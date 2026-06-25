62 साल की सुपरमॉडल योलान्डा हदीद को फिर से प्यार मिल गया है और अब वो जल्द ही शादी के बंधन में बंधने की तैयारी कर रही हैं. लंबे समय तक अपने रिलेशन को प्राइवेट रखने के बाद उनकी सगाई की खबर सामने आ गई है, जिसने फैंस को हैरान कर दिया है. 'द रियल हाउसवाइव्स ऑफ बेवर्ली हिल्स' की एक्स स्टार और मॉडल योलान्डा हदीद ने रियल एस्टेट डेवलपर और बिजनेसमैन रैंडी केंड्रिक से सगाई कर ली है. खबरों के मुताबिक, दोनों काफी समय से एक-दूसरे को डेट कर रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने रिश्ते को लाइमलाइट से दूर रखा था.
हालांकि, सगाई को लेकर योलान्डा या उनकी बेटियों सुपरमॉडल गिगी हदीद और बेला हदीद की ओर से अभी तक कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया गया है. लेकिन उनकी सगाई की खबरें पूरे सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.
योलान्डा हदीद काफी समय से रैंडी केंड्रिक को डेट कर रही थीं, जो कि एक सक्सेफुल बिजनेसमैन हैं और एक्सेबेक के फाउंडर एवं सीईओ हैं. उनकी कंपनी 'नेशनल इंडस्ट्रियल लॉजिस्टिक्स' रियल एस्टेट सेक्टर में काम करती है. इसके अलावा वो सैंडो लेक्स रैंच वेंचर और सैंडो लेक्स एनर्जी कंपनी को भी लीड करते हैं. रियल एस्टेट इंडस्ट्री में रैंडी एक जाना-माना नाम हैं.
योलान्डा ने ये सगाई एक्स-बॉयफ्रेंड जोसेफ जिंगोली से ब्रेकअप के करीब एक साल बाद की है. दोनों लंबे समय तक रिलेशनशिप में रहे थे, लेकिन साल 2025 में उन्होंने चुपचाप अपने रिश्ते को खत्म कर दिया. इस ब्रेकअप के बाद ही योलान्डा और रैंडी की मुलाकात हुई. योलान्डा हदीद अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर हमेशा खबरों में रहती हैं.
आपको बता दें कि रैंडी केंड्रिक मॉडल योलान्डा के चौथे पार्टनर हैं. इससे पहले उनकी पहली शादी साल 1994 में रियल एस्टेट डेवलपर मोहम्मद हदीद से हुई थी. इस शादी से उनके तीन बच्चे हुए, गिगी हदीद, बेला हदीद और अनवर हदीद. वहीं साल 2000 में दोनों ने एक दूसरे से अलग होने का फैसला ले लिया था. इसके बाद योलान्डा ने साल 2011 में फेमस म्यूजिक प्रोड्यूसर डेविड फोस्टर से शादी की थी, लेकिन ये रिश्ता भी ज्यादा समय तक नहीं चल सका और साल 2017 में दोनों अलग हो गए.
अब 62 साल की उम्र में योलान्डा एक बार फिर नई शुरुआत करने जा रही हैं और उनकी सगाई की खबर हॉलीवुड इंडस्ट्री में काफी तेजी से फैल रही है.