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62 की उम्र में इस मॉडल को फिर हुआ प्यार, लाइमलाइट से दूर गुपचप की सगाई, तीसरी बार बनेंगी दुल्हन

62 साल की सुपरमॉडल योलान्डा हदीद को फिर से प्यार मिल गया है और अब वो जल्द ही शादी के बंधन में बंधने की तैयारी कर रही हैं. लंबे समय तक अपने रिलेशन को प्राइवेट रखने के बाद उनकी सगाई की खबर सामने आ गई है, जिसने फैंस को हैरान कर दिया है.

Written ByJyoti Rajput
Published: Jun 25, 2026, 08:49 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 08:49 PM IST
62 की उम्र में इस मॉडल को फिर हुआ प्यार, लाइमलाइट से दूर गुपचप की सगाई, तीसरी बार बनेंगी दुल्हन

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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