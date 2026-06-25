62 साल की सुपरमॉडल योलान्डा हदीद को फिर से प्यार मिल गया है और अब वो जल्द ही शादी के बंधन में बंधने की तैयारी कर रही हैं. लंबे समय तक अपने रिलेशन को प्राइवेट रखने के बाद उनकी सगाई की खबर सामने आ गई है, जिसने फैंस को हैरान कर दिया है. 'द रियल हाउसवाइव्स ऑफ बेवर्ली हिल्स' की एक्स स्टार और मॉडल योलान्डा हदीद ने रियल एस्टेट डेवलपर और बिजनेसमैन रैंडी केंड्रिक से सगाई कर ली है. खबरों के मुताबिक, दोनों काफी समय से एक-दूसरे को डेट कर रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने रिश्ते को लाइमलाइट से दूर रखा था.