Friends Director James Burrows Death: टीवी की मशहूर सीरीज 'फ्रेंड्स' के फैंस के लिए बेहद दुखद खबर है. इस शो के फेमस डायरेक्टर जेम्स बरोज ने दुनिया को अलविदा कह दिया है. उन्होंने 85 साल की उम्र में अंतिम सांस ली. उनके परिवार ने इसकी पुष्टि की है कि शुक्रवार, 19 जून 2026 को उन्होंने अपने प्रियजनों के बीच शांति से अंतिम सांस ली. बरोज को 'चीयर्स', 'टैक्सी', 'फ्री कंट्री', 'बेस्ट ऑफ द बेस्ट' और 'विंग्स' जैसे कालजयी शोज बनाने और 'फ्रेंड्स' जैसे लोकप्रिय सिटकॉम को दिशा देने के लिए हमेशा याद किया जाएगा.
जेम्स बरोज के निधन की खबर से 'फ्रेंड्स' की पूरी कास्ट काफी दुखी है और उन्होंने उन्हें एक 'पिता समान' मार्गदर्शक बताया है. जेनिफर एनिस्टन, डेविड श्विमर और मैट लेब्लैंक ने सोशल मीडिया पर भावुक पोस्ट शेयर किए. श्विमर ने लिखा कि 'जिमी' ने हर उस अभिनेता का सर्वश्रेष्ठ हुनर निखारा, जिसके साथ उन्होंने काम किया और हर शो को उम्मीद से कहीं अधिक मजेदार और मार्मिक बनाया. मैट लेब्लैंक ने उन्हें एक सच्चा 'आइकन' बताते हुए कहा कि उनके प्रभाव को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता.
जेम्स बरोज का करियर पांच दशकों से अधिक का रहा, जिसमें उन्होंने 1,000 से अधिक एपिसोड का निर्देशन किया. वे 11 बार के एमी पुरस्कार विजेता थे और उन्हें 2016 में 'टेलीविजन हॉल ऑफ फेम' में शामिल किया गया था. उन्होंने न केवल 'चीयर्स' जैसे शोज का सह-निर्माण किया, बल्कि टेड डैनसन, जेनिफर एनिस्टन और केल्सी ग्रामर जैसे कई बड़े सितारों के करियर को लॉन्च करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.
बरोज न केवल एक निर्देशक थे, बल्कि एक बेहतरीन मेंटर भी थे. उन्होंने 'फ्रेंड्स' की युवा स्टारकास्ट को सलाह दी थी कि वे हर निर्देशक से सीखें और अपने किरदारों के लिए आवाज उठाएं, क्योंकि उनसे बेहतर उन किरदारों को कोई नहीं समझता. उन्होंने कलाकारों को एकजुट होकर कॉन्ट्रैक्ट्स पर बातचीत करने के लिए भी प्रेरित किया था, ताकि उनकी एकता बनी रहे. उनके परिवार के अनुसार, बरोज का मानना था कि महान कॉमेडी का आधार हंसी नहीं, बल्कि मानवता और सच्चाई है.