स्टारलाइट’ के साथ सोलो म्यूजिक डेब्यू किया. अपनी सिंगिंग और डांस परफॉर्मेंस के कारण यू युहान यंग चीनी पॉप ऑडियंस के बीच पॉपुलर हो चुके हैं. हालांकि, इस बार उनकी चर्चा किसी नए प्रोजेक्ट के बजाय वायरल वीडियो और फैन के साथ हुई कथित झड़प को लेकर हो रही है.