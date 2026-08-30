फैन की दीवानगी पड़ी भारी! चलती कार का दरवाजा खोलने की कोशिश पर भड़के चीनी आइडल Yu Yuhan, वीडियो वायरल

चीनी पॉप इंडस्ट्री के यंग स्टार यू युहान इन दिनों एक वायरल वीडियो को लेकर खबरों में छाए हुए हैं. सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहे इस वीडियो में एक फीमेल फैन उनकी कार के बेहद करीब जाती नजर आ रही है. कहा जा रहा है कि फैन ने कथित तौर पर पार्किंग एरिया में सीमा पार करते हुए चलती कार का दरवाजा खोलने की कोशिश की. इतना ही नहीं, वो अपने मोबाइल फोन से वीडियो बनाते हुए फोन को यु युहान के चेहरे के बेहद पास ले जाती दिखाई दी. ये पूरी घटना देखते ही देखते काफी स्ट्रेसफुल हो गई और यु युहान के रिएक्शन ने इंटरनेट पर बहस छेड़ दी.