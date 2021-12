नई दिल्ली: कई लोगों को अपना जन्मदिन बेहद अलग अंदाज में मनाना पसंद है और यही अलग अंदाज कभी-कभार आम लोगों के गले नहीं उतर पाता. ऐसा ही कुछ किया है एक सिंगर ने, जिन्होंने अपने 41 जन्मदिन पर टॉपलेस होकर फोटो खिंचवाई है और अब ये फोटो सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रही है.

सिंगर की टॉपलेस फोटोज

अमेर‍िकन सिंगर और एक्ट्रेस Christina Aguilera ने हाल ही में अपना 41 वां जन्मदिन मनाया और बर्थडे मनाने के बाद उन्होंनो सोशल मीडिया पर ऐसी तस्वीरें शेयर की हैं, जिन्होंने तहलका मचा दिया है. बर्थडे के बाद उन्होंने अपनी टॉपलेस फोटोज शेयर की हैं. इन फोटोज में Christina Aguilera की बोल्डनेस का कोई जवाब नहीं. Christina Aguilera ने इंस्टाग्राम पर ये तस्वीरें शेयर कर फैंस के होश उड़ा दिए हैं.

बालों से ढका बदन

इस मशहूर पॉप स्टार ने बेहद बोल्ड पोज दिए हैं. वे अपने प्लेटिनम ब्लॉन्ड बालों से अपने फ्रंट पार्ट को कवर करती दिखीं. उन्होंने हाथों में ब्लैक लेदर आर्म वार्मर और प्राडा ग्लव्स पहने हैं. कुछ एक तस्वीर में Christina बिग ब्लैक सनग्लोसज भी लगाए नजर आ रही हैं. उनके इस पोस्ट पर फैंस उन्हें ढेर सारी बर्थडे विशेज भेज रहे हैं. Christina ने इस तस्वीर के साथ कैप्शन में लिखा 'XTINA XLI'. यह उनका न‍िकनेम है जिसमें उनकी उम्र भी रोमन न्यूमरल में मौजूद है.

पहले भी फैंस को कर चुकी हैं सरप्राइज

Christina Aguilera पहले भी अपनी सेंसुअश फोटोज से फैंस को सरप्राइज कर चुकी हैं. वे अपने गानों के जर‍िए सेक्सुएल‍िटी, फेमिन‍िज्म और घरेलू हिंसा जैसे गंभीर मुद्दों को हाइलाइट करती हैं. इस वजह से स‍िंगर को कई दफा कंट्रोवर्सी का सामना भी करना पड़ा है. उनके कुछ फेमस गानों में Genie in a bottle, What a Girl Wants, All I want is You, Feel this moment, Say Something शामिल हैं.

