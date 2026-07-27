The Odyssey छोड़िए, इस डायरेक्टर की 5 फिल्में देख ली तो हिल जाएगी खोपड़ी; इनमें से 4 को मिल चुके हैं OSCAR!

Christopher Nolan Top Movies: अगर आप हॉलीवुड सिनेमा के दीवाने हैं और कुछ नया और दिमाग घुमा देने वाला देखना चाहते हैं, तो 'Odyssey' की बातें भूल जाइए. सिनेमा की दुनिया में जब भी थ्रिल, साइंस और गजब की कहानी की बात आती है, तो एक नाम सबसे ऊपर आता है क्रिस्टोफर नोलन. नोलन सिर्फ फिल्में नहीं बनाते, बल्कि दर्शकों को एक अलग ही दुनिया की सैर कराते हैं. आज हम आपको क्रिस्टोफर नोलन की ऐसी ही 5 शानदार फिल्मों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें देखने के बाद आपका दिमाग हिल जाएगा. खास बात यह है कि इनमें से 4 फिल्मों को ऑस्कर अवॉर्ड भी मिल चुका है.
1. Oppenheimer (2023)
क्रिस्टोफर नोलन की सबसे हालिया फिल्म 'ओपेनहाइमर' ने सिनेमाघरों में तहलका मचा दिया था. यह फिल्म परमाणु बम के जनक जे. रॉबर्ट ओपेनहाइमर की जिंदगी पर आधारित है. किलियन मर्फी की एक्टिंग और नोलन का डायरेक्शन इस फिल्म की जान है. इस फिल्म ने ऑस्कर में भी अपना परचम लहराया और बेस्ट पिक्चर, बेस्ट डायरेक्टर समेत कुल 7 एकेडमी अवॉर्ड्स (ऑस्कर) अपने नाम किए. अगर आपने इसे अभी तक नहीं देखा है, तो आप सिनेमा का एक बहुत बड़ा जादू मिस कर रहे हैं.
2. Inception (2010)
अगर आपको ऐसा सिनेमा पसंद है जो आपकी सोचने की क्षमता को चुनौती दे, तो 'Inception' आपके लिए ही बनी है. लियोनार्डो डिकैप्रियो स्टारर यह फिल्म लोगों के सपनों में जाकर उनके विचार चुराने के कॉन्सेप्ट पर आधारित है. इस फिल्म ने दुनिया भर के दर्शकों का दिमाग घुमा दिया था. 'Inception' ने 8 ऑस्कर नॉमिनेशन में से बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स और साउंड एडिटिंग समेत 4 ऑस्कर अवॉर्ड्स जीते थे.
3. Interstellar (2014)
'इंटरस्टेलर' को नोलन की सबसे इमोशनल और वैज्ञानिक रूप से सटीक फिल्मों में गिना जाता है. जब धरती खत्म होने की कगार पर होती है, तब इंसानों के लिए नया घर खोजने की कोशिश इस फिल्म की कहानी है. वॉर्महोल, ब्लैक होल और समय के आगे-पीछे होने का कॉन्सेप्ट इसमें गजब तरीके से दिखाया गया है. इस फिल्म के विजुअल इफेक्ट्स इतने शानदार थे कि इसे बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स का ऑस्कर अवॉर्ड दिया गया.
4. Dunkirk (2017)
'डनकर्क' दूसरी विश्व युद्ध की एक सच्ची घटना पर आधारित फिल्म है. इसमें नोलन ने बहुत कम डायलॉग्स का इस्तेमाल करके सिर्फ बैकग्राउंड म्यूजिक और सीन्स के जरिए ऐसा तनाव पैदा किया है कि आपकी सांसें अटक जाएंगी. तीन अलग-अलग टाइमलाइन (हवा, जमीन और समुद्र) पर चलने वाली इस फिल्म ने ऑस्कर में अपनी तकनीकी ताकत दिखाई और 3 अवॉर्ड्स (बेस्ट साउंड एडिटिंग, साउंड मिक्सिंग और फिल्म एडिटिंग) हासिल किए.
5. Tenet (2020)
'टेनेट' क्रिस्टोफर नोलन की अब तक की सबसे जटिल और दिमाग घुमा देने वाली फिल्मों में से एक है. यह समय, विज्ञान और जासूसी का एक अनोखा मेल है, जिसमें समय को पीछे की तरफ चलते हुए दिखाया गया है. जॉन डेविड वाशिंगटन और रॉबर्ट पैटिनसन के साथ इसमें भारत की मशहूर अभिनेत्री डिंपल कपाड़िया ने भी अहम भूमिका निभाई है. इस थ्रिलर फिल्म को देखकर आपका सिर चकराना तय है.