भारत में खत्म हो रहा कोल्डप्ले का टूर, अहमदाबाद में आखिरी कॉन्सर्ट की होगी लाइवस्ट्रीम, जानें ऑनलाइन कब और कहां देखें

Coldplay Ahmedabad Concert: ब्रिटिश बैंड कोल्डप्ले इन दिनों भारतीयों को अपने गानों पर झूमने पर मजबूर कर रहा है. मुंबई में उनका कॉन्सर्ट सुपरहिट रहा और अहमदाबाद में उनका पहला शो जबरदस्त हिट साबित हुआ. आज, 26 जनवरी को, कोल्डप्ले अहमदाबाद में अपने 'म्यूजिक ऑफ द स्फीयर्स' टूर का आखिरी शो करेगा. अगर आप इस शानदार इवेंट को मिस कर रहे हैं, तो कोल्डप्ले ने आपके लिए खास इंतजाम किया है.

जी हां, कोल्डप्ले ने अपने उन भारतीय फैन के लिए लाइवस्ट्रीम रखी हैं, जो उनके शो का हिस्सा नहीं बन पा रहे हैं. अहमदाबाद में कोल्डप्ले का ये ग्रैंड फिनाले आज 26 जनवरी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर लाइवस्ट्रीम किया जाएगा. रिपब्लिक डे के मौके पर ये शो शाम 7:45 बजे से शुरू होगा. कॉन्सर्ट का आयोजन अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में किया गया है. इसे मुंबई, दिल्ली, पुणे, हैदराबाद, बेंगलुरु और चेन्नई समेत कई शहरों में लाइव देखा जा सकेगा.

Our biggest ever concert. Totally mind-blowing. Thank you Ahmedabad See you again tomorrow - and if you’re in India, please join us on Disney+ Hotstar from 7.45pm pic.twitter.com/XauMZhBgf1

— Coldplay (@coldplay) January 25, 2025