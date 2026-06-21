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नहीं रहे पॉपुलर टीवी शो 'फ्रेंड्स' को बनाने वाले जेम्स बरोज, 85 साल की उम्र में ली अंतिम सांस; जीते थे 11 एमी अवॉर्ड्स

Friends Director Death: टीवी की दुनिया के सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले शो फ्रेंड्स के फैंस के लिए बेहद दुखद खबर है. इस सीरीज के निर्देशक और फेमस टीवी डायरेक्टर जेम्स बरोज का निधन हो गया है. उन्होंने 85 साल की उम्र में अंतिम सांस ली.

Written ByKajol Gupta
Published: Jun 21, 2026, 06:15 AM IST|Updated: Jun 21, 2026, 06:21 AM IST
नहीं रहे पॉपुलर टीवी शो 'फ्रेंड्स' को बनाने वाले जेम्स बरोज, 85 साल की उम्र में ली अंतिम सांस; जीते थे 11 एमी अवॉर्ड्स

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

 

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